‘Tino’ Asprilla confesó que también hizo “burradas” como las que ha hecho James Rodríguez

'Tino' Asprilla y James Rodríguez.

El tema de la no convocatoria de James Rodríguez a la selección Colombia para jugar los partidos de eliminatorias del Mundial de Catar 2022 y la Copa América que se juega actualmente en Brasil, no ha dejado de estar en el centro del ojo público; más aún, cuando antes del debut del seleccionado colombiano en el campeonato regional, el delantero del Everton dio unas polémicas declaraciones a través de un Instagram Live, donde dejó claro que él si quería jugar la Copa y que “le faltaron al respeto” con la decisión del cuerpo técnico cafetero.

Justo después del primer partido, donde ‘La Tricolor’ le ganó 1-0 a Ecuador, Juan Guillermo Cuadrado habló sobre el desempeño de la escuadra, diciendo “siempre hemos dicho que nadie es más que todo el equipo, porque cuando estamos unidos somos más fuertes”, lo cual fue interpretado por los medios como una indirecta al cucuteño, una versión que fue desmentida por el mediocampista de la Juventus.

En medio de ese panorama, un nuevo ingrediente fue agregado este martes, cuando el ‘Tino’ Asprilla, durante una intervención en el programa ESPN FC, del que es panelista, dijo:

“Es increíble que ningún jugador de la selección Colombia haya salido a defender a James, haya salido a respaldarlo y decirle: ‘Te estamos esperando’”, señaló Faustino Asprilla.

Asimismo, agregó: “A mí me pasó en las eliminatorias para el mundial de 1994. Acuérdense que yo peleo porque no juego, yo estaba ofendido, también hice las burradas que hizo James y salí bravo, peleé. En Barranquilla les dije a Maturana y al ‘Bolillo’: ‘Yo no vengo aquí a ver jugar a nadie y me voy de la selección’ y me respondieron ‘Ah bueno, váyase’”.

Cuadrado desmiente que sus palabras tras el juego con Ecuador hayan sido dirigidas hacia James: “Más que un compañero, es un amigo”

Este 15 de junio, el futbolista de 32 años dejó claro que lo dicho ante cámaras nada tiene que ver con el goleador de la Copa Mundial Brasil 2014 y pidió a los periodistas no tergiversar lo que ha expresado. Según él, James, más allá de ser su compañero, es su amigo, por lo que no hablaría en su contra.

En una transmisión en vivo desde su cuenta en Instagram Cuadrado manifestó:

“Yo quiero pedirle el favor a los periodistas que realmente no tergiversen las cosas, James Rodríguez más que un compañero es un amigo. Si él vio la entrevista, pudo contextualizar todo. Eso es lo que quería manifestar”.

El ‘Panita’ precisó que sus palabras luego de la entrevista nada tuvieron que ver con James y que, si por él fuera, qué mejor que el zurdo estuviera en el equipo. “Quisiéramos que estuviera acá, pero no es una decisión que tomamos nosotros. Ojalá pueda estar de nuevo acá en esta gran familia, en esta gran Selección”.

Otro de los comentarios que también fueron interpretados como “pullas” a James fue el del autor del gol que le dio el triunfo a Colombia ante Ecuador, Edwin Cardona, quien sostuvo, “hay que tener humildad, porque de pronto mañana podemos estar en la tribuna. Aquí nadie es más que nadie y eso es lo importante. Aquí ganamos todos”. Hasta el momento, Cardona no se ha vuelto a pronunciar como ya lo hizo Cuadrado.

