Así festejaron Inés María Zabaraín y Jorge Alfredo Vargas el grado de su hijo

Inés María Zabaraín y Jorge Alfredo Vargas conforman uno de los matrimonios más reconocidos y estables de la televisión colombiana, sobre el cual suelen publicar en redes sociales algunos de sus momentos más importantes. Tal y como sucedió este domingo, cuando mostraron orgullosos el nuevo logro conseguido por su hijo Felipe Vargas Zabaraín.

Se trató del grado de bachiller del menor, quien estudió en el Colegio Tilatá (ubicado en el municipio de La Calera) y es el único hombre de los tres hijos que tiene la pareja de presentadores, cuya unión en el altar cumplió 25 años en este 2021.

“Es como un revuelto de sentimientos por el orgullo que siento como papá de ver graduado al partner Pipe Vargas, de ver qué se creció, de saber que este once a la distancia fue complejo, pero también feliz por otra etapa de la vida cumplida y el comienzo de un sueño que irá logrando”, comentó orgulloso Jorge Alfredo a través de su cuenta de Instagram, sobre esta etapa que acaba de culminar su hijo.

El presentador de Noticias Caracol también aprovechó el pronunciamiento que hizo con motivo del grado de Felipe, para recordarle que sus logros son motivo de orgullo y alegría entre los cinco miembros de la familia Vargas Zabaraín. “Pipe eres nuestro orgullo y nuestra alegría. Te amamos con el corazón y hoy le damos gracias a Dios por tenerte”, añadió.

Por su parte, Inés María Zabaraín reiteró que terminar el bachillerato a la distancia no es nada fácil para aquellos que se han acostumbrado a las clases presenciales. Sin embargo, destacó el esfuerzo y la dedicación con que su hijo Felipe dio afrontó estos inesperados retos.

“No fue un once fácil, es cierto, pero no hay nada que el amor, la familia, la dedicación y el esfuerzo no consigan ¡Felicitaciones Pipe! Que Dios siga guiando cada uno de tus pasos ¡Te adoro!”, comentó la presentadora de Noticias RCN.