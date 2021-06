Luifer Cuello, entre el vallenato y la cocina con un toque de diversión

Tomada de Instagram @luifercuello

El artista vallenato Luifer Cuello, ha demostrado que no todos los huevos deben ponerse en la misma canasta, en esta oportunidad a raíz de la pandemia el intérprete debió reinventarse por cuenta de la falta de ingresos. En una entrevista con el programa de farándula nacional ‘La Red’ de Caracol, contó detalles de cómo llegó a convertirse en fanático de la cocina y un experto cocinero.

“Llegué a la casa, en Barranquilla, entramos a cuarentena y comencé a publicar lo que yo cocinaba, lo que yo me comía. Subía videos normalitos, una vez en la madrugada yo estaba en el balcón pensativo y diciendo ‘si yo voy a entrar en este mundo de las recetas de la gastronomía’ se me ocurrió narrar las recetas en costeñol”, mencionó el cantante vallenato.

Tomada de Instagram @uffquedelicia

El desparpajo del artista sigue intacto, así como cuando se posicionó como uno de los pioneros de la música vallenata hace algunos años, cautivando a los amantes del género con nuevos ritmos y llevándolo a jóvenes con sonidos más modernos y nuevas letras de canciones. En esta oportunidad, 15 años después regresó como exponente de una ‘nueva ola gastronómica’.

Asimismo, mencionó que para poder narrar las recetas en costeñol – este es un término inventado por personas de la costa que hablan muy bacano, según Luifer – debió meterle ciertos efectos especiales como por ejemplo cambiando el nombre de la mostaza por ‘mono daza’ o al perejil ‘llamo a la familia Pérez Gil’, logrando darle el toque de humor a las recetas.

Adicionalmente, el intérprete de ‘La mejor mamá del mundo’ señaló que con esta nueva etapa como cocinero empírico, ha vuelto a subirse de peso pero no le preocupa porque tiene sus trucos escondidos para volver a recuperar la figura fácilmente.

“Hoy en día he subido de peso, pero solamente cinco kilos, con una dieta de un mes, bajándole a la encajadera creo que estamos bien, me dicen en mi cuenta que soy un gordito muy feliz por darle un toque a la vida, por ejemplo si normalmente me como un plato de arroz con camarones me como medio o si comí muchísimo el día anterior, al día siguiente no como harinas”.

Mencionó también en La Red que todo se puede solucionar con una dieta estricta, haciendo ejercicio y aclarando que no se come todos los platos que prepara. Las recetas fitness también hacen parte de la lista de platos que cocina el cantante, confesando que en su cuenta de Instagram tiene la receta más famosa hasta el momento.

Tomado de Instagram @uffquedelicia

“La receta más importante de esa cuenta son unas croquetas de zukini con atún que son muy saludables, tú rayas el zukini y le quitas el exceso de líquido, lo revuelves con cebolla, con atún, pollo o carne y eso lo hacemos en mantequilla clarificada, fue una receta muy viral”, puntualizó el artista.

Luifer Cuello ha incrementado su fanaticada a punta de recetas, quienes lo siguen por sus delicias gastronómicas y también por sus canciones. El artista confesó que cocina lo que aprendió de su mamá, en ocasiones canta en los videos, sacando el humor que lo caracteriza desde niño y que ha utilizado durante sus parrandas vallenatas.

La cuenta de Instagram @uffquedelicia comenzó a aumentar sus seguidores a medida que publicaban nuevas recetas, mientras todos se preguntaban de quién era la voz que se encontraba detrás de tan deliciosas recetas.

