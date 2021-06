Carolina Ramírez, ‘La reina del flow’, arremetió contra Enrique Peñalosa y su aspiración presidencial

Cada vez más las candidaturas presidenciales se empiezan a destapar y esta semana se conoció una de las más anticipadas: la del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien se esperaba diera, de nuevo, el salto a la carrera por la Casa de Nariño, como lo hizo en 2014.

En su cuenta de Twitter el exmandatario escribió que será candidato presidencial “porque amo a mi país, he trabajado con excelentes equipos y mejorado la vida de los ciudadanos, y estoy convencido que juntos podemos construir un proyecto ambicioso de futuro, en el que todos los colombianos, de verdad vivan mucho mejor”.

A su anuncio, la actriz Carolina Ramírez, protagonista de la ‘Reina del Flow’, dijo que “el chiste se cuenta solo. Enrique Peñalosa presidente?!!! hágame el hp favor! Tremendo PELELE. Este es ‘pior’ que el títere actual”, arremetió fuertemente la actriz que desde 2019 ha levantado su voz en contra del gobierno de Iván Duque.

Hace una semana la artista, una de las más importantes a nivel latinoamericano, dijo que para ella, la compleja situación por la que atraviesa el país en medio del paro nacional, el cual comenzó el pasado 28 de abril, la ha afectado de manera considerable, especialmente por el hecho de que se encuentra viviendo en el extranjero, sin contar con la posibilidad de regresar al país por el momento.

No obstante, Ramírez no ha dejado pasar ni un solo día sin opinar sobre lo que está ocurriendo con los hechos de violencia y abuso de autoridad en las principales ciudades de Colombia, así como para dar a conocer por medio de sus redes sociales las denuncias de decenas de ciudadanos que han resultado heridos o cuyos derechos han sido vulnerados.

Precisamente, la protagonista de ‘La reina del flow’ publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le ve con un semblante triste y distraído. La misma, está acompañada por un conmovedor mensaje de cuán afectada se ha sentido por el dolor, la injusticia y la barbarie que se está viviendo en su país natal, en especial en Cali, la ciudad donde nació.

“Así estamos... tratando de entender el por qué de todo esto, el por qué de que me afecte tanto lo que esta pasando allá. Y yo me pregunto: ¿Cómo hacen los demás para seguir con la vida como si todo estuviera normal?, ¿Cómo hacen para mirar a otro lado y poner el botón de la realidad en OFF? No los juzgo, los admiro. Pero tampoco quisiera ser como ellos...”, expresó textualmente.