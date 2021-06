Marcela Reyes y B King se dejaron de seguir en Instagram y en redes especula con el fin de la relación

Marcela Reyes y B King. Foto: Instagram @marcelareyes

¿Marcela Reyes y B King terminaron su relación sentimental nuevamente? Es la pregunta que se hacen algunos de los seguidores de ambas celebridades después de que aparentemente se dejaran de seguir en Instagram. Hasta el día de ayer 8 de junio – según la cuenta ‘Rechismes’ que se dedica a replicar historias, videos y post de las celebridades – el cantante urbano todavía seguía a su pareja. Sin embargo, el día de hoy al revisar las redes sociales de los dos ya ninguno aparece siguiendo al otro.

Además, dicha cuenta también señala que la DJ habría borrado sus fotos junto al reguetonero. Aunque todavía aparece una galería de su cumpleaños y el intérprete de ‘Sunset’ sale en algunas imágenes.

Hasta el momento ni B King ni Marcela Reyes han hablado del tema. Aunque es de recordar que, de haber roto, esta no sería la primera vez.

Marcela Reyes y B King se dejaron de seguir. Foto: Instagram

Primera ruptura

Fue en 2019 cuando comenzaron los rumores de que Marcela Reyes estaba saliendo con B King. Interrogada en ese momento por Lo Sé Todo la Dj solo atinó a decir que estaban trabajando juntos, aunque reveló que habían salido en el pasado.

“Lo admiro demasiado, fue mi novio hace años atrás y terminamos en muy buenas condiciones, por nuestros trabajos la relación no pudo ser muy firme. Ahora nos reencontramos, siempre ha sido muy atento, muy caballeroso”.

Sin embargo, durante ese mismo año Lo Sé Todo también entrevistó a B King, quien terminó por confirmar la relación. De este modo retomaron las cosas luego de la separación de Reyes de DJ Exotic.

Segunda ruptura

A mediados de 2020 Marcela Reyes estuvo en un En Vivo con el reguetonero puertorriqueño, Justin Quiles. Y, en un momento de la conversación la DJ dice: “Voy a terminar casada con un boricua. Esa voz de los boricuas a mí me encanta”, posteriormente el reguetonero le responde: “Te van a pegar, cuidado” a lo que ella concluye: “No, no, no. Estoy soltera, ¿cómo así?”.

Empero, en octubre del mismo año captaron a la DJ nuevamente con B King. Y, durante este 2021 se habían dejado ver muy enamorados.

Marcela Reyes dice que está soltera

Todo parecía ir viento en popa este año

Durante los últimos meses y a través de las redes sociales cada uno se había referido al otro de forma muy amorosa. Por ejemplo, en sus historias de Instagram Reyes contestó a varias dudas que sus seguidores tenían sobre su persona y algunas preguntas estaban relacionadas con su relación sentimental, por lo que la DJ aprovechó la ocasión para revelar todo lo que le gusta de su pareja resaltando que se sentía muy feliz.

Marcela Reyes habla de las cualidades que tiene su novio

Por su parte, B King respondió – en sus historias de Instagram - cuando un seguidor lo cuestionó sobre qué es lo que piensa de las críticas hacia su relación: “Yo la amo, ella me ama, está puesta para mí y yo para ella”.

B King habla de las críticas por su relación con Marcela Reyes

También se dejaron ver muy contentos durante el cumpleaños de Marcela Reyes a principios de mayo. De hecho, B King le regaló un anillo y luego mostraron que él también tenía una argolla idéntica.

