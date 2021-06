Por fin: nació Adhara, la hija segunda hija de Andrea Valdiri

Influenciadora colombiana Andrea Valdiri. Foto tomada de Instagram.

En la tarde de este miércoles 9 de mayo, se conoció que Andrea Valdiri dio a luz a su segunda hija, Adhara. La noticia la anunció, en exclusiva, la revista Vea por medio de sus redes sociales.

En la publicación, se ve a la barranquillera sosteniendo a la recién nacida minutos después de haberla traído al mundo.

Por su parte, la bailarina subió una historia agradeciéndole a sus seguidores por estar pendientes y anunciando la llegada de la pequeña.

“Gracias a Dios y a todos por sus mensajes de apoyo, es invaluable el amor que recibo por parte de ustedes, sus bellas energías me motivan a seguir luchando cada días más, prometo que no me cansaré para seguir llevando alegrías. Nuevamente gracias infinitas por su amor. Bienvenida Adhara, mi segundo motor”, se lee en el mensaje que fue abrebocas a una historia en la que se ve a la barranquillera sosteniendo a la bebé. Sin embargo, cubre su cara con un emoji, pues al parecer será exclusiva de la revista.

Pero esto no fue todo, al parecer la llegada de la pequeña no es impedimento para que la empresaria siga conectada con sus seguidores, pues posteriormente subió un video donde recrea el proceso que fue convertirse en madre por segunda vez. Al final, Valdiri dedica unas hermosas palabras a su bebé.

“MI SEGUNDO MOTOR, porque ya sé que por más obstáculos que encuentre en el camino siempre valdrá la pena estar junto a ti”, fue el mensaje que escribió en la publicación que ya cuenta con miles de comentarios.

Hasta el momento, el padre de la bebé, Lowe León, no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, parece ser no estar muy pendiente del nacimiento, pues el pasado martes mientras Valdiri se encontraba en trabajo de parto, León estaba en algún lugar de Barranquilla junto a su nueva pareja viendo el partido que la selección Colombia disputó con Argentina.

Y es que desde muy temprano, la barranquillera compartió imágenes de los momentos que vive durante su trabajo de parto.

“Mira quién llegó, mi doctora Elena y mi mamá. Están esperando, no se pierde una de la Valdiri”, comentó la barranquillera en una de sus recientes historias de Instagram.

Posterior a eso, se grabó cantando la música que tenía de fondo, aparentemente para tratar de controlar los dolores que ya ha empezado a sentir.

“Esto no es fácil, se me había olvidado los dolores”, escribió en el mismo video.

Cabe recalcar que, la relación de los padres de Adhara no terminó en los mejores términos. El pasado 24 de marzo, el cantante publicó un video de diez minutos en el que explica las razones que lo llevaron a ponerle fin su noviazgo de tres meses con la barranquillera.

“La decisión de terminar fue unilateral. Decisión que tomé debido a un sinnúmero de circunstancias que no nos hacían compatibles para formar una familia”, puntualizó León

Asimismo, durante el desarrolló del video dejó en claro cuáles son sus derechos y deberes como padre de la bebé que viene en camino.

“Hoy quiero sentar este precedente, desde el día uno he estado dispuesto a responder mi hija. Andrea cambió su celular, la mamá de Andrea me bloqueó y contacté a la hermana para decirles que estoy en disposición de dar todo por mi hija”, expresó León.

En el clip, el barranquillero señaló la actitud que muestra Valdiri en redes sociales como “una falsa realidad”, pues según cuenta, ella fue la que ‘desapareció’ y dejó de comunicarse respecto a su estado de salud, todo lo contrario a lo que ella ha asegurado en su perfil en varias ocasiones.

