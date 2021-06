Cuadrado desmiente que sus palabras tras el juego con Ecuador hayan sido dirigidas hacia James: “Más que un compañero, es un amigo”

En la imagen, los futbolistas colombianos James Rodríguez (c) y Juan Cuadrado. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Desde que fue desconvocado por Reinaldo Rueda a la selección Colombia, el de James Rodríguez es uno de los nombres que más ha figurado en la prensa. El volante creativo ha sido tema en la opinión pública debido a sus declaraciones, por no integrar el equipo que representa al país en la Copa América, y los comentarios de algunos futbolistas del combinado tricolor tras su debut en el certamen.

Luego del partido con Ecuador, por ejemplo, Juan Guillermo Cuadrado manifestó: “Siempre hemos dicho que nadie es más que todo el equipo, porque cuando estamos unidos somos más fuertes”.

Después del encuentro contra los dirigidos por Gustavo Alfaro también se pronuncio el autor del gol que le dio el triunfo a Colombia, Edwin Cardona, quien sostuvo, “hay que tener humildad, porque de pronto mañana podemos estar en la tribuna. Aquí nadie es más que nadie y eso es lo importante. Aquí ganamos todos”.

Para algunos, las palabras de Cuadrado, uno de los referentes del conjunto cafetero, y de Edwin Cardona, hoy portador del dorsal ‘10′, fueron dardos para James, quien, sobre su ausencia en la Copa América, manifestó: “Siento que me faltaron al respeto”.

Lo cierto es que los comentarios frente a los medios de comunicación nada tuvieron que ver con James; no al menos los de Juan Guillermo Cuadrado. Este 15 de junio, el futbolista de 32 años dejó claro que lo dicho ante cámaras nada tiene que ver con el goleador de la Copa Mundial Brasil 2014 y pidió a los periodistas no tergiversar lo que ha expresado. Según él, James, más allá de ser su compañero, es su amigo, por lo que no hablaría en su contra.

En una transmisión en vivo desde su cuenta en Instagram Cuadrado manifestó:

“Yo quiero pedirle el favor a los periodistas que realmente no tergiversen las cosas, James Rodríguez más que un compañero es un amigo. Si él vio la entrevista, pudo contextualizar todo. Eso es lo que quería manifestar”.

El ‘Panita’ precisó que sus palabras luego de la entrevista nada tuvieron que ver con James y que, si por él fuera, qué mejor que el zurdo estuviera en el equipo. “Quisiéramos que estuviera acá, pero no es una decisión que tomamos nosotros. Ojalá pueda estar de nuevo acá en esta gran familia, en esta gran Selección”.

Las solicitudes de Cuadrado a la prensa

Juan Guillermo Cuadrado, que junto con David Ospina ha asumido el liderazgo en la selección colombiana, también envió un mensaje a la prensa con respecto a los comentarios salidos de tono que en ocasiones hacen sobre los deportistas.

“Quiero invitar a los periodistas a que, más allá de todo lo que puedan decir, si utilizamos la influencia que Dios les ha dado, recuerden que cuando están hablando de algún jugador, son padres, son familias, son hijos; cómo puede sentir una madre, un hijo, escuchando cosas de un padre que no son”, solicitó.

Juan Guillermo Cuadrado fue pieza clave en el debut de la selección Colombia en la Copa América, contra Ecuador. REUTERS/Mariana Greif

El máximo jugador de la Juventus la temporada pasada dejó claro que, como futbolistas que son, reciben las críticas constructivas que se les hacen, aún más cuando se trata de temas en torno a la selección, pero que el cómo se dicen las cosas a veces destruye no solo a quienes practican el balompié, sino a sus seres cercanos.

“Tenemos que revisarnos qué es lo que está saliendo del corazón cuando estamos hablando, tú puedes dar tu punto de vista siendo un profesional, no hablando mal. Como profesionales vamos a entender que es su trabajo”, agregó.

