Así es el monumento a la Resistencia que se construyó en Cali en tres semanas

Desde el pasado 28 de abril, Cali es protagonista de todo tipo de hechos sociales en Colombia en el marco del paro nacional. Muertes, desapariciones y multitudinarias marchas hacen parte del panorama que se vive en la ciudad y al que se la ha sumado la violencia e inseguridad que en mayo dejó 172 muertos, llevando al 2021 al año con más homicidios desde 2018.

Principalmente por las personas que han muerto en Cali que, según Indepaz y Temblores ONG, son más de 30, este domingo se inauguró el monumento dedicado a ellos y a la resistencia de un estallido social que completa más de 45 días. Se trata de una mano que empuña un cartel en el que se lee ‘Resiste’ ubicada en el sector de Puerto Rellena o Puerto Resistencia, como fue bautizado desde el día uno.

Ahí se han dado escenarios de reivindicación como el Cai de la Policía que pasó a ser una biblioteca y la caseta comunal que funciona como albergue de alimento, además de un espacio que funciona como enfermería.

La inauguración

Desde la mañana del domingo empezaron a llegar personas a Puerto Resistencia para inaugurar el monumento de 12 metros de alto. En el evento que se extendió por ocho horas se cantaron arengas y se realizó un concierto por parte de la Sinfónica de Cali que tocó canciones alusivas al paro. El monumento que tiene diversos colores y cuenta con fotos e imágenes de algunos de los muertos que ha dejado el paro nacional fue inaugurado oficialmente sobre las 3:45 p.m. del pasado 13 de junio.

“Hay que reconocer ese monumento como una expresión cultural del momento histórico que estamos viviendo como ciudad y eso no necesariamente está mal”, expresó el director de Planeación de Cali, Roy Alejandro Barreras. La estatua fue revisada por esta dependencia de la Alcaldía para comprobar que se tratara de una estructura segura para las personas que asistieran este domingo.

Monumento a la resistencia en Cali. Foto: Planeación de Santiago de Cali.

Este monumento fue construido por tres semanas en las que se trabajaron muchas noches para llegar a él. Los recursos fueron aportados por la comunidad quienes llevaban bultos de cemento y diferentes materiales, además de donaciones en dinero.

Los miembros de primera línea indicaron que se construyeron tres columnas internas de hierro que fueron rodeadas de malla electrosoldada y recubierta de cemento para hacer la escultura. Todos los materiales fueron donados por habitantes del sector u otros ciudadanos que querían apoyar el símbolo de la protesta.

Incluso, según el portal Oreja Roja, algunas madres que no están en edad para formar una primera línea o alzar materiales, aportaron a la obra con la cocina de los alimentos que permitían a los artistas y a quien tuviera hambre tener un plato de comida.

“No nos gastamos 1200 millones, no nos demoramos 6 años, no hubo sobrecostos, gracias a la gente que sumó un bulto de cemento, una palada de arena, los que donaron pinturas, varillas, comida y líquidos, a los que se asolearon y aguantaron la lluvia, los que trabajaron por 3 semanas sin recibir un peso, pero sí muy buenas energías, acá está el resultado de la unión del pueblo, la fuerza y la resistencia. #PuertoResistencia Cali capital colombiana de la resistencia”, ha dicho, según las redes sociales, una de las personas que participó en la construcción.

La escultura de 12 metros de altura recibió también unos 6 millones de pesos que fueron recolectados para los materiales y quienes lo edificaron lo hicieron de manera voluntaria durante más de tres semanas. La mano principal del monumento fue pintada con rostros de las víctimas del abuso policial en las manifestaciones, la guardia indígena, algunos participantes y la frase “¿Por qué nos matan?” así como la aterradora cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

