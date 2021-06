El conmovedor mensaje de ‘Epa Colombia’ a Andrea Valdiri durante su trabajo de parto

Andrea Valdiri, reconocida influenciadora y empresaria barranquillera, en las últimas horas dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que ya se encontraba en trabajo de parto para recibir a su segunda hija, Adhara. Mientras todos sus seguidores, esperan ansiosamente la llegada de la pequeña niña, Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’ decidió enviarle un tierno mensaje.

‘La Valdiri’ y Daneidy Barrera se han caracterizado por las controversias que cada una genera en sus redes sociales, pero también se ha conocido la gran amistad que ha crecido entre las dos empresarias, en donde se refieren en buenos términos la una de la otra y han compartido transmisiones en vivo con sus seguidores.

“Amigas, quiero ver a Andrea Valdiri, me cae muy bien. Me parece una mujer de admirar, una mujer fuerte, valiente. No sé, siento que la amo mucho amigas. Me cae súper bien, me parece única. Tienes que comprarle muchos labiales, están muy bellos. Ella es apoteósica”

Con este mensaje, una vez más Barrera dejó ver su cercanía con la bailarina y el gran aprecio que le tiene a pesar del corto tiempo de su amistad. Cabe mencionar, que su relación inició cuando Valdiri decidió invitar a su baby shower a la polémica influenciadora y a quien se le vio muy emocionada por asistir.

Por su parte, mientras Andrea Valdiri se encontraba en la clínica en trabajo de parto, el padre de la pequeña bebé que viene en camino Lowe León, se encontraba viendo el partido de la selección Colombia frente a Argentina; por tal motivo, las historias en las cuentas de Instagram impresionaron a sus seguidores y comenzaron las críticas en contra del cantante.

Cabe recalcar que, la relación de los padres de Adhara no terminó en los mejores términos. El pasado 24 de marzo, el cantante publicó un video de diez minutos en el que explica las razones que lo llevaron a ponerle fin su noviazgo de tres meses con la barranquillera.

Desde muy temprano, gracias a unas imágenes que compartió la barranquillera, se conoció los momentos que vive durante el parto y mencionando que no se acordaba cómo era esa sensación.

“Esto no es fácil, se me había olvidado los dolores”, escribió en el video.

“Mira quién llegó, mi doctora Elena y mi mamá. Están esperando, no se pierden una de la Valdiri”, comentó la barranquillera en el mismo video de Instagram.

El lío judicial de ‘Epa Colombia’ por calumnia

“Su expareja que me cae re mal y me parece que es súper tonto, porque lo es, o sea, si yo fuera un man yo no hablaría mal de una mujer ni tampoco sabiendo que esa mujer de la que he hablado mal va a tener un hijo mío”, se escucha decir a Daneidy en una transmisión en vivo con Andrea Valdiri.

Por este motivo, Lowe León le impuso una demanda a la empresaria de keratinas por injuria y por intentar dañar su buen nombre.

Recientemente, a través de sus historias, la empresaria se refirió a la nueva demanda que interpuso en su contra el cantante Lowe León, haciendo referencia a que no lo conoce, que ella no dijo su nombre y dejando en claro que quiere que escuchen sus canciones utilizando a sus seguidores.

“Ahora otra demanda, el ex de Andrea Valdiri dijo que yo había dañado su buen nombre, amiga quién dijo el nombre de él, yo no sé ni cómo se llama ese señor. Amiga, las personas no hayan cómo meterme a la cárcel y cómo quitarme dinero”, menciona la influenciadora en la primera parte del video.

