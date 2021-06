La reacción del Pibe Valderrama tras el triunfo de Colombia en la Copa América: “Cardona me hizo recordar el barrio Pescaíto”

Pibe Valderrama mostró su alegría por el triunfo de Colombia: “Cardona me hizo recordar el barrio Pescaíto”. Foto: YouTube Carlos Valderrama

La victoria de la selección Colombia ante Ecuador por la primera fecha de la Copa América dejó un parte de tranquilidad en varios de los aficionados, pues la vergonzosa derrota ante el mismo seleccionado en Eliminatorias, 6-1, dejó un precedente importante para el nuevo choque. Uno de los más conformes con el resultado fue un exfutbolista cafetero, referente e ídolo de la Tricolor.

Se trata de Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, un exjugador colombiano bastante querido por la hinchada y quien siempre expresa sus opiniones respecto a los partidos del combinado nacional. En este caso se refirió al triunfo de los dirigidos por Reinaldo Rueda que, con un 1-0 ante los ecuatorianos, hicieron su debut en la Copa América Brasil 2021.

Si bien el empate ante Argentina por Eliminatorias previo al torneo continental dejó varias dudas respecto al equipo, la nueva presentación de los de Rueda, además de jugar con una nómina diferente a la vista en anteriores duelos, dejó feliz a más de uno y con la ilusión de llegar a las instancias finales de la Copa.

Por medio de su canal oficial de YouTube, Carlos “El Pibe” Valderrama, el samario expresó su felicidad por la victoria y aprovechó para elogiar al volante de Boca Juniors, Edwin Cardona, quien fue el encargado de anotar el único gol del partido. Según él, le recordó sus raíces en el barrio Pescaíto.

“Cardona metió un gol de barrio, de esos goles que hace uno en la calle. Me hizo acordar del barrio Pescaíto. Esos goles que uno hacía: una pared, dos paredes, tres paredes…y la defensa dormida ¿ah?… ¡Qué golazo!”, dijo el ‘Pibe’.

Asimismo, aceptó que nunca se esperó que una jugada así se diera después de un tiro libre, pues para nadie es un secreto que Cardona tiene una gran pegada y ha hecho más de una anotación desde larga distancia.

“Yo decía, la va a tirar al tubo, nada. Hasta me engaño. Par de paredes con Cuadrado, Borja se la baja de cabeza y pim, me acordé a Pescaíto con las calles de arena y piedra. 1-0, suficiente para arrancar la Copa América, arrancó con pie derecho. En esos campeonatos hay que ganar el primer partido”, comentó.

Sin embargo, no ocultó su emoción al ver una jugada de Cardona en la cual, con un lujo, eludió a un rival, pues según sus palabras, esos momentos ya no se ven.

“Después Cardona me tira un túnel que esos túneles ya no se ven. Esos son alegrías del fútbol, talentoso. Voy a esperar porque esta Copa es un mes, voy a ver quiénes o cuántos túneles de esa calidad hay, que no creo que sean muchos”, añadió.

En conclusión, el Pibe quedó tranquilo con la selección y envió su mensaje de apoyo a los jugadores para que continúen por esa línea y busquen el máximo objetivo.

“Me divertí, dormí bacano. El objetivo está ahí. Muchachos vayan paso a paso, pa’ lante que esta vaina arrancó bacana, ya saben cómo es, felicitaciones… ¡Vamos mi Colombia, carajo!”, concluyó.

Actualidad de selección Colombia

Este lunes la selección Colombia arribó a la ciudad brasileña de Goiania para enfrentar el próximo jueves a Venezuela por la segunda jornada de la Copa América, con la intención de mantener el ritmo que demostró en su anterior partido contra Ecuador, en el que la tricolor lo superó por estrecho marcador de 1-0.

La duda en el once que aspira a conformar el director técnico Reinaldo Rueda, se encuentra en el lateral izquierdo Yairo Moreno quien fue sustituido del encuentro contra Ecuador por una lesión.

El combinado nacional se hospedará en el hotel Castros Palace Hotel a la espera del juego programado para disputarse desde las 4:00 p.m. (hora colombiana).

