Esto es lo que tiene que hacer si quiere trabajar en el nuevo spa de uñas de Yina Calderón

Este sábado, 12 de junio, se llevó a cabo el evento de inauguración del nuevo spa de uñas de Yina Calderón en el que, además, los clientes podrán adquirir las fajas de yeso que ella comercializa, mientras disfrutan de unos deliciosos cocteles.

Fueron varios los grupos musicales contratados para amenizar el momento. Sin embargo, hubo una invitada en especial que llamó la atención de los asistentes e hizo que muchos se acercaran al lugar para tener el gusto de conocerla: Francy, la cantante de despecho conocida como ‘la voz popular de América’.

“¡Estoy feliz de estar aquí! Gracias por la invitación a este hermoso lugar al que tienen que venir cuanto antes”, comentó la artista nacida en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca.

Por su parte, Yina Calderón documentó a través de sus historias en Instagram lo que fue el momento a momento de esta inauguración, a la cual asistieron una cantidad considerable de personas, teniendo en cuenta que el aforo del lugar y las normas de bioseguridad no permiten aglomeraciones.

“Pueden venir ya mismo a hacerse sus uñas, no importa si no están agendadas. Estamos hasta las 7 de la noche atendiendo en el centro comercial Outlet Factory”, comentó Yina Calderón en uno de los videos en los que dejó ver cómo es la experiencia de asistir a su nuevo spa de uñas.

En las diferentes publicaciones de la controvertida empresaria e influenciadora huilense, se observa también cómo sus clientas se gozaron de principio a fin las intervenciones musicales de los diferentes artistas contratados para hacer de este un momento inolvidable.

“Quedó muy bonito el local, es muy agradable, particular y tiene una propuesta muy diferente. Entonces creo que me van a tener por aquí muy seguido, no solo para hacerme mis uñas sino para tomarme unos traguitos mientras tanto”, comentó una de las asistentes sobre la decoración con diseño vanguardista y el ambiente del local, en el que se revive la época de los ochentas con tonalidades pastel que visten las paredes y otros elementos.

Inauguración del spa de uñas de Yina Calderón

Además, hace varios días la joven de 29 años informó que está buscando mujeres expertas en uñas para trabajar allí.

“Si usted quiere trabajar en mi spa de uñas y tiene experiencia, no importa si estudió o es empírica, pero es una dura haciendo uñas acrílicas y quiere colaborar en mi local –donde seguro le va a ir muy bien porque trae muchas sorpresas–, le voy a dejar un número de WhatsApp al que usted va a enviar un video de un minuto contando su experiencia. Ahí las van a estar citando a entrevista durante esta semana”, explicó.

Aunque las vacantes están disponibles solamente para personas que habiten en Bogotá, afirmó que tiene otros contactos disponibles para aquellas interesadas en vender sus esmaltes y ganar dinero “desde la comodidad de su casa”: “Nosotros le colaboramos con la publicidad y aquí está el número para eso. Mejor dicho, trabajo sí hay, linda, así que no se quejen. Yo sigo produciendo, besos”.

Cabe mencionar que la exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ se pronunció en días recientes sobre su negocio y las ganancias que este le genera, como respuesta a las críticas que la señalan de tener dineros producto de la ilegalidad.

“Yo jamás hablo de mis ingresos pero lo que sí te puedo decir es que por ahora mi única fuente de dinero se llama ‘Fajas Yina Calderón’. Nosotros gracias a Dios vendemos muchísimo”, mencionó la polémica figura de las redes sociales.

En cuanto a su música, comentó que hasta ahora está incursionando en el género de la ‘guaracha’ y, más allá de unas vistas en Youtube, esto no le representa un respaldo económico sólido. Y sobre los ingresos que suelen generar los influenciadores a través redes sociales, la joven empresaria señaló que nunca se le ve hacer publicidad de ningún producto allí y por esa razón no gana dinero en ese sentido.

“En conclusión: cuando tienes una empresa sólida te da muy buen dinero”, concluyó Yina Calderón.