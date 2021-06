Cuadrado le puso fin a la polémica con James: “queríamos que estuviera acá”

En la imagen, el futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

James Rodríguez no fue convocado por Reinaldo Rueda ni para la séptima y octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022, ni para la Copa América que dio inicio este domingo 13 de junio.

Desde que James supo que no iba a estar en las canchas representando al seleccionado nacional, el mediocampista reaccionó mal y llegó a realizar un live, por medio de su cuenta de Instagram, en el que expresó su inconformismo frente a la decisión del entrenador vallecaucano.

Luego del encuentro de Colombia Vs. Ecuador varios jugadores hablaron en la rueda de prensa sobre la importancia de estar unidos como selección. Por su lado, Juan Guillermo Cuadrado dijo: “Nadie es más que todo el equipo, cuando estamos unidos somos más fuertes”, comentario que causó polémica.

Hoy, en horas de la mañana, el volante antioqueño realizó un live en su cuenta de Instagram en donde aclaró todo el mal entendido y dijo que nunca se refirió a su compañero. “No puedo creer que hay tanto amarillismo, quiero aclarar lo que dije después del partido que no tiene nada que ver con mi panita James”.

Y explicó que su comentario lo hizo por las sorpresas en la plantilla organizada por Rueda. “Lo que yo dije fue porque el profe había hecho muchos cambios, dije que nadie era mas importante que todos juntos, que todo el equipo, y era una información para los compañeros, si nos salíamos del esquema iba a ser difícil porque no habíamos jugado juntos antes”.

Y agregó que los medios de comunicación se equivocaron al decir que era una indirecta para el jugador del Everton. ”La prensa está hablando de lo que no es. Sabemos lo importante que es James es para la selección, la gran persona que es y el referente que es para la selección”.

Y, además, Cuadrado se puso en los zapatos de James y dijo que entiende a la perfección su actitud: “Es difícil cuando no eres llamado a algo te apasiona y sabemos cómo lo ama él, es solo que ponga la confianza en Dios, en este momento es difícil entender, yo me pongo en su lugar. Pido el favor que no tergiversen las cosas porque no son así.

Y también confesó que James es más que un compañero, pues tantos años jugando juntos se convirtieron en amigos, “si él vio la entrevista sé en la forma en la que pudo contextualizar todo porque él ha estado acá. James como lo dije queríamos que estuviera acá pero no es una decisión nuestra y obviamente esperamos que pueda estar en esta gran familia”.

Entre el domingo y el lunes festivo se disputó la primera fase de la Copa América. En el caso de la selección de Colombia, enfrentó a Ecuador este domingo. El cuadro cafetero se llevó la victoria por la mínima diferencia. El certamen continental cuenta con cinco fechas antes de disputar semifinales y final.

Reinaldo Rueda, director técnico del seleccionado nacional, destacó este domingo, en una conferencia de prensa posterior al partido, que gracias a la “creatividad” y “fantasía” de los jugadores talentosos, refiriéndose a Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Cardona, permitieron a su equipo derrotara por 1-0 a Ecuador.

El próximo partido de la selección de Colombia es este jueves 17 contra Venezuela. El compromiso se podrá ver a las 4:00 p.m., hora Colombia, y será transmitido por los canales de DirecTV Sports, Win Sports+, RCN TV y Caracol TV.

