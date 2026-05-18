Tabla de posiciones de la Liga Femenina tras la fecha 11: Atlético Nacional, Deportivo Cali y América con cupo asegurado en las finales

Atlético Nacional es líder en solitario con 27 puntos en 11 partidos jugados - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional aseguró los tres puntos y el liderato al imponerse 1-0 sobre Once Caldas en la fecha 11 de la Liga Femenina, disputada en el estadio Cincuentenario de Medellín. El triunfo, definido a los 90+4 minutos con un penal ejecutado por Stefany Cedeño, mantiene al conjunto verdolaga como líder con 27 unidades tras 11 partidos.

El gol decisivo llegó después de una falta dentro del área contra Sofía García, acción que el árbitro Franklin Pomeo sancionó como penalti. Con esta conversión, Nacional cortó la igualdad que se sostuvo durante casi todo el encuentro y evitó el empate en tiempo de descuento.

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Tres tarjetas amarillas fueron mostradas en el tramo final: Luisa Álvarez y Lizeth Ocampo (89′), y Kelly Ibargüen (90+2′). El próximo encuentro de Nacional se disputará ante Deportivo Pasto el domingo 24 de mayo a las 3:00 p. m. en el estadio Municipal de Ipiales.

Deportivo Cali son las vigentes campeonas de la Liga Femenina y van en busca de su cuarta estrella, la tercera consecutiva - crédito Deportivo Cali

Entre tanto, Deportivo Cali Femenino se impuso como visitante con un marcador de 0-5 frente a Llaneros en la fecha 11 de la Liga Femenina BetPlay, resultado que consolida al conjunto caleño en los primeros lugares de la tabla.

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El equipo dirigido por Deportivo Cali estableció rápidamente su ventaja con los tantos de Michelle Vásquez (15′) y Katerine Osorio (20′). La diferencia se intensificó en la segunda parte tras las anotaciones de Melanin Aponza (54′) y Leidy Cobos (57′), de acuerdo con el reporte del medio mencionado.

En el cierre del partido, la delantera Ingrid Guerra convirtió el quinto gol en el minuto 90+5′, asegurando la victoria visitante y la clasificación a los cuadrangulares del fútbol femenino en Colombia.

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América de Cali superó a Deportivo Pasto para avanzar a las finales de la Liga - crédito América de Cali

El tercer equipo con cupo a las finales del fútbol femenino es América de Cali. Las escarlatas derrotaron 2-0 al Deportivo Pasto en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 11 de la Liga Femenina BetPlay, resultado que permite al conjunto escarlata alcanzar la tercera posición con 25 puntos.

El avance en la tabla de posiciones se concretó después de un segundo tiempo determinante, cuando Mariana Muñoz abrió el marcador al minuto 62 tras recibir un pase de Genesis Florez. La misma Muñoz proporcionó la asistencia para que Maira Neira anotara el segundo tanto al minuto 71.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Femenina tras 11 partidos jugados

Atlético Nacional: 27 puntos / +16 diferencia de gol/ 11 partidos jugados. Deportivo Cali: 26 puntos / +18 diferencia de gol/ 11 partidos jugados. América Femenino: 25 puntos / +11 diferencia de gol/ 11 partidos jugados. Millonarios: 24 puntos / +19 diferencia de gol/ 11 partidos jugados. Internacional: 21 puntos / +11 diferencia de gol/ 11 partidos jugados. International: 21 puntos / +4 diferencia de gol/ 11 partidos jugados. Santa Fe: 19 puntos / +9 diferencia de gol/ 11 partidos jugados. Independiente Medellín: 16 puntos / +5 diferencia de gol/ 11 partidos jugados. Orsomarso: 12 puntos / -2 diferencia de gol/ 11 partidos jugados. Llaneros: 12 puntos / -9 diferencia de gol/ 11 partidos jugados. Junior: 10 puntos / -6 diferencia de gol/ 11 partidos jugados. Fortaleza: 9 puntos / -10 diferencia de gol/ 11 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 8 puntos / -20 diferencia de gol/ 11 partidos jugados. Once Caldas: 5 puntos / -14 diferencia de gol/ 11 partidos jugados. Real Santander: 5 puntos / -16 diferencia de gol/ 11 partidos jugados. Deportivo Pasto: 3 puntos / -12 diferencia de gol/ 11 partidos jugados.

Estos son los partidos de la fecha 12 de la Liga BetPlay Femenina

Este es el trofeo que se le entregará a la campeona de la Liga Femenina 2026 - crédito Dimayor

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali

Once Caldas vs. Llaneros

Junior FC vs. Fortaleza

Internacional de Bogotá vs. América de Cali

Internacional de Palmira vs. Santa Fe

Millonarios vs. Real Santander

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Independiente Medellín vs. Orsomarso