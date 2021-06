“Todos los días nos levantamos por la gente, trabajamos para ellos”: Jaime Pumarejo

El alcalde Jaime Pumarejo contó porqué Barranquilla no tendrá restricciones ante segunda ola de contagios de Covid-19.

En la tarde de este miércoles 9 de junio, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y su equipo de gobierno expusieron, en una audiencia pública, la rendición de cuenta sobre los proyectos y programas que fueron ejecutados durante 2020.

Durante el encuentro virtual, Pumarejo señaló que, si bien el año pasado fue difícil, se aprovechó para sentar las bases de muchos de los programas y ejecuciones que están en marcha en este 2021.

“Esta pandemia ha dejado muchos fallecidos, personas con secuelas y otros perdiendo empleo, negocios o sus sueños viéndose aplazados. Hemos atendido, hasta ahora, con mucha empatía buscando que la alcaldía no solo llevara un alimento, un empleo o una misión médica, sino también calor humano para una ciudad que necesitaba empatía”, manifestó Pumarejo.

Asimismo, aprovechó para destacar el gran trabajo de su equipo, que se ha mantenido y ha respondido de una manera adecuada ante las adversidades.

“Acá hay un equipo que ha trabajado durante un año largo, para hacer cosas que ni siquiera habíamos pensado que se podían hacer, que no estaban en un manual o se aprenden en la universidad”, sostuvo el alcalde de la capital del Atlántico.

El mandatario sostuvo que las distintas estrategias que se han desarrollado han sido con el fin de mejorar la calidad de vida de los barranquilleros en medio de esta crisis.

“La ciudad no se compone de vías, no de los parques, no de los estadios o escenarios deportivos; Barranquilla se compone de su gente y todo lo que hacemos es por mejorar la calidad de vida. Todos los días nos levantamos por la gente, trabajamos para ellos”, expresó Pumarejo.

Respecto al manejo de la pandemia en temas de salud, el secretario de esa cartera, Humberto Mendoza, indicó que Barranquilla logró ser en 2020 la ciudad con la mayor capacidad diagnóstica del país, con 382.261 muestras PCR, 31.855 por cada 100.000 habitantes, con lo cual se tomaron decisiones basadas en diagnósticos oportunos del avance del virus.

Asimismo, en cuanto a la capacidad de disponibilidad de camas de Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) pasaron de 411 a 728 al finalizar 2020, lo que representó un incremento del 77%.

Durante la rendición, el mandatario local indicó que el trabajo se ha enfocado más que todo en recuperar la senda de desarrollo que se logró durante la década anterior.

Desde la Unidad de Apoyo al Empresario, se patrocinaron 8.000 ideas de negocios y más de 500 comercios recibieron capacitación especializada en protocolos de bioseguridad. Asimismo, indicó que Bancoldex invirtió $ 60.000 millones para beneficiar a 2.700 empresas.

También se entregaron 446.461 auxilios alimentarios y 117.000 textos y guías para garantizar el desarrollo de las actividades académicas de manera remota, permitiendo que 209.600 alumnos continuaran con sus estudios.

SEGUIR LEYENDO: