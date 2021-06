“Que paren los ataques”: Luisa Castro recuperó su cuenta de Instagram y explicó por qué se la cerraron

Al parecer, el lío que ha vivido Luisa Castro con su cuenta de Instagram llegó a su fin. Luego de que el pasado fin de semana su perfil desapareciera del todo, causando la sorpresa y el rechazo de sus seguidores, la influenciadora de 20 años reapareció en unas nuevas historias con la feliz noticia de que logró recuperar todos sus contenidos sin ningún problema.

La cuenta principal de Luisa Castro, que es una de las más populares de las redes sociales en Colombia, dejó de aparecer desde la tarde del sábado 5 de junio. Precisamente días antes de este hecho, la paisa había denunciado que las publicaciones que compartía, independientemente del contenido que fueran, estaban siendo reportadas, bloqueadas y hasta eliminadas.

También aseguró que esa situación la tenía muy desanimada y triste, por el hecho de que varios de los concursos que suele hacer en su Instagram para darle obsequios a sus seguidores se vieron truncados por la “censura” de la que, según ella, estaba siendo víctima.

Finalmente, los temores de Luisa Castro se hicieron realidad y su cuenta fue eliminada, pero solo por tres días, ya que gracias a su equipo de trabajo y a las averiguaciones que lograron hacer recuperaron el perfil de 168 publicaciones y miles de millones de seguidores este martes 8 de junio.

“Estoy demasiado feliz de estar nuevamente por acá, no se imaginan lo mucho que los extrañé, me tienen emocionada con todos los mensajes que me han enviado, estoy enamorada de ustedes horrible. Gracias por tanto amor, volvemos ya acá con toda”, expresó la joven paisa en sus historias de regreso.

Precisamente, la influenciadora apareció desde Cartagena, en donde se encuentra pasando unos días de vacaciones, con este mensaje de agradecimiento, al que le sumó algunas explicaciones de lo que presuntamente ocurrió con su cuenta de Instagram.

“Como ustedes saben, tenía unos problemas con mi cuenta y junto a mi equipo de trabajo buscamos expertos en el tema que nos ayudaran con todo esto y también nos explicaron muchas cosas”, comenzó su relato, en el que enfatizó que posiblemente sí está siendo víctima de un “ataque cibernético”.

“Instagram obviamente está censurando y bloqueando ciertas acciones en algunos perfiles pero ellos me dijeron a mí que lo que me hacían a mí ya era un ataque cibernético, ya que me borraban hasta el buenos días, una foto del cielo, bueno lo que fuera, todo me lo bajaban. Incluso, me llegaron unos mensajes súper fuertes de que me iban a borrar del todo la cuenta”, expresó.

Por lo pronto, Luisa Castro refirió que seguirán indagando a profundidad sobre la situación de sus redes sociales a ver si logran encontrar quién está detrás de los “ataques”, y envió un mensaje de calma con el que precisó que está con Dios y nada malo pasará.

“Ya gracias a Dios esperemos que estos ataques paren, ya la cuenta pues está bien y estoy muy feliz de volver con ustedes”, concluyó en sus historias desde la ciudad amurallada. De hecho, dijo que ese viaje ya lo tenía planeado con todo pago, pero que en los próximos días regresa a Medellín.

Hay que recordar que los usuarios de redes sociales señalaron al influenciador Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, como posible responsable de los problemas de Luisa Castro con su Instagram. Fue tanta la presión, que el antioqueño se pronunció y aseguró que no tiene nada que ver con lo que le está pasando a su exnovia y hasta dijo que probablemente estos se deben a la estrictas reglas que ha impuesto Instagram para los contenidos.

