Las nuevas explosivas declaraciones de James Rodríguez sobre la convocatoria que no fue

DT. Reinaldo Rueda y James Rodríguez. Fotos: Colprensa.

La polémica por la ausencia de James Rodríguez en las eliminatorias de la Conmebol rumbo a Catar 2022 sigue dando de qué hablar.

Inicialmente, el entrenador colombiano Reinaldo Rueda aseguró que se reunió vía telefónica con el jugador del Everton para evaluar los resultados de sus exámenes de salud y se llegó a la conclusión de cuidarlo para evitar posibles afectaciones de salud.

“La conclusión a la que llegué después de evaluar todas las situaciones que se le han venido presentando en este semestre y en este último trimestre de lo que está viviendo James es que no deberíamos de abusar o precipitar una recuperación ahora con la competencia que tenemos de los dos juegos de clasificatorias y con lo que significa nuestra participación en la Copa América”, afirmó el directo técnico en una rueda de prensa posterior al empate 2-2 entre Colombia y Argentina.

James Rodríguez publicó en sus redes sociales el pasado 28 de mayo, un comunicado donde criticaba la decisión de no hacer parte de los seleccionados para enfrentar a Perú y Argentina.

“Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra selección”.

Después de algunos días de silencio, parece que el 10 de la “tricolor” decidió volver a reiterar su posición y expresar públicamente su opinión sobre lo que sucede con la Selección.

“Dejo en claro que estaba para jugar la Copa América. Fue una decisión del cuerpo técnico: la respeto, pero yo no la comparto, porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que él me diga ‘Yo no cuento contigo porque no me gustas como jugador’. Si eso es así, cierro el duelo y me voy”, dijo James este sábado en una transmisión en vivo en Instagram junto a Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, compañeros de campo en la Selección que participó en el Mundial de Brasil 2014.

Durante la transmisión el jugador colombiano explicó que ”Yo siempre hago fuerza, lo que yo quiero es que los muchachos jueguen y ganen la Copa América, pero lo bueno es que la gente sepa que yo quería jugar la Copa América”, aseguró.

Siguiendo con la conversación, el mediocampista de Everton también habló sobre las críticas por su desempeño en la cancha y aseguró que “Hay muchos que decían que yo no estaba bien. Les recuerdo a esos que me dicen que yo estaba mal: en los 80 partidos que jugué en la Selección habré jugado qué, cinco mal. ¿Y los otros 75 qué? Que dejen la huevonada, con todo respeto”.

Dejo en claro que estaba para jugar la Copa América. Fue una decisión del cuerpo técnico: la respeto, pero yo no la comparto, porque me faltaron al respeto.

Por su lado, Camilo Zúñiga también se despachó sobre los periodistas y exjugadores que actualmente son comentaristas en medio de comunicación: “No comparto con los ídolos de uno, que hoy están detrás de un micrófono: no pueden ser tan desleales. Muchos jugaron con nosotros y muchos estuvieron de este lado”, expresó.

Sobre este punto, Rodríguez dijo que estas personas pensaban que siempre iban a estar arriba, pero por su lado los que siguen en la cancha los superaron y agregó que “Yo no veo mucha prensa, pero solo miro y anoto y anoto, porque la vida da muchas vueltas”.

A esta charla se le sumó la opinión de Teófilo Gutiérrez, actual jugador del Junior, quien recordó que “Zúñiga y James en su momento llegaron a jugar lesionados y tocados... Y nadie sabe eso”.

Para cambiar un poco de tema Teo le preguntó a Rodríguez si le gustaría regresar al Real Madrid ahora que Carlo Ancelotti es el director técnico del club, a lo que el jugador respondió “Yo creo que no... no sé”. Y añadió: “Si me quedó ahí otro año estaré bien”.

