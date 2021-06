Ella es Juana Valentina Restrepo, la madrina del hijo de James Rodríguez

En la foto James Rodríguez y Juana Valentina Restrepo.

El lunes 14 de junio, Juana Valentina Restrepo, la hermana del futbolista colombiano, James Rodríguez, compartió a través de sus historias de Instagram, una serie de fotografías del bautizo del su sobrino menor Samuel, de quien además, la joven influencer presumió ser su madrina.

“¡Te amo infinito, mi Samuel! Qué felicidad ser tu tía madrina!”, escribió Restrepo en su Instagram adjuntando una foto del hijo menor del jugador de la Selección Colombia.

Foto: Instagram Juana Valentina Restrepo.

En otra serie de imágenes subidas a sus historias de Instagram, Juana Valentina también dejó ver el momento en el que Samuel fue bautizado en la iglesia, y otra fotografía donde se le ve a ella junto con el menor y James Rodríguez en la celebración del bautismo.

Foto: Instagram Juan Valentina Restrepo

Por otro lado, su hermano, sin entregar muchos detalles del evento, también compartió una serie de fotografías del bautizo de Samuel, donde además se le ve con su primogénita, Salomé Rodríguez Ospina.

Foto: Twitter James Rodríguez.

Cabe recordar que aunque Juana Valentina es medio hermana de James Rodríguez, pues es hija de la unión entre María del Pilar del Pilar Rubio y Juan Carlos Restrepo, ambos siempre se han tratado el uno al otro como hermanos.

Así lo ha dejado ver en algunos post donde muestra el cariño que sienten el uno por el otro. “Post de apreciación a mi hermanito hoy porque me hace falta, jumadre, @jamesrodriguez10.″

Foto: Instagram Juana Valentina Restrepo.

Sin embargo, la joven de 23 años además no solo es reconocida por ser hermana del jugador del Everton, sino también por ser influencer, con sus más de 767 mil seguidores en su cuenta de Instagram, y así mismo por ser fundadora de Splendor98, una marca de cursos de maquillaje.

Hace unos meses, Restrepo, en sus historias de Instagram, también reveló que, recibió varias propuestas para representar a su región en Miss Colombia, sin embargo, las rechazó todas, pues aseguró que ese no es su fuerte.

“No, a mí varias veces me buscaron para prepararme para Miss Colombia por mi departamento, pero no, definitivamente no es lo mío. Lo mío es esto, que hago, que amo y que adoro.”, contó la influencer en su red social.

Las reacciones tras las declaraciones de James Rodríguez sobre no haber sido convocado a los partidos de la ‘Tricolor’

Las redes sociales se encendieron luego de que James Rodríguez, en conversación con el actual jugador del Junior Teófilo Gutiérrez, a través de un Instagram Live, manifestara su inconformidad al no haber sido convocado a los partidos de la Selección Colombia.

“Dejo en claro que estaba para jugar la Copa América. Fue una decisión del cuerpo técnico: la respeto, pero yo no la comparto, porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que él me diga ‘Yo no cuento contigo porque no me gustas como jugador’. Si eso es así, cierro el duelo y me voy.”, expresó el jugador del Everton en su red social.

El jugador además agregó, “Yo siempre hago fuerza, lo que yo quiero es que los muchachos jueguen y ganen la Copa América, pero lo bueno es que la gente sepa que yo quería jugar la Copa América.”

Tras las declaraciones, los comentarios no se hicieron esperar. Por ejemplo el comentarista deportivo, Carlos Antonio Vélez, señaló que el comentario del jugador fue inapropiado y solo genera división.

“Esas declaraciones dividen, incomodan y crean escozor, esa no es vía para un reclamo, uno busca a la persona y lo que tenga que decir se lo dice en la cara ¿Cómo así que deben respetar al jugador? Pues al técnico también.”, indicó Vélez.

A la reacción, también se le sumó el periodista deportivo Antonio Casale, quien expresó a través de su cuenta de Twitter: “Que James y sus amigos digan lo que quieran de la prensa, no importa. Lo que no tiene presentación es que siga tirándole al DT, que no tiene por qué darle más explicaciones. Intenta dividir a un equipo que ante estos comportamientos, no lo extraña.”

En el momento, James Rodríguez no se ha pronunciado, tras sus declaraciones.





