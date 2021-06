Karol G anuncia su gira ‘Bichota Tour 2021’ y ya tiene primeras fechas y ciudades

Karol G anuncia gira de conciertos 'Bichota Tour 2021'

En la mañana de este lunes 14 de junio, la cantante de reguetón colombiana, Karol G, confirmó que vuelve a los escenarios con una nueva gira de conciertos. Con su ‘Bichota Tour 2021’, la paisa pretende visitar varias ciudades, noticia que ya había mencionado luego de su concierto en la azotea de un edificio en la ciudad de San Francisco, que se llevó a cabo durante la semana pasada. “Bienvenidos al vuelo KG0516 con destino a “Whatever The Fuck You Want”, dice la intérprete de ‘El Barco’, en un video promocional que compartió en sus redes sociales. ‘KG0516′ es el nombre de su más reciente trabajo discográfico, el tercero de su carrera.

Vestida de azafata, y a través de una pantalla de televisión, se ve a Karol tomando el teléfono para avisar, a quienes serían los tripulantes del vuelo, sobre su destino: “por favor abrocha el cinturón de seguridad y prepárate para volar ‘Over The Rainbow... So High’”. Seguido a esta escena, se ve a la paisa, en una bañera llena de espuma con un pequeño avión dorado en una de sus manos, todo esto mientras, de fondo, suena un beat característico de reguetón.

“Nos vamos de Tour de nuevo. Por fin”, escribió la artista quien, en la mañana de este lunes, también compartió, en sus historias de Instagram, un video en el que se le ve con sus colegas, el también paisa, J Balvin, y el puertorriqueño, Nicky Jam, en un avión privado, cantando al unísono ‘Llorarás’, una salsa de Oscar D’León.

Karol G anuncia su gira de conciertos 'Bichota 2021'

Aunque por el momento no hay mayores detalles de lo que será su recorrido de conciertos, Karol G ya tiene una página web dedicada a la futura gira, en donde le permite a sus seguidores suscribirse para recibir información sobre ella y su ‘Bichota Tour’. Los conciertos tendrían inicio en el Mission Ballroom desde la ciudad de Denver, para luego pasar por Los Ángeles, Las Vegas, Boston, New York, Philadelphia y Washington DC, entre otros escenarios. Karol terminaría su gira en Miami en el FTX Arena, el 26 de noviembre y en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico, el 27 de noviembre. Los boletos saldrán a la venta al público general el viernes, 18 de junio desde las 10:00 am, a través de karolgmusic.com.

En su concierto al aire libre en San Francisco, evento que fue transmitido en vivo, Karol estuvo acompañada de su banda, y de diferentes recursos visuales. La artista comenzó el concierto cantando “Déjalos Que Miren”, siguió con “Ay, DiOs Mío!” y “Contigo Voy a Muerte”. Luego interpretó “DVD”, “El Barco” y “Gato Malo”. La paisa le dio espacios a éxitos como “El Makinon”, “200 Copas”, “Ocean”, “Bichota” y “Tusa”, canción que originalmente es una colaboración con la rapera estadounidense Nicki Minaj.

La cantante compartió escenario con Ivy Queen, una de las mujeres más importantes del género, y una de las primeras en incursionar en el mismo. También con Wisin, Nicky Jam y Alberto Stylee. La colombiana interpretó fragmentos de canciones de los invitados, y terminó son su canción ‘Leyendas’.

Este concierto logró capturar la atención de más de 1.2 millones de espectadores en vivo, de acuerdo con información entregada por su disquera, Universal Music. Según esa misma entidad, Karol logró, con su disco KG0516′ llegar al Top 3 del listado “Top Latin Albums” de Billboard, mientras que su último sencillo “El Makinon” junto a Mariah Angeliq estuvo #1 en el listado “Latin Airplay” y sigue ascendiendo en el top 50 del listado “Top 200” de Spotify.

“Para mí es un sueño poder volver a los escenarios. Luego de que todo paró en el 2020, quedé con muchísima ilusión de poder compartir mi música en vivo con todo mi público. Tener la oportunidad de estar frente a frente con ellos es la mejor noticia que he recibí este año”, expresó Karol G en un comunicado entregado a los medios de comunicación en el que agregó, “ahora que veo como mis seguidores recibieron mi nuevo álbum, estoy ansiosa de cantar junto con ellos. Vienen los shows más emocionantes de toda mi carrera”.





