La razón por la que Sara Corrales terminó en urgencias

Sara Corrales, actriz colombiana / Archivo particular

Un gran susto se llevó la actriz Sara Corrales, a quien los colombianos ven todas las tardes en la retransmisión de ‘Vecinos’ encarnando a Jessica, la novia de Oscar Leal. Pues bien, la intérprete tuvo que asistir a urgencias y terminó con medicamentos y la boca inflamada.

Así lo reveló este fin de semana el programa de farándula de Caracol Televisión, ‘La Red’, quienes informaron que Sara tuvo una fuerte intoxicación, que le causó una reacción alérgica en la boca, lo que la obligó a ir rápidamente al hospital.

Sin embargo, por fortuna, la situación fue controlada y los médicos le prescribieron algunos antibióticos que le ayudaron a reducir la inflamación.

Igualmente, Corrales aseguró que tras este susto, en plena pandemia de covid-19, deberá someterse a varios exámenes toxicológicos que le permitan determinar con exactitud las razones por las que sufrió ese impase de salud.

Tras la noticia, sus fanáticos le dejaron varios mensajes de solidaridad y le dieron algunas recomendaciones para evitar nuevos brotes: “Recupérate pronto, Saris; “No olvides tomar mucha agua y jengibre”.

Tras superar la intoxicación, la también exprotagonista de novela (programa de RCN), volvió a sus habituales historias de Instagram, donde se mostró recuperada y siguió con sus rutinas fitness y de vida saludable, que le permiten tener las curvas que hoy le roban el aliento a más de uno.

Entre tanto, la actriz también fue noticia tras el estreno de ‘Vecinos’, que se transmite a las 6:00 p.m. en el Canal Caracol, pues habló de su paso por la recordada producción de la televisión colombiana y le sacó lágrimas a más de uno.

Trece años después de haber trabajado en la novela, la paisa reapareció con mucha emoción ante la retransmisión de la misma y reveló en Caracol Televisión algunos detalles de lo que significó para ella ser parte del equipo de ‘Vecinos’ e interpretar el papel de ‘Jessica Antonieta Morales’, la novia del taxista Óscar Leal.

“Éramos una familia increíble y de verdad volvernos a ver el fruto de lo que fue todo ese tiempo de grabación en la pantalla es una bendición para mí. Tuve la bendición de que me dejaran hacer y deshacer con ese personaje. Los directores confiaron tanto en mí, como que se dieron cuenta de la entrega que yo tenía y me dieron una responsabilidad enorme y me dijeron okey, apórtale”, compartió la actriz.

Trece años después de haber trabajado en la novela, la paisa reapareció con mucha emoción ante la retransmisión de la misma y reveló en Caracol Televisión algunos detalles de lo que significó para ella ser parte del equipo de ‘Vecinos’ e interpretar el papel de ‘Jessica Antonieta Morales’, la novia del taxista Óscar Leal.

“Éramos una familia increíble y de verdad volvernos a ver el fruto de lo que fue todo ese tiempo de grabación en la pantalla es una bendición para mí. Tuve la bendición de que me dejaran hacer y deshacer con ese personaje. Los directores confiaron tanto en mí, como que se dieron cuenta de la entrega que yo tenía y me dieron una responsabilidad enorme y me dijeron okey, apórtale”, compartió la actriz.

Robinsón Díaz, quien encarna al protagonista de la novela, también habló recientemente con ‘La Red’ y describió varias de las facetas y características que el rumbero Oscar Leal tiene: “‘Oscar Leal’, como su nombre lo dice, es leal a sus principios y es un tipo muy agradable. Uno hasta le perdona al tipo: pone buena música, es leal y además es un tipo con el que uno puede contar; es un gran amigo. Es un personaje de amor, es un personaje divertido, muy bien escrito, con muchos valores, con una gran alegría por dentro, dispuesto ayudar y con un gran amor por la gente”, dijo Robinsón Díaz a La Red.

SEGUIR LEYENDO: