Sarra Corrales habló de la “bendición” que fue para su vida el papel de Jessica en ‘Vecinos’

Actriz colombiana, Sara Corrales.

Este miércoles 9 de junio los colombianos volvieron a recibir con los brazos abiertos una de las mejores producciones de todos los tiempos ‘Vecinos’, que desde las 6:00 p. m. fue retransmitida por Caracol Televisión, trayendo innumerables recuerdos y buenos momentos para los televidentes.

La historia del taxista Óscar Leal, interpretado por el famoso actor Robinson Díaz, quien se enamora de la elegante Tatiana Gómez, cuyo papel realizó Flora Martínez, es una de las favoritas en el país por su representación de la idiosincrasia colombiana y de algunas situaciones jocosas e incómodas que todo colombiano ha vivido.

‘Vecinos’ además significó uno de los mejores momentos a nivel profesional para los actores que hicieron parte del elenco, que terminaron ganando más fama y reconocimiento. Una de ellas es Sara Corrales, quien luego de pasar por el reality ‘Protagonistas de Novela’ del Canal RCN, comenzó a consolidar una destacable carrera en el mundo de la actuación.

Trece años después de haber trabajado en la novela, la paisa reapareció con mucha emoción ante la retransmisión de la misma y reveló en Caracol Televisión algunos detalles de lo que significó para ella ser parte del equipo de ‘Vecinos’ e interpretar el papel de ‘Jessica Antonieta Morales’, la novia del taxista Óscar Leal.

“Éramos una familia increíble y de verdad volvernos a ver el fruto de lo que fue todo ese tiempo de grabación en la pantalla es una bendición para mí. Tuve la bendición de que me dejaran hacer y deshacer con ese personaje. Los directores confiaron tanto en mí, como que se dieron cuenta de la entrega que yo tenía y me dieron una responsabilidad enorme y me dijeron okey, apórtale”, compartió la actriz.

Sumado a esto, la empresaria paisa admitió que trabajar en esta producción le dio seguridad actoral así como las bases necesarias para demostrar todo su potencial y comenzar a aspirar a retos más grandes en la televisión. En otras palabras, ‘Vecinos’ fue un punto de partida clave para su carrera.

“Creo que ’Vecinos’ ha sido uno de los proyectos más importantes de mi vida, específicamente mi personaje. Creo que fue una oportunidad enorme que me hayan dado a Jessica en mis manos (...) Ella quedó en la memoria de todos los colombianos y, bueno, de muchas personas en el mundo porque esta novela ha sido exitosa a nivel mundial”, agregó.

La modelo paisa a su vez destacó el trabajo que desempeñó cada uno de los actores que fueron sus compañeros en la producción, quienes en su mayoría continuaron destacándose en la televisión colombiana con otros personajes que se quedaron en el corazón de los televidentes.

Otros de los datos curiosos que Sara Corrales recordó sobre su papel de ‘Jessica’ fue el extravagante look que tenía, principalmente por su larga y lisa cabellera, que fue todo un reto en su vida personal. “Eso era un temazo. Duramos grabando como un año y pico, y todos los días era planchada y secador. Aparte, pasé de ser pelinegra a mona para el personaje, entonces fue un tema bastante complicado”, contó.

En la actualidad, Sara Corrales se encuentra radicada en México, país al que llegó desde hace aproximadamente ocho años y medio para continuar con la actuación. No obstante, con el paso del tiempo también se le ha medido a emprender sus propios negocios, como un restaurante de comida saludable ubicado en Medellín y un hotel, los cuales visita con frecuencia aprovechando para ver a su familia y amigos.

Vivo Live Food, el restaurante que inauguró la actriz, modelo y empresaria, Sara Corrales / (Instagram: vivolivefood).

