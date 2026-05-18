Incautación de 11 toneladas de marihuana fue clave para identificar ruta de narcotráfico que conectaba a Putumayo con Brasil

Esta es la incautación más grande en lo que va del 2026 - crédito Visuales IA

En la lucha contra el narcotráfico, la Policía Nacional informó detalles llamativos sobre un operativo registrado en zona rural de Puerto Asís, Putumayo, que cobró importancia debido a la ruta de envío de narcóticos que estaba siendo utilizada por una red criminal para llevar las sustancias ilícitas hasta Brasil.

Entre dos viviendas había más que vegetación, puesto que los uniformados descubrieron que se trataba de inmuebles en los que estaban protegidas más de 11 toneladas de marihuana, base de coca y clorhidrato de cocaína.

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Con esta incautación las autoridades evitaron que la estructura criminal lograra comercializar narcóticos avaluados en más 7.500 millones de pesos, equivalentes a más de un millón de dosis.

Para la Policía Nacional, el volumen de la incautación representé uno de los operativos más eficaces de los últimos meses, puesto que en 2025 la misión más efectiva no superó las siete toneladas. “Es la más grande de marihuana durante el presente año y supera ampliamente la del año inmediatamente anterior”, destacó la institución mediante un comunicado oficial.

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La droga estaba siendo escondida en dos viviendas en una zona verde - crédito Policía Nacional

En el informe sobre este hecho, el director de Antinarcoticos, el brigadier William Castaño, informó que en labores de inteligencia se identificó a alias “Milamor” como el responsable del cargamento caído.

La Policía menciona a este individuo como el líder de una estructura criminal que se encarga exclusivamente del almacenamiento y la salida de la droga que sale de Puerto Asís con la ayuda de grupos armados de la zona.

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Se presume que este individuo trabajaba de manera mancomunada con los Comandos de Frontera, a los que les pagaba por permitir el retiro de los cargamentos hacia el exterior. “Se logró establecer que esta estructura criminal estaría facilitando las actividades ilícitas del presunto responsable conocido como ‘Milamor’, a cambio del pago de recursos económicos para permitir la salida de los cargamentos hacia destinos internacionales”, declaró el brigadier al respecto.

La estructura criminal pagaría a grupos armados para permitir que la droga fuera transportada - crédito Policía Nacional

Al hablar de la importancia del operativo, el director de Antinarcóticos informó que se ha identificado que el grupo armado mencionado es parte crucial de las dinámicas criminales en la región,

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Además, se identificó parte del trayecto o ruta que utilizaban los delincuentes para enviar la droga hasta Brasil a través de carreteras aisladas o rutas logísticas en zonas de ríos.

“Las organizaciones criminales utilizan afluentes hídricos como el río Guamuez y el río Putumayo como corredores estratégicos para el transporte de la sustancia ilícita”, confirmó Castaño.

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La investigación permitió identificar una modalidad de tráfico de drogas que empleaba embarcaciones equipadas con motores fuera de borda y compartimientos ocultos tipo caleta, integrados a remolcadores.

La droga incautada iba a ser enviada a Brasil - crédito Policía Nacional

Las autoridades señalan que este tránsito internacional de drogas se sostiene gracias a alianzas entre organizaciones criminales de diferentes países. De acuerdo con la información oficial, la estructura presenta similitudes con las redes de tráfico que han operado en Colombia durante los últimos años.

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Los vínculos entre grupos colombianos y organizaciones criminales brasileñas permiten que el tráfico transnacional se mantenga activo. Además, las investigaciones revelan coordinaciones específicas con agrupaciones criminales brasileñas reconocidas por su presencia en ese país.

Durante el proceso de identificación de los responsables, surgió la incógnita de cómo se logró ubicar dos viviendas empleadas por la red, localizadas en una zona de difícil acceso. La localización requirió más de dos semanas de trabajo, centrado en tareas de seguimiento y manejo de información reservada. El planeamiento operacional, debido al alto nivel de reserva y la complejidad geográfica, se extendió quince días hasta establecer los puntos precisos donde operaban los responsables.

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Desde Antinarcóticos destacaron que parte fundamental de la información se obtuvo mediante fuentes humanas y datos canalizados por la línea 167, destinada a reportes ciudadanos.