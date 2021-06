Hijos de Jessi Uribe le adelantaron la sorpresa del Día del Padre

Foto tomada de Instagram @JessiUribe3

El cantante de música popular Jessi Uribe celebró este lunes junto a sus hijos Roy, Alan, Luna y Sara, quienes le adelantaron la celebración del Día del Padre y decidieron entregarle de una vez los obsequios que le prepararon con gran cariño.

Así lo dejó ver el artista bumangués a través de varios videos que publicó en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 5 millones de seguidores, para quienes compartió los detalles que recibió como todo un papá orgulloso.

Luna Isabel, la mayor de los cuatro hermanos Uribe Barrios, le pintó a su padre un cartel que dice: “I love you, dad” y en el que hay un corazón con una galaxia dentro porque, según ella misma explicó, es amante de todos los temas que tengan que ver con el espacio.

La menor también le entregó una caja que, en su interior, tenía un saco de la colección ‘Tom y Jerry’ de Reebok (aunque él inicialmente lo confundió con una pijama), una carta que ella misma diseñó con motivo de Superman y otra de sus obras artísticas: la pintura de un ojo que, al parecer, sería de su padre.

“¡Gracias mi flaca hermosa! Te amo. Yo tengo que registrar esto”, comentó Jessi Uribe al recibir estos detalles.

Mientras que en otras de sus historias, el músico de 34 años dio muestras de cómo uno de sus gemelos ha aprendido a ser bastante ordenado y, a su corta edad, es quien dobla y organiza su propia ropa en los respectivos cajones. Además, con Sara posó para unos tiernos videos en los que, acostados en la cama, sonrieron juntos.

“Jessi Uribe es un papá muy entregado así muchos no lo quieran ver”, “sus hijos lo aman y eso no es de gratis”, “tener hijos con una persona de la que te separaste no es fácil pero lo llevas bien” y “qué bien se te ve cuando estás con tus hijos”; fueron algunos de los comentarios que reaccionaron a las imágenes difundidas por perfiles que se dedican a compartir íntimos momentos de los famosos, pues en sus historias los videos desaparecen a las 24 horas.

De este modo, Jessi Uribe intenta demostrar que, contrario a lo que señalan algunos rumores, él lleva una gran relación con sus hijos e inclusive, en marzo pasado, fueron noticia por la emotiva videollamada con la que festejaron su cumpleaños entre cantos y aplausos, mientras luego todos –incluido el cantante– soplaron la vela del pastel que sostenía Luna, simulando que se encontraban juntos.

¿Cómo se llevan los hijos de Jessi Uribe con Paola Jara?

El intérprete de ‘Murió el amor’, ‘Como si nada’ y ‘Prohibido’, compartió en enero pasado una serie de videos en los que presumió de la buena relación que tienen los niños con su actual pareja.

“La historia del pajarito y el chicle”, escribió el cantante en sus redes sociales, junto a una grabación que se ha hecho viral y a través de la cual la antioqueña les explicó los riesgos que representa para algunas aves el escupir las gomas de mascar en la calle.

En las imágenes se puede apreciar cómo los hijos de Uribe prestan bastante atención a cada una de las indicaciones de Paola Jara, lo cual fue interpretado por muchos como una señal de respeto y una excelente conexión.

Además, la pareja de cantantes atraviesa por un gran momento y muestra de ello es que en días pasados presentaron el que sería su nuevo apartamento, ubicado en Miami (Estado Unidos) y con una privilegiada vista.