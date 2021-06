Lina Tejeiro reaccionó al beso de su exnovio ‘Andy Rivera’ con una influenciadora

Lina Tejeiro, actriz y empresaria colombiana, mostró cómo le sacaron los biopolímeros de los glúteos. Foto: Instagram de Lina Tejeiro

Hace algunos días, el intérprete de música urbana Andy Rivera le dio un remesón a las redes sociales después de publicar un video en sus historias de Instagram, luego que junto una reconocida influenciadora, conocida como Aura Dayana Suárez, protagonizaran una escena que dejó a los internautas con los ánimos confundidos.

En el video, se observa cuando la mujer, ubicada a un lado de Rivera, quien se disponía a darle un beso en la mejilla, le roba uno en la boca, momentos antes de su presentación en la ciudad de Ibagué, capital del Tolima, después de una larga ausencia de los escenarios por cuenta de la pandemia.

Ante el hecho, la esperanza que guardaban los seguidores de la pareja (Lina-Andy) de que hubiese una reconciliación se vio apagada cuando la influenciadora subió el video a sus redes, lo que recordó un momento similar vivido entre Lina Tejeiro y Andy Rivera, por lo que muchos creyeron que un nuevo amor habría llegado a la vida del cantante.

El video, que también fue publicado en la cuenta de Instagram de Rechismes, fue visto por Lina Tejeiro, quien no dudó en darle ‘me gusta’ a la grabación de Andy Rivera con Aura Suárez, quien se especula sería su nuevo amor.

Confesiones de Lina Tejeiro

Los hechos ocurrieron mientras la actriz de ‘Chichipatos’ se encontraba en Estados Unidos cumpliendo con compromisos laborales de visita en Miami. Pero según ella, la experiencia de regreso no fue de su agrado, al parecer por culpa del llanto de un niño en el vuelo. Allí confesó que, “estar dentro de un avión mientras escuchabas a niños llorar, gritar es un anticonceptivo eficaz”.

Las palabras mencionadas por la actriz no cayeron bien entre algunos de sus seguidores, sobre todo los que tienen hijos, por lo que recibió cientos de criticas, incluyendo a Luisa Fernanda W que se despachó en contra de la artista. Tanta fue la rabia de la turba virtual que Tejeiro tuvo que responder en una publicación de Instagram.

Mamitas y papitos, yo no estoy diciendo nada malo, ni estoy juzgando a nadie. […] Yo solo digo que ver ese tipo de situaciones me hace pensar en que no quiero tener hijos y, que no quiera tener hijos, no está mal. Bajen las armas.

La reconocida influenciadora Luisa Fernanda W se estrenó como mamá hace algunos meses y, tal y como lo ha compartido con sus miles de seguidores, la llegada de Máximo le cambió radicalmente la vida, de allí que para los internautas la generadora de contenido pudo haberse sentido ofendida por las palabras de Tejeiro.

En Instagram, la youtuber posteó un ‘reel’ con fragmentos de videos de hijo en algunos vuelos junto a ella junto a un consejo sobre cómo viajar cómodamente y cuidando de manera correcta a los bebés y niños más pequeños.

“A veces no entendemos el por qué algunos bebés o niños lloran durante un vuelo, la mayoría de veces es por dolor de oído a causa de la presión. Aquí les doy un tip para que esto no les pase”, dijo textualmente en su publicación.

