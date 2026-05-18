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“Lumumba”, el viral hincha de República Democrática del Congo que hará parte de la delegación en el Mundial 2026 por pedido de los mismos jugadores

El aficionado se hizo famosos durante la última Copa Africana de Naciones y podrá acompañar a su país en la segunda participación en una Copa Mundial de la FIFA

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"Lumumba" se personifica como el héroe de la Independencia de la República Democrática del Congo y se mantiene en su atril durante los 90 minutos de partido - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS
"Lumumba" se personifica como el héroe de la Independencia de la República Democrática del Congo y se mantiene en su atril durante los 90 minutos de partido - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

“Lumumba”, reconocido por su energía y visibilidad tanto en los estadios como en redes sociales, fue incorporado oficialmente en la delegación de la selección de República Democrática del Congo como símbolo de unión entre el equipo y la afición para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta decisión busca fortalecer el lazo con los seguidores y destacar el valor social del fútbol en el país. Su selección como representante de la afición ha sido confirmada por autoridades nacionales y los propios integrantes de la selección.

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Su inclusión en la delegación oficial ha sido avalada por el presidente Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo y motivada por una solicitud directa de los jugadores. Todos los gastos del viaje, alojamiento y entradas serán cubiertos por la Federación. Esta decisión busca fortalecer el lazo con los seguidores y destacar el valor social del fútbol en el país.

El hincha fue homenajeado tras la Copa Africana de Naciones y el Gobierno le regaló una camioneta - crédito Arsene Mpiana/REUTERS
El hincha fue homenajeado tras la Copa Africana de Naciones y el Gobierno le regaló una camioneta - crédito Arsene Mpiana/REUTERS

La notoriedad de “Lumumba” se intensificó durante la pasada Copa Africana de Naciones celebrada en Marruecos. Allí, su entusiasmo y carisma se convirtieron en un distintivo entre los simpatizantes de “los Leopardos”, como se conoce al seleccionado nacional.

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“Soy un artista, soy un animador, por eso hago esto, es mi trabajo”, afirma que hace doce años sostiene este singular acto, siempre con atuendos extravagantes que varían en cada fecha luego de ser tendencia en los partidos que su selección disputó durante la reciente Copa Africana de Naciones.

Luegode esta representación, Michel Kuka Mboladinga, como es su verdadero nombre recibió una camioneta Jeep por parte del Gobierno Congoleño

El significado del nombre Lumumba en la República Democrática del Congo

En la fotografía aparece Patrice Emery Lumumba, primer ministro de la República Democrática del Congo, durante una ceremonia celebrada en Bruselas, Bélgica, el 21 de junio de 2022, tras la entrega simbólica de sus restos a los hijos del líder asesinado y a una delegación oficial crédito Johanna Geron/REUTERS
En la fotografía aparece Patrice Emery Lumumba, primer ministro de la República Democrática del Congo, durante una ceremonia celebrada en Bruselas, Bélgica, el 21 de junio de 2022, tras la entrega simbólica de sus restos a los hijos del líder asesinado y a una delegación oficial crédito Johanna Geron/REUTERS

El apodo “Lumumba” posee un trasfondo de profundo valor para la sociedad congoleña. Como recuerda BBC Mundo, Patrice Lumumba fue el primer ministro del Congo independiente, líder emblemático de la lucha por la dignidad y soberanía africana. Su asesinato en 1961, tras ser derrocado y ejecutado en el contexto de la dominación colonial belga, marcó la memoria colectiva del país.

El nombre trasciende el ámbito deportivo: Patrice Lumumba continúa siendo homenajeado como héroe de la independencia, símbolo de integridad y resistencia. La devolución simbólica de un diente de oro —el único resto recuperado de su cuerpo— reanudó discusiones nacionales sobre justicia y memoria, destacó la BBC.

Para la afición congoleña, el apodo “Lumumba” representa un ideal de identidad propia y superación frente a la opresión. La elección de ese nombre para el hincha emblemático fortalece la carga simbólica de su presencia internacional, añadió la BBC.

Estos son los convocados a la selección de República Democrática del Congo para el Mundial 2026

Arqueros

  • Timothy Fayulu (FC Noah).
  • Lionel Mpasi (Le Havre).
  • Matthieu Epolo (Standard Liège).

Defensas

  • Aaron Wan-Bissaka (West Ham).
  • Gedeon Kalulu (Aris).
  • Chancel Mbemba (LOSC).
  • Steve Kapuadi (Widzew Lodz).
  • Axel Tuanzebe (Burnley FC).
  • Dylan Batubinsika (Larissa).
  • Rocky Bushiri (Hibernian FC).
  • Arthur Masuaku (RC Lens).
  • Joris Kayembe (KRC Genk).

Volantes

  • Samuel Moutoussamy (Atromitos).
  • Ngal’Ayel Mukau (LOSC).
  • Gaël Kakuta (Larissa).
  • Charles Pickel (Espanyol).
  • Noah Sadiki (Sunderland).
  • Edo Kayembe (Watford FC).

Delanteros

  • Théo Bongonda (Spartak M.).
  • Nathanaël Mbuku (Montpellier).
  • Cédric Bakambu (Betis).
  • Simon Banza (Al-Jazira).
  • Fiston Mayele (Pyramids FC).
  • Brian Cipenga (Castellón).
  • Yoane Wissa (Newcastle).
  • Meschack Elia (Alanyaspor).

Los partidos en el grupo K y las sedes de República Democrática del Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 Estados Unidos, México y Canadá

Será la segunda Copa Mundial de la FIFA en la que juegue la República Democrática del Congo - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
Será la segunda Copa Mundial de la FIFA en la que juegue la República Democrática del Congo - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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