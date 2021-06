La razón por la que Juliette Pardau, protagonista de ‘Pa’ quererte’, no sube fotos con su novio, Julián Román

Julián Román y Juliette Pardau

La actriz venezolana Juliette Pardau se ha robado el corazón de los colombianos por su particular belleza, sencillez y empatía con las personas. Pero, sin duda alguna lo que más le ha merecido reconocimiento en el país fue el papel protagónico que interpretó al lado de Sebastián Martínez en la novela ‘Pa’ quererte’ del Canal RCN.

En cuanto a sus redes sociales, la artista suele mantenerse muy prudente con los contenidos que comparte, que en su mayoría son acerca de sus proyectos profesionales, amigos y compañeros de trabajo y una que otra publicación de sus actividades favoritas.

Es por este motivo que muchos internautas todavía desconocen que la venezolana es novia del reconocido actor colombiano Julián Román, quien en las últimas semanas se ha mantenido muy activo con la coyuntura que se vive en el país por cuenta del paro nacional.

Precisamente, quienes sí sabían sobre su relación amorosa han cuestionado en diferentes ocasiones a Juliette Pardau sobre la razón por la que no comparte publicaciones junto a su novio o referentes a él, pues es normal ver a otras celebridades de la farándula nacional mostrando su amor en público y dando detalles de sus relaciones.

A sí mismo le pasa a Julián Román, recordado por sus interpretaciones en novelas como ‘Los Reyes’, ‘Hasta que te conocí', ‘Nadie me quita lo bailao’, ‘Tres caínes’, ‘Valentino, el argentino’, entre otras producciones. El actor utiliza sus redes sociales en especial para apoyar las causas sociales y ser una voz de los colombianos que reclaman otras condiciones de vida y un mejor futuro, pero no para compartir aspectos relacionados a su pareja.

En una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, Juliette Pardau decidió encarar a los usuarios y responder la popular incógnita: “¿Por qué nunca subes fotos o historias con tu novio?”.

Juliette Pardau sobre sus fotos con Julián Román

Según mencionó, para ambos es de gran importancia ser reservados con sus temas personales, entre ellos los de familia y pareja, porque les pertenecen más allá de que sean figuras públicas y casi que todo el mundo los reconozca en el país. Incluso, la actriz venezolana admitió que en sus relaciones pasadas tampoco tuvo la costumbre de compartir detalles en redes sociales.

“Creo que hay aspectos de la vida que hay que mantener privados. La verdad siempre he sido así, como que nunca me lo he cuestionado, es decir, en mis relaciones anteriores tampoco he subido fotos ni estoy poniendo mensajes, entonces no es algo nuevo”, expresó la actriz.

Sumado a esto, Julián Román hace poco apareció en el programa de chismes ‘La Red’ de Caracol Televisión, y se refirió al mismo tema. Para él es muy valioso el hecho de proteger su relación sentimental debido a los chismes, rumores y juicios que con frecuencia se generan en internet ante cualquier cosa que sucede.

“Se ha vuelto más importante la vida privada que lo que hace el actor y me parece que eso es respetable, pero ventilas toda una relación (...) No quiero que opinen sobre mis relaciones. Mi relación con Juliette es un tesoro (...) no voy a permitir que nadie hable mal de ellas (sus novias antes de Juliette) porque nadie se ha enterado cómo son mis relaciones”, precisó en su momento.

Juliette Pardau y Julián Román confirmaron que se conocieron hace poco más de tres años durante las grabaciones de ‘El Comandante’, una serie que le mereció gran reconocimiento al actor colombiano Andrés Parra. después de encontrarse con frecuencia y sentir una química especial, decidieron darse una oportunidad para tener una relación más allá de la de amigos pero, bajo una condición: todo con calma.

