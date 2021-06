Así le fue a Reinaldo Rueda cuando dirigió a la selección Colombia en la Copa América 2004

Guillermo Ruiz Bonilla Historia de la Selección Colombia 1924-2014

Más allá de ser cuestionado por jugar con tres volantes de contención contra la selección Argentina el pasado 8 de junio, en el estadio metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla), Reinaldo Rueda es un técnico al que los colombianos le creen. La confianza, sin embargo, no solo recae en haberle empatado en el último minuto a la albiceleste o haber derrotado a Perú 3-0 en condición de visitante; se debe, en buena medida, a los antecedentes dirigiendo al cuadro cafetero.

La Copa América Brasil 2021 no será la primera en la que el director técnico vallecaucano comande a la selección Colombia; ya lo había hecho 17 años atrás, en la edición que se llevó a cabo en Perú. En ese entonces sus resultados no fueron nada malos: el equipo se ubicó cuarto al final del certamen.

En el torneo que desarrolló entre el 6 y el 25 de julio de 2004 —México y Costa Rica fueron los países invitados— Colombia compartió con Perú, Bolivia y Venezuela en el Grupo A, en el cual se posicionó como líder con 7 puntos, empatando 2-2 con el equipo inca en la última fecha.

Entre los jugadores destacados que integraron el plantel dirigido por Reinaldo Rueda sobresalen el portero campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas, Juan Carlos Henao, el delantero chocoano Tressor Moreno y el odontólogo Edwin Congo, además de los volantes Jairo ‘el viejo’ Patiño y el mundialista Abel Aguilar.

Colombia, cabe resaltar, llegaba como uno de los favoritos al certamen, al coronarse campeón en el 2001, si bien en ese evento deportivo no participó Argentina.

Al clasificar primero del Grupo A, en cuartos de final del torneo Colombia se enfrentó a Costa Rica (segundo del Grupo B), a la que venció con goles de Abel Aguilar y Tressor Moreno, ambos jugadores del Deportivo Cali para la época.

El buen trasegar del combinado tricolor se vio interrumpido cuando enfrentó a Argentina en la semifinal, ante la cual cayó 0-3. La figura del encuentro fue el todavía vigente, con Boca Juniors, Carlos Tévez, quien anotó el primer gol con un espectacular tiro libre. Los otros dos tantos fueron marcados por ‘Lucho’ González y Juan Pablo Sorín.

En la otra semifinal se enfrentaron el seleccionado de Brasil con el de Uruguay, siendo la ‘canarihna’ la que se impuso, en la ronda de penales, tras un empate a un gol.

En la disputa por el tercer lugar el combinado tricolor cayó 1-2 ante el cuadro charrúa. Fabián Estoyanoff y Vicente Sánchez marcaron por Uruguay, mientras que Sergio Herrera, desde el punto penal, lo hizo para Colombia.

El campeón de esa Copa América fue Brasil, venciendo en los cobros desde los 12 pasos a Argentina.

Rueda también dirigió a Colombia rumbo a Alemania 2006

Luego no de no poder clasificar al Mundial del 2002, el objetivo de los dirigentes de la selección Colombia fue Alemania 2006. No obstante, los primeros partidos fueron para el olvido, de 12 puntos el equipo obtuvo 1, hecho que desencadenó la salida de Francisco Maturana como técnico del equipo de mayores.

Reinaldo Rueda y Mario Yepes en un entrenamiento de la Selección Colombia en 2005

Durante la crisis, se intentó contratar a Hernán ‘bolillo’ Gómez, quien llevó a Colombia a Francia 1998, y estaba dirigiendo la Selección de Ecuador, pero las negociaciones si filtraron a al prensa y el proceso se cayó. Así, pues, se contrató a Reinaldo Rueda, quien dirigió al combinado patrio 40 partidos, entre amistosos y oficiales.

Como timonel de la selección de mayores, se recuerda que estuvo a 1 solo punto de clasificar a Colombia al Mundial de 2006. Ocupó la sexta posición, con 25 puntos, detrás de Uruguay. La diferencia de goles del elenco colombiano fue de +8 y el del equipo charrúa -5.

