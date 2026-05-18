Trabajo en Bogotá: más de 900 vacantes se ofrecerán el 19 y 21 de mayo para personas con o sin experiencia y talento bilingüe

La Feria Laboral Bilingüe del Centro Colombo Americano reunirá más de 50 empresas nacionales e internacionales en búsqueda de talento bilingüe en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La semana del 19 al 21 de mayo de 2026 será clave para quienes buscan empleo en Bogotá, con la realización de varias ferias y convocatorias laborales orientadas a diferentes perfiles y sectores.

La ciudad, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo, ofrece oportunidades tanto para personas con nivel de bachillerato como para técnicos, tecnólogos y profesionales, en áreas que van desde servicios hasta tecnología y BPO.

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Feria Laboral Bilingüe del Centro Colombo Americano

El 21 de mayo, el Centro Colombo Americano llevará a cabo la Feria Laboral Bilingüe en el auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (carrera 4 #22-62), de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. El evento busca conectar a talento con dominio de inglés con más de 50 empresas nacionales e internacionales, que ofrecen vacantes en BPO, tecnología, turismo, servicios, educación, comercio, alimentos y talento humano.

La feria, en su octava edición, espera recibir a más de 1.000 asistentes y facilitar al menos 300 entrevistas. Participarán empresas como:

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AnyVan

Lean Solutions Group

Mas Emepleo Andi

Embajada de Estados Unidos

TP Colombia

Concentrix

IGT Services And Technologies Colombia SAS

Atento Colombia

Sutherland Global Services

Bruntwork

Valuance Consultores

IntouchCX

Adecco Colombia

Atlantic Quantum Innovations

Americas BPS

Innova Schools

Horatio

Foundever de Colombia S.A

Konecta

ScotiaGBS Colombia SAS

Interactivo Contact Center

Asurion

Everise Colombia

Gallagher

Keralty

KPMG

DHL

Kenvue

Generation Colombia

YMCA

Entre otras

El dominio del inglés aumenta la posibilidad de empleabilidad en Colombia, pero solo el 2,2 % de los aspirantes cumple con el nivel requerido - crédito Luisa González/REUTERS

El evento integra entrevistas, networking, formación y una agenda académica sobre tendencias en contratación, bilingüismo e inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo. Según el subdirector de Egresados y Programas Académicos de Responsabilidad Social del Colombo Americano, Fabián Cruz,:

“Cerca del 9% de los participantes logra vinculación laboral tras el evento, en un entorno donde el empleo bilingüe puede representar ingresos hasta 40% superiores que para perfiles no bilingües”.

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Feria de Empleo en el Centro de Talento Creativo Bronx: 800 vacantes en sectores operativos y administrativos

El martes 19 de mayo, la estrategia ‘Talento Capital’ y la Agencia Distrital de Empleo ofrecerá 800 vacantes en sectores de servicios y comercio, en áreas operativas y administrativas, para personas desde bachillerato hasta nivel profesional. La convocatoria será presencial en el Centro de Talento Creativo Bronx (carrera 16 #9-68, barrio Voto Nacional), de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

La Feria de Empleo en el Centro de Talento Creativo Bronx contará con 800 vacantes en los sectores operativos y administrativos para diferentes niveles académicos - crédito Alcaldía de Bogotá

Las empresas aliadas en esta jornada son Casalimpia S.A., AAA Gas Natural SAS, Grupo Cos, Selectiva y Grupo Soluciones Laborales Horizonte. Entre los perfiles buscados se encuentran:

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Ingenieros electromecánicos

Técnicos en gasodomésticos con moto

Carpinteros

Técnicos de refrigeración

Asesores de agendamiento medio tiempo

Técnicos industriales

Técnicos reparadores con moto

Asistentes administrativos

Asesores comerciales para call center

Asesores de servicio al cliente para call center

Auxiliares de producción

Operarios de tintas

Ejecutivos comerciales piso (seguros y banco)

Operarios de limpieza

Entre otros cargos

Hay vacantes para personas con y sin experiencia. Es indispensable llevar hoja de vida actualizada y documento de identidad. Se recomienda confirmar la asistencia en el formulario habilitado por la SDDE.

100 vacantes en el sector de servicios: oportunidad para camareras, meseros y auxiliares de cocina

También el martes 19 de mayo, en el barrio Palermo (carrera 19 #44-27, localidad de Teusaquillo), habrá 100 vacantes en el sector de servicios, dirigidas a camareras, meseros, meseras y auxiliares de cocina, gracias a la articulación con la empresa Asignar Servicios Temporales.

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El evento en el barrio Palermo ofrece 100 vacantes en servicios, dirigido a camareras, meseros y auxiliares de cocina con al menos seis meses de experiencia - crédito Alcaldía de Bogotá

La convocatoria busca personas con estudios desde bachillerato académico y al menos seis meses de experiencia en restaurantes, hoteles o atención al cliente. Los asistentes podrán postularse de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., llevando hoja de vida y documento de identidad.

Las funciones incluyen atención al cliente, apoyo en cocina, organización de áreas de trabajo y cumplimiento de protocolos de servicio e higiene. La inscripción se realiza a través del formulario habilitado por la entidad, haciendo clic aquí.

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