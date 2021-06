La recomendación del ‘Pibe’ Valderrama a Rueda para la Copa América: “Ojo, tenemos cinco goleadores”

El exfutbolista colombiano Carlos Valderrama. EFE/Javier Roibás Veiga/Archivo

Del partido entre Colombia y Argentina disputado el pasado 8 de junio, por la octava fecha de las eliminatorias rumbo a Catar 2022, todavía se habla. Es cierto, el combinado tricolor logró un merecido empaté cuando el reloj marcaba el minuto 90+4; pero, para algunos, el esquema táctico planteado por el director técnico Reinaldo Rueda no fue el mejor.

A Rueda la prensa deportiva y conocedores del fútbol le aplaudieron realizar cambios rápidos y atinados cuando el equipo perdía 2-0, pero también le reprocharon salir a jugar con tres volantes de contención y un solo delantero, lo que evidenció el respeto en exceso por Argentina. Lo que debió hacer el estratega vallecaucano, según exfutbolistas como Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, fue formar igual que contra Perú, con dos volantes de contención y dos delanteros.

Mediante un video en su canal en YouTube, el icónico ‘10′ de la selección Colombia, que atrajo los ojos del mundo al balompié nacional en la década del 90, manifestó:

“Mi hermano, el fútbol está inventado, no inventemos que el fútbol está inventado. Pasan los tiempos y pasa el tiempo, hermano. Y el fútbol está inventado, no podemos inventar una vaina que está inventada. El equipo gana en Lima y el técnico lo cambia. Ojo a la jugada, cambia el técnico”.

“Sin pelos en la lengua”, Valderrama agregó que no comprende por qué si Colombia jugaba de local, en frente de cerca de 10.000 espectadores, en el estadio metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla), el planteamiento era defensivo. Además, aunque se le ganó a Perú en Lima, la necesidad de conseguir los 3 puntos para ascender en la tabla de posiciones seguía latente.

“¿Por qué de local jugamos con un delantero, teniendo 5 delanteros, goleadores? Lo que digo yo, cuando uno juega mal merece perder. Seguro, Colombia no puede jugar así, Colombia tiene jugadores para jugar mejor y bien al fútbol. Pero no inventemos que el fútbol está inventado. A veces pasa, sí, cuando uno juega mal y le dan premios que no se merece, porque en verdad no se merecía el empate el equipo colombiano”.

Pese a la ausencia del ‘Tigre’ Radamel Falcao García, un referente de la selección Colombia, el equipo tiene delanteros que llegaron a la convocatoria de un buen momento en sus clubes. De ahí el reproche del Pibe, que también puede tomarse como una recomendación de cara a la Copa América en Brasil:

“Ojo, tenemos 5 goleadores, aquí los tengo: Duván Zapata, Luis Muriel, Alfredo Morelos, ‘Rafa’ Borré y Borja. Son goleadores en sus equipos”.

A los delanteros que mencionó Valderrama se suma Juan Ferney Otero (Santos Laguna - México), que también juega como extremo, convocado por Reinaldo Rueda para el máximo torneo continental a nivel de selecciones.

Él es Juan Ferney Otero, el nuevo convocado por Rueda

Nacido en Sipí (Chocó), el futbolista de 26 años de edad militó en Estudiantes de la Planta (Argentina) y Amiens (Francia) previo a su llegada al Santos Laguna.

Juan Ferney Otero, delantero del Santos Laguna, jugará la Copa América Brasil 2021. Foto: AFP

Durante su temporada en la liga mexicana, Juan Ferney Otero disputó 23 partidos, en los que marcó tres goles y brindó cuatro asistencias a sus compañeros. Generó, además, 15 goles en su equipo, del cual es pieza clave, participando en el 33 % de las anotaciones.

Otero, que también tuvo paso por el Deportivo La Coruña B y Fortaleza FC en sus inicios, fue el líder en duelos individuales en la liga mexicana (458) y de regates intentados (124), según Gol Caracol.

