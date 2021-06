Luisa Castro estaría pensando en pasar todo un día en Medellín con uno de sus seguidores

La popular influenciadora Luisa Castro no se ha despegado ni un solo minuto de su cuenta de Instagram luego de haberla perdido durante tres días porque, supuestamente, había incumplido las normas y condiciones de la red social. No obstante, la joven paisa había denunciado ser víctima de un “ataque cibernético”, puesto que cualquier contenido que subía era eliminado inmediatamente.

La exnovia del creador de contenido Mauricio Gómez, conocido popularmente como ‘La Liendra’, regresó a Medellín después de unas cortas vacaciones en Cartagena y aprovechó para compartir con sus miles de seguidores detalles de un reciente encuentro que tuvo con sus amigos.

Desde allí, se tomó unos minutos para responder las preguntas que algunos internautas le dejaron en sus historias de Instagram, relacionadas con su vida personal, sus gustos, sus planes a futuro y consejos sobre diferentes temas.

Una de las que más llamó la atención fue sobre si a la influenciadora le gustaría encontrarse con uno de sus seguidores, esto debido a que Luisa Castro siempre se ha mostrado cercana con las personas que la apoyan e incluso, los concursos que ha promocionado en Instagram, que en parte le costaron la eliminación temporal de su cuenta, han sido pensando en ellos.

Pues resulta que, la joven de 20 años sí ha pensando en esa idea desde hace algún tiempo atrás, solo que aseguró que no ha sabido cómo y con qué condiciones planear la propuesta.

“Esto va porque va. Incluso hace mucho tengo pensado hacer como un sorteo, o no sé cómo hacerlo, pero quisiera que alguno de ustedes se ganara acá una venida a Medellín con todo pago, que parcháramos todo un día, y eso lo voy a hacer”, expresó la influenciadora antioqueña.

Tomada de Instagram @luisa_castro1585

Estas declaraciones lograron emocionar a sus miles de seguidores, quienes a partir de ahora estarán pendientes del momento en que Luisa Castro realice el mencionado sorteo y puedan ganar la oportunidad de compartir todo un día con ella.

Otra de las respuestas de la creadora de contenidos que quedaron resonando fue sobre si le gustaría en algún momento dejar de vivir en Medellín y comenzar una vida en Bogotá, la capital del país. Su respuesta fue un rotundo no y, por el contrario, la antioqueña aseguró que sí le gustaría pasar una temporada en Miami, Estados Unidos.

Luisa Castro es una de las influenciadoras colombianas con mayor número de seguidores y con mayor número de ganancias. Semanas atrás, en un controversial Instagram Live que realizó junto a varios de sus amigos, entre ellos Aída Victoria Merlano y Juan Camilo Pulgarín, reveló la cifra de lo que mensualmente está ganando por sus trabajados en redes.

Refirió que “en promedio gana entre treinta y cincuenta millones mensuales”. Sin embargo, admitió que hay unos meses mejores que otros, en los que le entra mucho más dinero, además de tener en cuenta que en la actualidad es imagen de algunas marcas que también le pagan bien.

Pero, un dato que no muchos conocen y que Luisa Castro volvió a dar a conocer es que, al parecer, sus ingresos no vienen únicamente de lo que producen sus cuentas de redes sociales sino también de unas “empresas personales” que tiene y de las que nunca ha hablado y no piensa hablar, por el momento.

Estas millonarias ganancias le han permitido crear nuevos contenidos y publicaciones en las que la antioqueña presume el lujoso estilo de vida que tiene con viajes, maquillaje, ropa, propiedades, entre otros.

