Carolina Acevedo recuerda su paso por ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ y habla sobre una segunda parte

Netflix sorprendió a sus suscriptores en Colombia con la inclusión de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ en su catálogo y la popular novela, de inmediato, se posicionó como uno de los contenidos más vistos de la plataforma. Motivo por el cual volvió a ser tema de conversación entre actores y seguidores.

Carolina Acevedo, por ejemplo, recordó su papel protagónico en la producción que se grabó durante casi dos años y de la cual guarda muy buenos recuerdos. Así lo dejó ver en sus más recientes historias de Instagram.

“Es de las mejores producciones en las que he trabajado. Era un parche llegar a grabar, era increíble y eso se refleja en los capítulos de la novela”, expresó la actriz bogotana encargada de dar vida a la entrañable Rosmery Peláez.

También respondió a la duda de un seguidor que preguntó sobre la posibilidad de grabar una nueva temporada, teniendo en cuenta el éxito del cual volvió a gozar tras llegar a la plataforma de video con más usuarios del país. Y aunque admite que le encantaría, descarta que pueda llegar a darse esta oportunidad.

Vea aquí lo dicho por Carolina Acevedo sobre ‘Nuevo rico, nuevo pobre’:

Por otro lado, confesó que volvió a ver la novela y advierte que será la primera que termine en su totalidad. “Es muy buena y me encanta recordar con cada capítulo”, agregó la actriz, cuyo padre fue noticia en abril pasado tras la golpiza que recibió la diseñadora Andrea Vélez sobre la cual lo culpa a él.

En la información que fue entregada por Vélez a Infobae Colombia, la mujer narra cómo Ricardo Acevedo la agrede cuando se encontraban en el interior del edificio El Gran Duque (localidad de Chapinero), según ella, por motivos desconocidos.

Todo sucedió mientras la diseñadora se disponía a ingresar a la portería del edificio en donde habita y es vecina de Acevedo, pues dice que cuando iba a entrar al ascensor, el hombre la llamó: “Oiga, venga, venga”. Ella avanzó unos pasos y él continuó: “Venga, acérquese más”, de acuerdo con su relato. Cuando estuvo cerca, de repente, él comenzó a agredirla:

“Mi mente está empezando a bloquear ciertas cosas. No recuerdo si el tipo me haló, no recuerdo muy bien. Me empezó a invadir mucho mi espacio personal, sobre todo en épocas de pandemia, miró al celador y me dijo: acá me están mandando a decir que le tengo que dar en las tripas, empuñó su mano y me empezó a pegar en la barriga; con la otra mano, comencé a forcejear”.