Mabel Moreno se refirió a la presunta pelea que tiene con la actriz Laura Londoño

Una nueva versión de ‘Café, con aroma de mujer’ se estrenó el pasado 10 de mayo, y aunque no ha logrado ocupar los primeros lugares de audiencia, esto no quiere decir que el remake de esta novela que tuvo gran acogida por los colombianos en los 90, no tenga ya unos seguidores fieles cada noche y que quieren conocer más sobre los actores y sus personajes.

Por ello, de nuevo salió a flote la supuesta pelea entre Laura Londoño y Mabel Moreno.

¿Cuál fue el motivo de la pelea?

El primer episodio que tuvo este enfrentamiento se dio a conocer cuando las dos actrices se encontraban en grabaciones de la serie de abogados, en donde Londoño sacó de una foto a Moreno en sus redes sociales y dejó únicamente a su compañera de set, Lina Tejeiro.

En entrevista con ‘Diva Rebeca’, personaje que interpreta el actor Omar Vásquez y con el que realiza diferentes entrevistas a famosos de la farándula, Laura Londoño contó que la molestia con su compañera de grabaciones se presentó porque ella no tenía planeado volver a la serie, pero al final aceptó la propuesta.

Aunque la ausencia de Londoño como personaje principal, los productores de la serie de plantearon convertir a Mabel e Iván López en los personajes principales de esa segunda temporada pero con el regreso de Julia, interpretado por Laura, los planes se fueron a pique continuando las grabaciones como venían.

La versión de Mabel Moreno

En una reciente entrevista, realizada por la Revista Mujer M de ‘El Heraldo’, la actriz no se refirió de manera directa sobre su relación con Laura Londoño, con quién también trabaja en esta nueva versión de ‘Café’ con la siguiente respuesta:

“La verdad a mí me gusta hablar solo de las cosas buenas porque como dice mi abuela, ‘lo que dice Mabel de Pepita, habla más de Mabel que de Pepita’, entonces, lo que puedo decir es que el elenco en general es una nota”.

En la conversación, la actriz se refirió a la felicidad que le produjo haber conocido a William Levy, poder trabajar con Diego Cadavid y Luces Velásquez, de quien se refirió como una mamá en el set ya que con ese elenco es feliz levantándose a trabajar todos los días.

Adicionalmente, se refirió a la buena relación que tiene con Carmen Villalobos, asegurando que ha sido un regalo de la vida haber podido conocer y trabajar con personas como ella, existiendo una buena energía por la que logran hacer clic en las grabaciones.

“Nos hemos gozado todas las escenas, tanto de pelea como de amistad y lo que nos toque hacer lo hacemos felices y divirtiéndonos, eso es pura alegría”, mencionó la barranquillera en entrevista con Revista Mujer M.

Asimismo, recientemente Mabel Moreno, encargada de darle vida a ‘Lucrecia Valencia De Castillo’, respondió a la pregunta sobre “lo que más y lo que menos le gusta de su personaje en la novela”.

De este modo, a través de sus historias en Instagram dijo: “Lo que más me gusta de ella es que tiene un buen corazón, es una mujer de buen corazón. Lo que menos me gusta es que sea tan sumisa, tan veleta, que se deje manipular de todo el mundo”.

Su carrera actoral

La actriz barranquillera cuenta con una nutrida carrera actoral. Algunas de sus telenovelas más populares son: ‘Novia para dos’ (2008), ' Los caballeros las prefieren brutas’ (2010), ‘Diomedes, el cacique de la junta’ (2015), ‘La ley del corazón’ (2016), la séptima temporada de ‘El señor de los cielos’ (2019), entre otras.

También ha trabajado para la pantalla grande en películas como ‘Uno al año no hace daño’ (2014), que contó con Juan Camilo Pinzón como director.

