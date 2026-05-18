Colombia

Trabajo en Bogotá: más de 900 vacantes se ofrecerán el 19 y 21 de mayo para personas con o sin experiencia y talento bilingüe

Nuevas ferias permitirán que estudiantes, técnicos y profesionales accedan a entrevistas, redes empresariales y capacitación

Guardar
Google icon
La Feria Laboral Bilingüe del Centro Colombo Americano reunirá más de 50 empresas nacionales e internacionales en búsqueda de talento bilingüe en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
La Feria Laboral Bilingüe del Centro Colombo Americano reunirá más de 50 empresas nacionales e internacionales en búsqueda de talento bilingüe en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La semana del 19 al 21 de mayo de 2026 será clave para quienes buscan empleo en Bogotá, con la realización de varias ferias y convocatorias laborales orientadas a diferentes perfiles y sectores.

La ciudad, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo, ofrece oportunidades tanto para personas con nivel de bachillerato como para técnicos, tecnólogos y profesionales, en áreas que van desde servicios hasta tecnología y BPO.

PUBLICIDAD

Feria Laboral Bilingüe del Centro Colombo Americano

El 21 de mayo, el Centro Colombo Americano llevará a cabo la Feria Laboral Bilingüe en el auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (carrera 4 #22-62), de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. El evento busca conectar a talento con dominio de inglés con más de 50 empresas nacionales e internacionales, que ofrecen vacantes en BPO, tecnología, turismo, servicios, educación, comercio, alimentos y talento humano.

La feria, en su octava edición, espera recibir a más de 1.000 asistentes y facilitar al menos 300 entrevistas. Participarán empresas como:

PUBLICIDAD

  • AnyVan
  • Lean Solutions Group
  • Mas Emepleo Andi
  • Embajada de Estados Unidos
  • TP Colombia
  • Concentrix
  • IGT Services And Technologies Colombia SAS
  • Atento Colombia
  • Sutherland Global Services
  • Bruntwork
  • Valuance Consultores
  • IntouchCX
  • Adecco Colombia
  • Atlantic Quantum Innovations
  • Americas BPS
  • Innova Schools
  • Horatio
  • Foundever de Colombia S.A
  • Konecta
  • ScotiaGBS Colombia SAS
  • Interactivo Contact Center
  • Asurion
  • Everise Colombia
  • Gallagher
  • Keralty
  • KPMG
  • DHL
  • Kenvue
  • Generation Colombia
  • YMCA
  • Entre otras
El dominio del inglés aumenta la posibilidad de empleabilidad en Colombia, pero solo el 2,2 % de los aspirantes cumple con el nivel requerido - crédito Luisa González/REUTERS
El dominio del inglés aumenta la posibilidad de empleabilidad en Colombia, pero solo el 2,2 % de los aspirantes cumple con el nivel requerido - crédito Luisa González/REUTERS

El evento integra entrevistas, networking, formación y una agenda académica sobre tendencias en contratación, bilingüismo e inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo. Según el subdirector de Egresados y Programas Académicos de Responsabilidad Social del Colombo Americano, Fabián Cruz,:

“Cerca del 9% de los participantes logra vinculación laboral tras el evento, en un entorno donde el empleo bilingüe puede representar ingresos hasta 40% superiores que para perfiles no bilingües”.

Feria de Empleo en el Centro de Talento Creativo Bronx: 800 vacantes en sectores operativos y administrativos

El martes 19 de mayo, la estrategia ‘Talento Capital’ y la Agencia Distrital de Empleo ofrecerá 800 vacantes en sectores de servicios y comercio, en áreas operativas y administrativas, para personas desde bachillerato hasta nivel profesional. La convocatoria será presencial en el Centro de Talento Creativo Bronx (carrera 16 #9-68, barrio Voto Nacional), de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

La Feria de Empleo en el Centro de Talento Creativo Bronx contará con 800 vacantes en los sectores operativos y administrativos para diferentes niveles académicos - crédito Alcaldía de Bogotá
La Feria de Empleo en el Centro de Talento Creativo Bronx contará con 800 vacantes en los sectores operativos y administrativos para diferentes niveles académicos - crédito Alcaldía de Bogotá

Las empresas aliadas en esta jornada son Casalimpia S.A., AAA Gas Natural SAS, Grupo Cos, Selectiva y Grupo Soluciones Laborales Horizonte. Entre los perfiles buscados se encuentran:

  • Ingenieros electromecánicos
  • Técnicos en gasodomésticos con moto
  • Carpinteros
  • Técnicos de refrigeración
  • Asesores de agendamiento medio tiempo
  • Técnicos industriales
  • Técnicos reparadores con moto
  • Asistentes administrativos
  • Asesores comerciales para call center
  • Asesores de servicio al cliente para call center
  • Auxiliares de producción
  • Operarios de tintas
  • Ejecutivos comerciales piso (seguros y banco)
  • Operarios de limpieza
  • Entre otros cargos

Hay vacantes para personas con y sin experiencia. Es indispensable llevar hoja de vida actualizada y documento de identidad. Se recomienda confirmar la asistencia en el formulario habilitado por la SDDE.

