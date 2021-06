Las EPS deben a hospitales públicos de Antioquia más de $1.1 billones de pesos: AESA

La situación económica de los hospitales públicos en Medellín está pasando por un momento delicado, pues de acuerdo con estos las EPS les deben más de 1.1 billones de pesos, sumando la disminución de servicios prestados durante el inicio de la pandemia y la liquidación de otras entidades que actualmente tienen cuentas sin saldar. De acuerdo con la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), Savia Salud y Nueva EPS son las entidades que lideran la lista de morosos.

“Si miramos el régimen subsidiado, es Savia Salud la que más debe con $250 mil millones; y en el contributivo, Nueva EPS tiene una cartera de $115 mil millones, seguida de Coomeva, que la van a liquidar, con $70 mil millones”, explicó Luis Alberto Martínez, presidente de la AESA.

Este panorama ha resultado poco desfavorecedor debido a la situación actual en la que se encuentra el departamento de Antioquia, donde la red hospitalaria pasa por un momento crítico desde hace más de dos meses, pues sumado a la falta de insumos o de personal disponible, se les ha complicado la forma de expandir el sistema de camas UCI.

Ante la preocupación financiera, la semana pasada 15 hospitales y clínicas de Antioquia emitieron una carta en la que expresaron su inquietud por la liquidación de Coomeva, pues además de agravar la crisis financiera también afectaría el sistema de atención. Cabe recalcar que esta concentra el 80% de las camas hospitalarias de mediana y alta complejidad de la región.

Respecto a las cuentas pendientes de las EPS liquidadas, el presidente de AESA señaló que “son procesos de liquidación que no avanzan oportunamente. Las liquidadas Emdisalud, Medimás, Saludcoop y Cafesalud les quedaron debiendo a los hospitales cerca de $170 mil millones”.

Asimismo, afirmó que actualmente los hospitales están en mora con otras entidades debido a la falta de pago en todos los servicios que prestan a los afiliados.

“Los hospitales estás debiendo hoy $900 mil millones. Lo crítico es que lo más recuperable de la cartera son alrededor de $550 mil millones, que corresponde a las deudas menores a un año”, detalló Martínez.

<b>Así enfrenta el tercer pico de la pandemia</b>

En el caso de Medellín, su ocupación UCI es del 97.81%, por lo que, de las 1052 camas con las que cuenta, ya solo quedan disponibles 23. En Itagüi, Apartadó y Envigado, los otros municipios con disponibilidad, los centros de salud se encuentran al límite con 92%, 91.55% y 91.11% respectivamente. Al corte del domingo 13 de junio, Antioquia tiene una ocupación del 97.44%: apenas hay habilitadas 37 unidades para tratar pacientes en estado crítico.

El presidente del Colegio de Médicos en Antioquia, Carlos Valdivieso, manifestó que las autoridades locales y departamentales deben tomar medidas oportunas para controlar la avanzada del virus en medio del tercer pico, pues la reactivación económica es necesaria:

“Evidentemente, esta reactivación económica es necesaria, pero no se va a producir si los empresarios y los gobiernos no entienden que estamos en el pico del virus y hay que tomar medidas inteligentes. Por ejemplo: implementar jornadas con horarios escalonados para evitar las aglomeraciones en el transporte público y no incentivar la reunión de muchas personas en actividades lúdicas o en restaurantes”.

