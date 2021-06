El susto que pasó una actriz de ‘La reina del flow 2’ en plena grabación

Cortesía Caracol Televisión

De lunes a viernes a las 9:00 p. m. gran parte del país se paraliza y se da cita con ‘La reina del flow 2′. Cada capítulo ha traído nuevas e inesperadas sorpresas que, sin duda alguna, han cambiado radicalmente la vida de todos los personajes, generando más tensión e incertidumbre de lo que puede venir.

Es tanto el gusto de los televidentes por esta producción que hasta en redes sociales están al tanto de la vida personal y posibles novedades de cada uno de los actores que personifican a sus personajes favoritos como ‘Yeimy Montoya’, ‘Charly flow’, ‘Pez Koi’, ‘Irma “El Huracán”’, entre otros.

Precisamente, una de las artistas que más ha reconocimiento ha ganado gracias a ‘La reina del flow 2′ es la paisa Camila Taborda, cuyo papel es el de ‘Zafiro’, la mano derecha de ‘Mike Rivera’. Su belleza, jovialidad, inteligencia y audacia, así como su profesionalismo en cada una de las escenas ha llamado la atención de los seguidores de la serie.

Con tan solo 22 años, la actriz antioqueña comenzó a destacarse en las pantallas, teniendo en cuenta que, tal y como reveló en una entrevista con Noticias Caracol, en un inicio se tenía contemplado que su papel fuera una de las malvadas ayudantes de ‘Manín’. Sin embargo, pese al cambio de planes ha demostrado que se le mide a lo que sea con todo su talento.

“Después de tanta espera por fin vamos a ver esta historia. Infinidades de gracias a este proyecto, a todos las personas que lo esperaron con tantas ansias y a las que hicieron posible esto. Espero que amen a ‘Zafiro’ tanto como yo la amé, como siempre digo, este personaje lo llevo en un cofre”, fue el mensaje que escribió la actriz días antes del estreno de la serie.

Camila Taborda abrió su corazón y dio detalles en la emisión del noticiero sobre un susto que hace poco pasó en pleno set de grabación y que la llenó de preocupación por su salud, pues pensó que se había contagiado de covid-19 después de experimentar unos extraños síntomas.

“Como estábamos en el tema de la pandemia, había muchos casos positivos durante las grabaciones. Y un día estaba yo grabando, súper normal, tenía todas las escenas del día. Cuando a mitad del día me sentí como rara, estaba en plena escena y veo al asistente de dirección como doble. Pensé que me iba a desmayar”, fueron las palabras con las que comenzó su relato.

Luego de esto, la actriz paisa agregó que en ese momento estaba haciendo una escena con ‘Mike’, quien logró percatarse de lo mal que estaba. “Él me sintió muy fría y sintió que estaba temblando, me dijo: espere, espere, corten, a Camila le está pasando algo...”, precisó.

Entre los síntomas que recuerda haber experimentado afirmó: “tenía el corazón a mil, estaba sudando, estaba súper mal, no podía respirar bien”. Fue por ese motivo que Taborda fue enviada a su casa por una sospecha de covid-19.

Según Camila mencionó en Noticias Caracol, permaneció por varios días encerrada en su casa y hasta le hicieron varias pruebas de coronavirus, las cuales siempre arrojaron negativo como resultado. No obstante, contó que en medio de la situación encontró un médico que dio con el diagnóstico verdadero.

“Tenía un broncoespasmo en un pulmón por no cuidarme del frío. Entonces, lo que hace esto es que no deje que llegue suficiente oxígeno al cerebro y por eso los mareos, el corazón acelerado, todo eso. Me salvé del covid-19 pero me dio un broncoespasmo”, expresó la actriz de ‘La reina del flow 2″.

