Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Femenina tras la fecha 11: Atlético Nacional, Deportivo Cali y América con cupo asegurado en las finales

A las finales del fútbol femenino en Colombia clasifican las ocho mejores, que dividas en dos grupos buscarán un cupo a la semifinal y posteriormente a la gran final del año

Guardar
Google icon
Atlético Nacional es líder en solitario con 27 puntos en 11 partidos jugados - crédito Atlético Nacional
Atlético Nacional es líder en solitario con 27 puntos en 11 partidos jugados - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional aseguró los tres puntos y el liderato al imponerse 1-0 sobre Once Caldas en la fecha 11 de la Liga Femenina, disputada en el estadio Cincuentenario de Medellín. El triunfo, definido a los 90+4 minutos con un penal ejecutado por Stefany Cedeño, mantiene al conjunto verdolaga como líder con 27 unidades tras 11 partidos.

El gol decisivo llegó después de una falta dentro del área contra Sofía García, acción que el árbitro Franklin Pomeo sancionó como penalti. Con esta conversión, Nacional cortó la igualdad que se sostuvo durante casi todo el encuentro y evitó el empate en tiempo de descuento.

PUBLICIDAD

Tres tarjetas amarillas fueron mostradas en el tramo final: Luisa Álvarez y Lizeth Ocampo (89′), y Kelly Ibargüen (90+2′). El próximo encuentro de Nacional se disputará ante Deportivo Pasto el domingo 24 de mayo a las 3:00 p. m. en el estadio Municipal de Ipiales.

Deportivo Cali son las vigentes campeonas de la Liga Femenina y van en busca de su cuarta estrella, la tercera consecutiva - crédito Deportivo Cali
Deportivo Cali son las vigentes campeonas de la Liga Femenina y van en busca de su cuarta estrella, la tercera consecutiva - crédito Deportivo Cali

Entre tanto, Deportivo Cali Femenino se impuso como visitante con un marcador de 0-5 frente a Llaneros en la fecha 11 de la Liga Femenina BetPlay, resultado que consolida al conjunto caleño en los primeros lugares de la tabla.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Deportivo Cali estableció rápidamente su ventaja con los tantos de Michelle Vásquez (15′) y Katerine Osorio (20′). La diferencia se intensificó en la segunda parte tras las anotaciones de Melanin Aponza (54′) y Leidy Cobos (57′), de acuerdo con el reporte del medio mencionado.

En el cierre del partido, la delantera Ingrid Guerra convirtió el quinto gol en el minuto 90+5′, asegurando la victoria visitante y la clasificación a los cuadrangulares del fútbol femenino en Colombia.

América de Cali superó a Deportivo Pasto para avanzar a las finales de la Liga - crédito América de Cali
América de Cali superó a Deportivo Pasto para avanzar a las finales de la Liga - crédito América de Cali

El tercer equipo con cupo a las finales del fútbol femenino es América de Cali. Las escarlatas derrotaron 2-0 al Deportivo Pasto en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 11 de la Liga Femenina BetPlay, resultado que permite al conjunto escarlata alcanzar la tercera posición con 25 puntos.

El avance en la tabla de posiciones se concretó después de un segundo tiempo determinante, cuando Mariana Muñoz abrió el marcador al minuto 62 tras recibir un pase de Genesis Florez. La misma Muñoz proporcionó la asistencia para que Maira Neira anotara el segundo tanto al minuto 71.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Femenina tras 11 partidos jugados

  1. Atlético Nacional: 27 puntos / +16 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.
  2. Deportivo Cali: 26 puntos / +18 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.
  3. América Femenino: 25 puntos / +11 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.
  4. Millonarios: 24 puntos / +19 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.
  5. Internacional: 21 puntos / +11 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.
  6. International: 21 puntos / +4 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.
  7. Santa Fe: 19 puntos / +9 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.
  8. Independiente Medellín: 16 puntos / +5 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.
  9. Orsomarso: 12 puntos / -2 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.
  10. Llaneros: 12 puntos / -9 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.
  11. Junior: 10 puntos / -6 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.
  12. Fortaleza: 9 puntos / -10 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.
  13. Atlético Bucaramanga: 8 puntos / -20 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.
  14. Once Caldas: 5 puntos / -14 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.
  15. Real Santander: 5 puntos / -16 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.
  16. Deportivo Pasto: 3 puntos / -12 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.

Estos son los partidos de la fecha 12 de la Liga BetPlay Femenina

Liga Femenina
Este es el trofeo que se le entregará a la campeona de la Liga Femenina 2026 - crédito Dimayor
  • Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali
  • Once Caldas vs. Llaneros
  • Junior FC vs. Fortaleza
  • Internacional de Bogotá vs. América de Cali
  • Internacional de Palmira vs. Santa Fe
  • Millonarios vs. Real Santander
  • Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional
  • Independiente Medellín vs. Orsomarso

Temas Relacionados

Liga BetPlay FemeninaFútbol FemeninoAtlético NacionalDeportivo CaliColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

São Paulo vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana, al Embajador solo le sirve ganar

El Embajador debe ganar para llegar con vida a la última fecha y dependiendo de si mismo para avanzar a la ronda final del campeonato internacional

São Paulo vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana, al Embajador solo le sirve ganar

“Lumumba”, el viral hincha de República Democrática del Congo que hará parte de la delegación en el Mundial 2026 por pedido de los mismos jugadores

El aficionado se hizo famosos durante la última Copa Africana de Naciones y podrá acompañar a su país en la segunda participación en una Copa Mundial de la FIFA

“Lumumba”, el viral hincha de República Democrática del Congo que hará parte de la delegación en el Mundial 2026 por pedido de los mismos jugadores

Citado en la prelista de la selección Colombia la ve como favorita en el Mundial 2026: “Puede pelear por el título”

Álvaro Angulo considera que, pese a la dificultad de los rivales, hay plena convicción en conseguir los puntos y pelear por avanzar en la fase de grupos

Citado en la prelista de la selección Colombia la ve como favorita en el Mundial 2026: “Puede pelear por el título”

Con 10 nacionalizados, rival de Colombia presentó la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La República Democrática del Congo jugará por segunda vez en su historia la Copa del Mundo, luego de eliminar a Jamaica en el repechaje internacional de marzo

Con 10 nacionalizados, rival de Colombia presentó la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estos son los departamentos que más talentos aportan a la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo citó 55 jugadores en la preconvocatoria para el torneo en donde la Tricolor se medirá a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en la fase de grupos

Estos son los departamentos que más talentos aportan a la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Ana del Castillo fue captada bajando de un árbol unos mangos sin permiso y su reacción desató risas

El abogado de Shakira celebra la sentencia que tumba el caso fiscal de 2011 y argumentó que hubo "presión moral y psicológica"

Mamá de Yina Calderón mostró cómo cicatrizaron las heridas de su cara tras accidente de tránsito

Cronología del caso Shakira y Hacienda española: La reconstrucción fiscal, las pruebas clave y el desenlace judicial tras casi una década de investigación en España

Deportes

São Paulo vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana, al Embajador solo le sirve ganar

São Paulo vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana, al Embajador solo le sirve ganar

“Lumumba”, el viral hincha de República Democrática del Congo que hará parte de la delegación en el Mundial 2026 por pedido de los mismos jugadores

Citado en la prelista de la selección Colombia la ve como favorita en el Mundial 2026: “Puede pelear por el título”

Santa Fe vs. Platense: hora y dónde ver el partido donde el León se juega la vida en la Copa Libertadores

Con 10 nacionalizados, rival de Colombia presentó la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026