100 vacantes en el sector de servicios: oportunidad para camareras, meseros y auxiliares de cocina

También el martes 19 de mayo, en el barrio Palermo (carrera 19 #44-27, localidad de Teusaquillo), habrá 100 vacantes en el sector de servicios, dirigidas a camareras, meseros, meseras y auxiliares de cocina, gracias a la articulación con la empresa Asignar Servicios Temporales.

Los empleos pueden tener salarios de hasta nueve salarios mínimos - crédito Alcaldía de Bogotá
El evento en el barrio Palermo ofrece 100 vacantes en servicios, dirigido a camareras, meseros y auxiliares de cocina con al menos seis meses de experiencia - crédito Alcaldía de Bogotá

La convocatoria busca personas con estudios desde bachillerato académico y al menos seis meses de experiencia en restaurantes, hoteles o atención al cliente. Los asistentes podrán postularse de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., llevando hoja de vida y documento de identidad.

Las funciones incluyen atención al cliente, apoyo en cocina, organización de áreas de trabajo y cumplimiento de protocolos de servicio e higiene. La inscripción se realiza a través del formulario habilitado por la entidad, haciendo clic aquí.

Temas Relacionados

Empleo BogotáFerias LaboralesBilingüismoTrabajo en BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caribeña Noche, resultado del último sorteo de este domingo 17 de mayo

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Caribeña Noche, resultado del último sorteo de este domingo 17 de mayo

Colombiano capturado en Rusia por ser mercenario ucraniano pidió perdón a su familia, cumplirá condena de 28 años de prisión

Ángel Arnulfo Godoy Luna aceptó unirse al conflicto internacional tras observar una oferta en TikTok en la que se afirmaba que recibiría hasta 3.000 dólares mensuales

Colombiano capturado en Rusia por ser mercenario ucraniano pidió perdón a su familia, cumplirá condena de 28 años de prisión

Dicen cuál es el error que puede llevar a un empresas a despedir con justa causa a un trabajador luego de retirar las cesantías

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia amplía la responsabilidad de quien recibe fondos laborales y redefine los límites para la defensa ante la supervisión empresarial

Dicen cuál es el error que puede llevar a un empresas a despedir con justa causa a un trabajador luego de retirar las cesantías

Chontico Día resultados de hoy lunes 18 de mayo, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy lunes 18 de mayo, esta fue la jugada ganadora

Video inédito podría cambiar el rumbo de la investigación por la muerte de Baby Demoni: “Ya no quiero vivir más”

Las autoridades analizan evidencias extraídas de los dispositivos de la víctima, registros digitales hasta ahora desconocidos que desatan dudas sobre las hipótesis iniciales que se manejan sobre el caso, pues sus familiares afirman que la pareja de la joven la mató y él dice que ella se suicidó

Video inédito podría cambiar el rumbo de la investigación por la muerte de Baby Demoni: “Ya no quiero vivir más”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Ana del Castillo fue captada bajando de un árbol unos mangos sin permiso y su reacción desató risas

El abogado de Shakira celebra la sentencia que tumba el caso fiscal de 2011 y argumentó que hubo "presión moral y psicológica"

Mamá de Yina Calderón mostró cómo cicatrizaron las heridas de su cara tras accidente de tránsito

Cronología del caso Shakira y Hacienda española: La reconstrucción fiscal, las pruebas clave y el desenlace judicial tras casi una década de investigación en España

Deportes

Envigado FC vs. Deportes Quindío: se define el primer gran finalista del Torneo BetPlay 2026-1

Envigado FC vs. Deportes Quindío: se define el primer gran finalista del Torneo BetPlay 2026-1

Tabla de posiciones de la Liga Femenina tras la fecha 11: Atlético Nacional, Deportivo Cali y América con cupo asegurado en las finales

São Paulo vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana, al Embajador solo le sirve ganar

“Lumumba”, el viral hincha de República Democrática del Congo que hará parte de la delegación en el Mundial 2026 por pedido de los mismos jugadores

Citado en la prelista de la selección Colombia la ve como favorita en el Mundial 2026: “Puede pelear por el título”