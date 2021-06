“Petro no es muy eficiente como gobernante”: Peñalosa lanza primeros dardos a sus rivales

Gustavo Petro y Enrique Peñalosa. / Fotos: Colprensa

No ha pasado ni un día desde que el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa anunció su precandidatura a la Presidencia de Colombia, para que él mismo comenzara a lanzar pullas contra quienes se perfilan como sus rivales durante la contienda electoral que se avecina. Su primer objetivo: el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro.

Sucedió durante una entrevista concedida a Blu Radio momentos después de anunciar sus aspiraciones. Allí, el político bogotano fue cuestionado sobre la opinión que le merece su predecesor en el Palacio de Liévano, a lo que respondió advirtiendo que la campaña electoral en estos momentos parece una competencia entre Petro contra el resto de los candidatos que buscan la Presidencia de Colombia.

Posteriormente, señaló que “simplemente me parece que no es muy eficiente como gobernante. Ambos estuvimos en la alcaldía, aquí no es un tema de ideología, sino de quién le mejora la vida a la gente. Entonces el fue alcalde y además no fue alcalde hace 30 años, fue alcalde inmediatamente antes que yo. Aquí podemos comparar quien hizo más para mejorar la vida de la gente, concretamente”.

En ese sentido, se refirió a temas como la movilidad, donde criticó a Petro por haber recibido buses viejos de TransMilenio por parte de su predecesor, Samuel Moreno Rojas, sin haber hecho nada para cambiarlos y mejorar el sistema de transporte masivo; lo mismo aplica para la contratación del Metro de Bogotá. Valga recordar, sin embargo, que el hoy senador dejó listos unos estudios y los primeros pasos para la licitación de dicho sistema, sin embargo fue Peñalosa quien decidió descartarlos para iniciar desde cero con un modelo diametralmente opuesto.

El candidato también mencionó un presunto mal manejo de la red de salud distrital, donde “recibimos de Gustavo Petro unos hospitales donde los ciudadanos tenían que hacer fila a las 3 de la mañana para pedir cita con un especialista. Como sería de desastroso el sistema que mucha gente trabajaba, se levantaban temprano y luego vendían el cupo en la fila. Acabamos con esas filas”.

Durante la entrevista, Peñalosa insistió en la necesidad de ver esta puja desde el punto de vista de los resultados palpables para la gente, y no desde una perspectiva ideológica. Posteriormente, pasó a reiterar el anuncio de su precandidatura, que ya había hecho en W Radio.

Precisamente, a esa última emisora le confirmó que aspirará por medio de firmas que empezará a recolectar. “A mí lo que me interesa es contribuir a que el país salga adelante, a que tomemos conciencia que estamos mucho más cerca de convertirnos en un país desarrollado de lo que creemos”, afirmó el exmandatario a ese informativo.

Desde su unión con los exalcaldes de Barranquilla y Medellín se suponía una alianza con miras a las elecciones presidenciales de 2022, sin embargo, hasta el momento no es claro que Gutiérrez y Char renuncien a sus posibles candidaturas o mantengan la coalición con Peñalosa como candidato. De hecho, este último confirmó en Blu Radio que esta dispuesto a participar en una consulta con los otros dos exalcaldes.

Esta sería la tercera vez que Peñalosa aspira a ser jefe de Estado, como lo hizo en los pasados comicios de 2010 y 2014. Las dos veces lo hizo con el aval del partido Alianza Verde, en la primera ocasión perdiendo la candidatura con Antanas Mockus, quien logró pasar a segunda vuelta; mientras que en la más reciente aspiración se quemó con el 8 por ciento de la votación quedando en cuarto lugar de la primera vuelta.

