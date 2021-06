El mensaje de Lincoln Palomeque que avivó los rumores de una supuesta ruptura con Carolina Cruz

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Redes Sociales.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han sido una de las parejas colombianas más reconocidas, no solo por sus trabajos y logros laborales sino por su excelente estabilidad, pocos escándalos y manejo de su vida privada.

Pero pese a que actualmente Cruz y Palomeque tienen dos hijos, Salvador (a quien recibieron hace pocos meses) y Matías, y aunque gozan de un excelente matrimonio, los rumores sobre su separación han ganado fuerza en los últimos meses.

De hecho, el tema volvió a estar en el ojo público este fin de semana cuando varios internautas comenzaron a indagarse sobre su ruptura en las redes sociales debido al mensaje de cumpleaños para Carolina Cruz que publicó en su cuenta de Instagram:

“Una fortuna para los que te conocemos, por ser esa mujer tan especial, llena de amor, alegría, un ejemplo, Dios te bendiga siempre”, fue parte del mensaje con el que Palomeque acompañó una publicación con la fotografía de la presentadora de ‘Dia a Dia’.

“Uff que mensaje tan simple”, “Mmmm a este cuento le pasa un pedazo”, “Y bien largo.. q frialdad...”, “Faltó el TE AMO”, ”Mensaje de amigos”, fueron algunos de los comentarios de algunos seguidores de Lincoln que sobrepasan los 3 millones.

Y es que la publicación fue otro ingrediente más que fue directo a la olla de rumores que se vienen cocinando desde hace meses y que esta semana tuvo otro episodio, ya que Carolina respondió a una pregunta que le hicieron sobre el tema diciendo que no se había separado porque no se había casado.

“La gente saca unas conclusiones jajaja no me he separado porque no me he casado jajaja”, escribió la también empresaria en una de las historias de Instagram.

Carolina Cruz reveló los detalles de los meses separada de Lincoln Palomeque y desmintió amoríos del pasado

Recientemente, la presentadora habló sobre un momento de su relación donde los conflictos llegaron y tuvo que darse una pausa, así lo relató en medio de una de las transmisiones en vivo del periodista y presentador de Noticias Caracol, Juan Diego Alvira, quien entrevistó a Cruz, para que compartiera diferentes historias de su vida personal.

Justo cuando llevaban siete años de relación a Carolina “le dio como una chiripiorca”, manifestó y le pidió un tiempo.

“Dicen que los siete años de la relación, los 14, los 21 y los 28 tienen algo, no sé si sea verdad, pero me pasó. Yo quise estar sola, dije que quería estar sola y así estuve unos meses, también tuvimos un tema de la relación un poco complejo porque Lincoln estaba mucho tiempo fuera del país grabando”, aseguró la exreina del Valle del Cauca, en la entrevista con Alvira.

Después de estar separados un par de meses, se reencontraron y fue el momento en que decidieron empezar a pensar en consolidar una familia, en tener hijos, y se empezó a fortalecer mucho más la relación.

Juan Diego Alvira le preguntó a Carolina Cruz sobre el chisme que para esas épocas (durante la separación de la pareja) se dio a conocer en el programa de entretenimiento La Red y fue el aparente reencuentro de la presentadora con el actor Daniel Arenas.

Cabe recordar que Arenas y Cruz fueron novios mucho antes de que ella conociera Palomeque y, de acuerdo con su testimonio, manejaban una buena relación. Sin embargo, la también modelo y empresaria negó todo y dio una explicación más amplia de lo que pasó hace años.

“Lo más loco, para ser tan de malas Lincoln, es que en esa época hubo un concierto de Carlos Vives y Daniel estaba aquí en Bogotá y me dijo: ‘Caro, yo voy para el concierto, no tengo parche’; y yo le respondí: ‘Fresco, Dani, que yo voy con unos amigos, párchate con nosotros’”, recordó Carolina Cruz en la entrevista con Alvira.

Y continuó diciendo: “Entonces, Dani se parchó con nosotros y de ahí salió el chisme, que yo había vuelto con Daniel… Y yo: ‘¿Pero qué es esto? No lo pueden ver a uno… O sea, uno puede ser amigo del exnovio, ¿Quién dijo que uno tiene que terminar peleado con todo el mundo?’. Nos tomaron foto; el pobre Lincoln, por allá en México, empeliculado. ¡No, no, no, eso fue…!”, expresó la presentadora en medio de risas.

