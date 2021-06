“Sentí tristeza”: Nancy Patricia Gutiérrez y sus primeras impresiones sobre lo que percibió la CIDH en Colombia

De acuerdo con Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos, en entrevista con el diario de El Espectador dijo que el Gobierno está a la espera del pronunciamiento de la CIDH sobre su vista en Colombia y no sacará conclusiones hasta que esa comisión no dé a conocer sus apreciaciones.

“No nos podemos anticipar a lo que pueda decir o no la CIDH. Vamos a esperar esa comunicación y esas recomendaciones”, comentó la consejera presidencial y agregó que lo único que puede decir como colombiana es que ”sentí tristeza porque luego de elogiar al país maravillo que tenemos, sí dijeron que veían una estigmatización muy fuerte y que, entre otras cosas, percibían en el lenguaje una forma de agresividad muy fuerte, no en el sentido de contradictores, sino de enemigos. Es doloroso que esa sea la percepción.”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó el 10 de junio su visita oficial a Colombia en la que revisó numerosas denuncias sobre la violencia policial y civil que durante las protestas contra el Gobierno ha dejado decenas de muertos y desaparecidos, así como miles de heridos.

La funcionaria del Gobierno que estuvo acompañando todas las reuniones del Ejecutivo con la CIDH comentó que desde el comienzo la organización internacional se comprometió a escuchar todas las partes y así lo hizo, y que los comentarios que se han hecho sobre la posible imposición del Gobierno a la agenda que debía seguir la CIDH no son ciertos.

“Todo fue absolutamente concertado. Cuando ellos hicieron la solicitud de la visita a Colombia, la canciller estaba apenas por posesionarse. Ella estuvo en Washington, habló con la Comisión y acordaron todo. Efectivamente, tenían previsto una audiencia en junio y decidieron hacer una visita de trabajo. El Gobierno colombiano les extendió la invitación y la construcción de la agenda se hizo de la mano con el embajador de Colombia ante la OEA (Alejandro Ordóñez)”, anotó la consejera a El Espectador.

Frente al trabajo que desempeñará Ordoñez, mencionó que es la persona idónea para el trabajo, porque conoce bien “los procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente es el interlocutor legítimo del Gobierno”.

La noticia de que el embajador de Colombia ante la OEA fuera el encargado de mantener el contacto con la CIDH fue sorpresivo para muchos sectores por sus fuertes críticas hacia ese mismo organismo, donde en múltiples ocasiones dijo que este estaba ideologizado y siguiendo parámetros de izquierda.

Sin embargo, no ha sido el único cercano al Gobierno con ese pensamiento pues en esta misma línea miembros del Centro Democrático criticaron el organismo antes de que llegará al país, pero para los representantes del Gobierno esto no tiene nada de malo pues “Colombia es un país democrático” y que los que han dañado la imagen del país son los mismo colombianos.

“Mala señal la que mandamos los colombianos en medio de esta violencia tan dura que nos ha tocado vivir en estos días. El propio presidente Duque fue respetuoso con la Comisión, pero también recordó que, indiscutiblemente, la facultad de esta y su mandato es de observancia de los Estados frente a la protección de los DD. HH.”, puntualizó la consejera presidencial.

Por otro lado, Nancy Patricia Gutiérrez se refirió a que en el país se han condenado todos los actos de violencia y exceso de fuerza.

“Se rechaza por todo lado, por toda parte. Los hechos son absolutamente repudiables, pero también las afectaciones en otros derechos, como al trabajo a miles de personas”, y en cuanto a la destrucción del espacio público y privado dijo que “En un acto vandálico hay vulneración de derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos son inherentes a la persona, no se trata de hacer una ponderación de derechos, sino llamar al respeto generalizado de estos”.





