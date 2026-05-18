Envigado FC vs. Deportes Quindío: se define el primer gran finalista del Torneo BetPlay 2026-1

Envigado y Deportes Quindío definirán el primer clasificado a la final del Torneo BetPlay - crédito Dimayor

Envigado y Deportes Quindío definirán el primer clasificado a la final del Torneo BetPlay Dimayor 2026-1, cuando se enfrenten a partir de las 03:00 p.m. de este lunes 18 de mayo. El partido será en el estadio Polideportivo Sur de Envigado y tendrá como juez central a Carlos Betancur.

El equipo antioqueño debe ganar si quiere ser el clasificado a la final, pues es segundo de la tabla de posiciones con 8 unidades, dos menos que el cuadro quindiano, que es líder con 10 unidades, y al que le basta el empate para ser el clasificado. Como es habitual en el formato de cuadrangulares del fútbol profesional colombiano, solo el líder de cada grupo clasifica a la gran final.

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La imagen promocional del partido por parte de la Dimayor - crédito Dimayor

Tabla de posiciones grupo A Torneo BetPlay 2026-1

Deportes Quindío — PJ: 5 | G: 3 | E: 1 | P: 1 | GF: 4 | GC: 2 | DG: 2 | Pts: 10

Envigado — PJ: 5 | G: 2 | E: 2 | P: 1 | GF: 5 | GC: 3 | DG: 2 | Pts: 8

Inter Palmira — PJ: 5 | G: 1 | E: 3 | P: 1 | GF: 1 | GC: 1 | DG: 0 | Pts: 6

Tigres — PJ: 5 | G: 1 | E: 0 | P: 4 | GF: 2 | GC: 6 | DG: -4 | Pts: 3

El otro partido de la sexta jornada en este grupo será entre Internacional de Palmira y Tigres de Bogotá, se jugará a partir de las 07:00 p.m. en el Estadio Francisco Rivera Escobar. Ninguno de los dos equipos tiene posibilidad de clasificar a la final.

Real Cartagena es, parcialmente, uno de los finalistas del Torneo BetPlay - crédito Real Cartagena

Así va el grupo B del Torneo BetPlay 2026-1

Real Cartagena dio un golpe en el grupo B de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay tras vencer a Bogotá FC y quedarse con el liderato parcial de la zona a falta de una fecha para el cierre de esta fase. El conjunto cartagenero reaccionó luego de comenzar abajo en el marcador y terminó imponiéndose 2-1 en un partido que puede resultar decisivo en la lucha por llegar a la final del campeonato.

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La quinta jornada dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones. En el otro compromiso del grupo, Barranquilla FC y Unión Magdalena igualaron 1-1 en un duelo lleno de intensidad y emociones. El equipo barranquillero jugó gran parte del partido con un hombre menos tras una expulsión temprana, pero aun así logró rescatar un empate sobre el final. Ese resultado terminó favoreciendo indirectamente a Real Cartagena, que aprovechó para asumir el primer lugar del cuadrangular.

Con los resultados de la fecha, el Grupo B quedó con Real Cartagena en la cima con 10 puntos, seguido por Unión Magdalena con 8 unidades. Barranquilla FC se mantiene tercero con 6 puntos, mientras que Bogotá FC quedó prácticamente eliminado con apenas 2 puntos.

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Bogotá sigue con la ilusión de quitarle el primer lugar a Real Cartagena - crédito Bogotá FC

El panorama para la última jornada promete máxima tensión. Real Cartagena llegará dependiendo de sí mismo para asegurar el cupo a la gran final del Torneo BetPlay, mientras Unión Magdalena todavía conserva opciones matemáticas y buscará un triunfo que le permita recuperar el liderato. Barranquilla FC, aunque más complicado, aún tiene posibilidades dependiendo de otros resultados.

El equipo heroico mostró carácter en un momento determinante del campeonato. Luego de comenzar perdiendo frente a Bogotá FC, logró reaccionar y darle vuelta al marcador, demostrando fortaleza ofensiva y capacidad de respuesta bajo presión. Esa victoria no solo significó tres puntos, sino también un impulso anímico importante de cara al cierre de los cuadrangulares.

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