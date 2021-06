Las reacciones a las declaraciones de James Rodríguez: “Qué ingratitud”, “fue el goledor en Brasil en el mundial” y “si alguien no suma, sobra”

James Rodríguez jugó su último partido el pasado 16 de mayo, en la derrota 1-0 de Everton frente a Sheffield United por la jornada 36 de la Premier League. Foto: Colprensa.

Los reparos por parte de James Rodríguez se dieron en medio de un Instagram Live, en el que conversó con el actual jugador del Junior Teófilo Gutiérrez, donde expresó de manera abierta no estar de acuerdo con la desición de no ser convovado a los partidos que tenía programados la ’Tricolor’.

“Dejo en claro que estaba para jugar la Copa América. Fue una decisión del cuerpo técnico: la respeto, pero yo no la comparto, porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que él me diga ‘Yo no cuento contigo porque no me gustas como jugador’. Si eso es así, cierro el duelo y me voy”, dijo James en vivo por la red social.

Además, agregó: “Yo siempre hago fuerza, lo que yo quiero es que los muchachos jueguen y ganen la Copa América, pero lo bueno es que la gente sepa que yo quería jugar la Copa América”, aseguró Rodríguez.

Ante dichas declaraciones entregadas por el jugador, no se hicieron esperar las reacciones tanto de sus defensores como retractores, entre los cuales se destacó la del comentarista Carlos Antonio Vélez, quien por medio de declaraciones de los jugadores que disputaron el encuentro con Ecuador le mandó un ‘vainazo’ al 10 de la Selección.

“Me encantó lo que dijeron los jugadores. Entrevistaron a tres de la Selección Colombia y todos dijeron: ‘En esta selección todos somos iguales’”, comentó el periodista deportivo.

Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Cardona son esos futbolistas a los que hace referencia Vélez, puesto que ambos concordaron en destacar la unión del plantel durante la concentración previa a los recientes compromisos disputados, y advirtieron que “nadie es más que la Selección”.

De acuerdo con Carlos Antonio, lo dicho por James Rodríguez en una transmisión de redes sociales con Teófilo Gutiérrez, es algo que no le hace bien a la Selección Colombia y, por el contrario, llama a la división en un momento en el que se busca una estabilidad deportiva con un proyecto que apenas comienza.

“Esas declaraciones dividen, incomodan y crean escozor, esa no es vía para un reclamo, uno busca a la persona y lo que tenga que decir se lo dice en la cara ¿Cómo así que deben respetar al jugador? Pues al técnico también”, señaló.

Vélez también argumentó que los problemas del deportista cucuteño con sus entrenadores no son un tema nuevo y recordó los nombres de aquellos técnicos que, por una u otra razón, han terminado en conflicto con él y por eso lo dejan de lado en sus plantillas. “Entró el sexto para la colección de James: tuvo problemas con Claudio Ranieri, ‘Rafa’ Benítez, Zinedine Zidane, Nico Kovac, Carlos Queiroz y, ahora, Reinaldo Rueda. Con tanto inconveniente se puede entender que el problema no es el patrón sino uno”, advirtió en el programa ‘Planeta fútbol’.

Posteriormente, en otra publicación por medio de Twitter, el periodista manifestó:

“Si alguien no suma, sobra! Hace rato pedimos EQUIPO y este está por encima de TODOS. @Cuadrado es, por si acaso, el UNICO jugador q actúa y triunfa en un escuadra TOP.. autoridad no le falta!!!”, señaló en la red social.

Asimismo se conoció por medio de Twitter, la opinión por parte del periodista deportivo Antonio Casale, quien publicó el siguiente mensaje: “Que James y sus amigos digan lo que quieran de la prensa, no importa. Lo que no tiene presentación es que siga tirándole al DT, que no tiene por qué darle más explicaciones. Intenta dividir a un equipo que ante estos comportamientos, no lo extraña”.

Por su parte, el exfutbolista Mauricio Alberto Serna Valencia, conocido como ‘Chicho Serna’, manifestó en entrevista con el canal deportivo TC Television y señaló, de manera mesurada, su opinión respecto a los que sucede entre James y Reinaldo, destacando que “Para nosotros hoy es James, lo que es Messi para Argentina o Neymar para Brasil, guardando las proporciones”.

Así mismo, destacó “pero no se nos puede olvidar que James fue el goleador en Brasil del mundial, que eso lo llevó a estar en el primer nivel en el Real Madrid, es verdad que está última etapa no ha sido la mejor de James, ha tenido muchas lesiones”, ante la pregunta de si entiende o cuestiona que James no esté convocado, ’El chicho’ indicó que él cree que el técnico sabe por qué tomó esa decisión “Y creo que es el tiempo el que demuestra la verdad de todo”.

De igual manera señaló que sí el entrenador vio que James no está en las mejores condiciones, teniendo en cuenta que es muy importante para la Selección, y prefirió no tenerlo en estos partidos, no quiere decir que en las próximas fechas FIFA, James no pueda llegar hacer una buena pretemporada luego de unas buenas vacaciones. “Seguramente, va tener el reto, cuando lo convoquen de nuevo, de romperla en la Selección”, sostuvo el exfutbolista antioqueño.

Otra reacción fue por parte de la periodista Vicky Dávila, quien a diferencia de los comentaristas y expertos en fútbol, manifestó que apoyo y el estar a favor del jugador, señalando: “qué ingratitud”, ante la falta del joven en las dispuestas de la Selección Colombia.

