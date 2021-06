Estrenan en Colombia ‘El protector’, la película de Juan Pablo Raba con Liam Neeson

En la imagen, los actores Liam Nesson y Juan Pablo Raba en la película 'El Protector'.

El próximo 15 de junio en las salas de cine colombianas se estrenará la película ‘El protector’ (The Marksman), protagonizada por el actor norirlandés Liam Neeson, recordado por cintas como ‘Búsqueda implacable’ y ‘La lista de Schindler’, junto con el actor colombiano Juan Pablo Raba.

La película que fue número uno en su estreno en Estados Unidos el pasado 15 de enero, y que logró recaudar más de 3,7 millones de dólares, solo en su primera semana en las pantallas americanas, cuenta la historia de Jim Hanson (Liam Neeson), un veterano de guerra, quien pone a prueba todas sus habilidades para proteger a un niño, cuya madre y él huyeron de México a Estados Unidos, por la frontera en Arizona, pues son perseguidos por Mauricio (Juan Pablo Raba), un peligroso líder de un cartel mexicano.

Desde ahí, el argumento de la película gira entorno al viaje del soldado retirado y el niño (Miguel), por los Estados Unidos para ayudarlo a reunir con sus familiares -luego de que en un tiroteo su madre falleciera-, y a quienes además la banda de narcotraficantes liderada por Mauricio les estará siguiendo los pasos.

Sobre su participación en la cinta, el actor colombiano manifestó su “honor absoluto” al compartir set con un actor de la talla de Liam Neeson, a quien además calificó en entrevista con Publimetro como una persona “honesta y con los pies en la tierra”, de quien se aprende a través del ejemplo.

Juan Pablo Raba interpretando a 'Mauricio', para la película 'El Protector'. Foto: Externos Colprensa.

Respecto al personaje que interpretó Raba, Mauricio, el antagonista de la película, lo describió en entrevista con el mismo medio como un soldado con un objetivo en mente: completar una misión.

<i>“</i><i><b>Lo veo como un soldado.</b></i><i> Él es de los carteles, sin identificar cuál, y trabaja en la frontera con Estados Unidos. </i><i><b>Tiene una misión, que es rescatar en principio un dinero que se llevó una mujer que cruza la frontera con un niño. A Mauricio se le convierte en una suerte de misión personal recuperar ese dinero, y al niño</b></i><i>, porque un ranchero norteamericano, Jim (Liam Neeson), se interpone en el camino y comienza a ayudar al niño. Mauricio quiere cumplir su misión, es un soldado, eso es lo que es.”, </i>contó Raba en entrevista con Publimetro.

En su diálogo con el mismo medio, Raba además reveló que cuando recibió el guion de la película por primera vez no se intereso en la cinta, sin embargo, luego de reunirse con el director, Robert Lorenz -nominado a tres premios de la academia-, cambió de parecer, pues vio a Mauricio como un personaje más humano a quien se decidieron a mostrar en la pantalla como un ejemplo de que no todos nacen con opciones y privilegios en la vida.

“Es muy fácil juzgar desde la comodidad las acciones de otras personas, que no justifico, pero cuando me toca defender a mi personaje sí apelo a que es un ser humano que no tuvo otra opción. No porque haya nacido malo, sino porque probablemente solo conoce la maldad.”, explicó el actor colombiano a Publimetro.

Liam Neeson en la película 'El Protector'. Foto: Externos Colprensa.

Sobre la preparación de su personaje, Juan Pablo Raba contó en entrevista con W Radio que, pese a que domina el inglés desde pequeño, decidió que para darle mayor credibilidad a ‘Mauricio’, se preparó con una profesora quien le ayudó a dominar el acento específico que requería el papel.

En su diálogo con la emisora además agregó que con su aporte actoral en la película espera que se cambie la percepción que se tiene de los latinos en la industria del cine, puesto que “todavía hay una tendencia a ver al latino de determinada forma aquí en el cine norteamericano, o en las series, (…) la idea es que nos pongan a ser papeles de abogados, médicos, y alejarnos del villano o del pillo.”

Juan Pablo Raba y Liam Neeson en el set de 'El Protector'. Foto: Instagram Juan Pablo Raba.

Liam Neeson, por su parte, en entrevista con la agencia EFE manifestó que también le encantó compartir escenario con Juan Pablo Raba, e incluso aseguró que, la interpretación del colombiano lo conmovió hasta las lágrimas.

<b>“</b><i>Me encanta Juan Pablo. Nos convertimos en buenos colegas. </i><i><b>Le dio al villano de la película estas otras capas y estos otros niveles que yo no había visto cuando leí el guión </b></i><i>(...) Tenemos un enfrentamiento hacia el final de la película, y lo encontré muy conmovedor. (...) </i><i><b>‘Esta es la única vida que he conocido, no tuve eleccción’, cuando Juan Pablo dice eso realmente me puso lágrimas en los ojos, de verdad.</b></i><i>”, </i>confesó Neeson en su diálogo con la agencia de noticias.

Recuerde que podrá ver ‘El Protector’ en las salas de cine colombianas desde el próximo 15 de junio.

Vea aquí el tráiler completo de ‘El protector’

Tráiler de la película 'El Protector' protagonizada por Liam Neeson y Juan Pablo Raba.





