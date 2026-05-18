Trabajo en Bogotá: más de 900 vacantes se ofrecerán el 19 y 21 de mayo para personas con o sin experiencia y talento bilingüe

La semana del 19 al 21 de mayo de 2026 será clave para quienes buscan empleo en Bogotá, con la realización de varias ferias y convocatorias laborales orientadas a diferentes perfiles y sectores.
La ciudad, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo, ofrece oportunidades tanto para personas con nivel de bachillerato como para técnicos, tecnólogos y profesionales, en áreas que van desde servicios hasta tecnología y BPO.
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Feria Laboral Bilingüe del Centro Colombo Americano
El 21 de mayo, el Centro Colombo Americano llevará a cabo la Feria Laboral Bilingüe en el auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (carrera 4 #22-62), de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. El evento busca conectar a talento con dominio de inglés con más de 50 empresas nacionales e internacionales, que ofrecen vacantes en BPO, tecnología, turismo, servicios, educación, comercio, alimentos y talento humano.
La feria, en su octava edición, espera recibir a más de 1.000 asistentes y facilitar al menos 300 entrevistas. Participarán empresas como:
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- AnyVan
- Lean Solutions Group
- Mas Emepleo Andi
- Embajada de Estados Unidos
- TP Colombia
- Concentrix
- IGT Services And Technologies Colombia SAS
- Atento Colombia
- Sutherland Global Services
- Bruntwork
- Valuance Consultores
- IntouchCX
- Adecco Colombia
- Atlantic Quantum Innovations
- Americas BPS
- Innova Schools
- Horatio
- Foundever de Colombia S.A
- Konecta
- ScotiaGBS Colombia SAS
- Interactivo Contact Center
- Asurion
- Everise Colombia
- Gallagher
- Keralty
- KPMG
- DHL
- Kenvue
- Generation Colombia
- YMCA
- Entre otras
El evento integra entrevistas, networking, formación y una agenda académica sobre tendencias en contratación, bilingüismo e inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo. Según el subdirector de Egresados y Programas Académicos de Responsabilidad Social del Colombo Americano, Fabián Cruz,:
“Cerca del 9% de los participantes logra vinculación laboral tras el evento, en un entorno donde el empleo bilingüe puede representar ingresos hasta 40% superiores que para perfiles no bilingües”.
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Feria de Empleo en el Centro de Talento Creativo Bronx: 800 vacantes en sectores operativos y administrativos
El martes 19 de mayo, la estrategia ‘Talento Capital’ y la Agencia Distrital de Empleo ofrecerá 800 vacantes en sectores de servicios y comercio, en áreas operativas y administrativas, para personas desde bachillerato hasta nivel profesional. La convocatoria será presencial en el Centro de Talento Creativo Bronx (carrera 16 #9-68, barrio Voto Nacional), de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
Las empresas aliadas en esta jornada son Casalimpia S.A., AAA Gas Natural SAS, Grupo Cos, Selectiva y Grupo Soluciones Laborales Horizonte. Entre los perfiles buscados se encuentran:
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- Ingenieros electromecánicos
- Técnicos en gasodomésticos con moto
- Carpinteros
- Técnicos de refrigeración
- Asesores de agendamiento medio tiempo
- Técnicos industriales
- Técnicos reparadores con moto
- Asistentes administrativos
- Asesores comerciales para call center
- Asesores de servicio al cliente para call center
- Auxiliares de producción
- Operarios de tintas
- Ejecutivos comerciales piso (seguros y banco)
- Operarios de limpieza
- Entre otros cargos
Hay vacantes para personas con y sin experiencia. Es indispensable llevar hoja de vida actualizada y documento de identidad. Se recomienda confirmar la asistencia en el formulario habilitado por la SDDE.
100 vacantes en el sector de servicios: oportunidad para camareras, meseros y auxiliares de cocina
También el martes 19 de mayo, en el barrio Palermo (carrera 19 #44-27, localidad de Teusaquillo), habrá 100 vacantes en el sector de servicios, dirigidas a camareras, meseros, meseras y auxiliares de cocina, gracias a la articulación con la empresa Asignar Servicios Temporales.
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La convocatoria busca personas con estudios desde bachillerato académico y al menos seis meses de experiencia en restaurantes, hoteles o atención al cliente. Los asistentes podrán postularse de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., llevando hoja de vida y documento de identidad.
Las funciones incluyen atención al cliente, apoyo en cocina, organización de áreas de trabajo y cumplimiento de protocolos de servicio e higiene. La inscripción se realiza a través del formulario habilitado por la entidad, haciendo clic aquí.
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