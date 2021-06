Exfuncionaria de Colpensiones habría modificado historias laborales para otorgar pensiones injustificadas

Personas esperan frente a una oficina del estatal fondo de pensiones Colpensiones en Bogotá, Colombia, 12 de junio, 2020. REUTERS/Luis Jaime Acosta.

La acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación involucra a la exfuncionaria de Colpensiones, Diana Marcela Rojas Muñoz, quien habría participado en un millonario fraude mediante el conocimiento irregular de pensiones entre 2014 y 2015.

De acuerdo con las investigaciones del ente acusador, la hoy procesada habría hecho parte de una red delictiva conformada por funcionarios particulares y que presuntamente se dedicaba a modificar historias laborales y aumentar fraudulentamente el número de semanas cotizadas a personas que no cumplían con el tiempo laboral exigido por la ley para recibir la mesada por retiro.

La fiscalía añadió que Rojas Muñoz presuntamente alteró en 355 oportunidades las bases de datos de Colpensiones, de los cuales en 140 de los casos identificados por la entidad, habría emitido resoluciones que ordenaron el pago de pensiones de jubilación o retroactivos; mientras que 215 actuaciones ilícitas fueron detectadas oportunamente y se evitó el desembolso de dinero.

Las diferentes maniobras ilegales, generaron un detrimento al patrimonio de Colpensiones avaluado en 4.652 millones de pesos.

Así las cosas, Diana Rojas deberá responder en juicio como presunta responsable de los delitos de estafa agravada, fraude procesal, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y violación de datos personales.

En la audiencia de acusación contra la exfuncionaria, la Fiscalía agregó que fueron efectuadas correcciones y modificaciones injustificadas a las historias laborales de varias personas que aún no cumplían los requisitos de ley y salieron favorecidas con el reconocimiento y muchos de ellos con el pago de mesadas pensionales.

