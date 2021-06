Miguel Polo Polo reveló cómo María Fernanda Cabal lo “apadrinó” para estudiar en la universidad

María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático y Miguel Polo Polo, tuitero / Archivo redes sociales

El activista político Miguel Polo Polo comparte una íntima amistad con la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. A ellos los une la misma pasión: el uribismo, movimiento dedicado a preservar las políticas del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La cercanía de estos dos controvertidos personajes ha sido tal, que ya hasta hacen públicos los regalos que se hacen y las aventuras de sus viajes.

Hace semanas fueron tendencia cuando la congresista publicó unas fotografías junto al joven, oriundo de Tuluá, en Santa Marta, mientras disfrutaron de la playa, el mar y la arena: “Aventuras con Polo Polo”, escribió la senadora vallecaucana en sus redes sociales.

Foto: redes sociales Miguel Polo Polo

Esta vez, de cara a las fuertes controversias que ha enfrentando la parlamentaria por sus posiciones frente al paro nacional, Polo Polo salió en defensa de su íntima allegada y destacó varias de las cualidades que, según él, posee María Fernanda Cabal, entre ellas, la generosidad.

No es para menos, esta semana, Miguel Polo Polo reveló que durante el 2020, cuando la pandemia obligó al encierro de todos los colombianos para contener el covid-19 y la economía de millones se vio seriamente afectada, Cabal llegó como ‘luz al final del túnel’ y le dio la plata para que pagara los semestres de su carrera universitaria.

Miguel Polo y María Fernanda Cabal

Sin embargo, en el tuit donde dio a conocer esa información, no solo dijo que a Cabal no le alcanzan los más de 34 millones de pesos que se gana mensualmente por su puesto en el Congreso, sino que, además, aprovechó para enviarle críticas a los políticos de izquierda en Colombia.

“Hace un año no tenía para el semestre y María Fernanda Cabal me lo pagó. Una gran mujer, generosa y gran amiga. Eso sin contar la gran cantidad de estudiantes que tiene apadrinados. El sueldo ni le alcanza. ¿Qué hace la izquierda?”, trinó el joven.

Los usuarios de redes sociales no esperaron y reaccionaron casi que de inmediato a la publicación del joven con críticas, burlas y duros comentarios. Algunos de ellos fueron: “Hoy supimos quien le regala el estudio a Polo polo, mañana sabremos quien lo amamanta”; “Ojala todos tuvieran la oportunidad de polo polo y no detener sus estudios por falta de dinero, esa es una de las principales razones del paro, estudio financiado y de calidad para todos. Se puede; “Chévere que la Cabal te haya pagado el semestre Polo Polo. Seguiremos luchando para que nadie te tenga que regalar nada y para que la educación sea un derecho, no un privilegio”.

Tras estos comentarios, Polo Polo volvió a referirse al tema y le respondió duramente a sus contradictores, donde, de nuevo, defendió a su “madrina” y criticó a quienes salen a protestar durante el paro nacional.

Los mamertos deberían aprender la diferencia entre la generosidad voluntaria y la impuesta. Cuando Cabal me apadrinó un semestre lo hizo porque le nació. En cambio ustedes pretenden, a punta de pistola, que los empresarios les financien sus caprichos convertidos en “derechos”, criticó.

No fue el único uribista que defendió a María Fernanda Cabal, de hecho, el primer trino de Polo Polo se dio en respuesta a Luisa Gómez, jefa de prensa del Centro Democrático, quien también reveló otro acto de caridad que tuvo la senadora con ella: “Hace años, cuando mi papá tenía cáncer, María Fernanda Cabal vino una noche a mi casa a traerle unas gotas naturales para la depresión, para que pudiera afrontar mejor su tratamiento. Lo hizo porque le nació, porque quiso, porque así es ella: buena amiga de sus amigos, sincera y leal”, trinó.

Por el momento, la congresista y esposa de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) no se ha pronunciado al respecto.

