‘Pasión de Gavilanes 2’ no contará con una de las famosas parejas de su primera versión

El exitoso seriado volvió a ser tendencia el año pasado, cuando los colombianos revivieron esta historia a raíz del inicio de la cuarentena obligatoria por cuenta de la pandemia que obligó a suspender grabaciones de nuevos proyectos, incluyendo aquellos que ya se encontraban en producción o los que apenas darían inicio.

Desde su retransmisión, los colombianos llegaron a una conclusión y es que la historia debió contar con una segunda parte. Sus plegarias fueron escuchadas cuando en mayo de este año se conoció que la cadena Telemundo próximamente darían a conocer los personajes que integrarán el elenco de esta segunda temporada.

En una reciente publicación de la ‘Revista Vea’ en su edición impresa, se dio a conocer que una de las parejas principales que integra el elenco de la producción, por lo menos en cuanto a los protagonistas, no estará.

“Actores como Natasha Klauss, Juan Alfonso Baptista, Ana Lucía Domínguez, Jorge Cao y Paola Rey estarían confirmados”, afirmó la revista.

Según la publicación, aunque por ahora no se conoce quiénes harán parte del elenco de esta segunda temporada, solamente algunos actores como Natasha Klauss, Paola Rey y Danna García, encargadas de interpretar a las hermanas Elizono y Juan Antonio Baptista, dando vida a Óscar Reyes han manifestado interés.

Tomado de Instagram @natashaklauss27

Pero no todo son buenas noticias, pues el actor Mario Cimarro, quién fue el encargado de interpretar a Juan Reyes, estaría poniendo en duda su participación pues su madre se encuentra en delicado estado de salud. El actor aseguró que atraviesa por un duro momento, pues su madre fue diagnosticada con Alzheimer.

“Ella siempre ha sido una mujer muy vital, muy positiva, un día nos sirve el café y el café no tenía azúcar ¿cómo va a hacer mi mamá un café cubano sin azúcar? Ahí se prendió la primera alarma”, expresó el actor durante una entrevista en MC Live, a través del canal oficial de YouTube de la periodista María Celeste.

Sin embargo, el artista, quien ya se habría referido anteriormente a su posible participación, todavía no se ha manifestado al respecto después de los quebrantos de salud de su progenitora.

“En este momento se está despidiendo de nosotros poco a poco, a su manera, a su estilo. Aprendemos a despedirnos con ella cada día, disfrutando de ella lo más que podemos”, señaló el actor en la entrevista con la periodista.

Por su parte, el argentino Michel Brown, encargado de darle vida a Franco Reyes, habría declinado de su participación en medio de una entrevista realizada por ‘Formula TV’.

Tomada de YouTube Oficial Formulatv

“Yo decidí no hacerla, fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario que las cosas hay que saber disfrutarlas, sacarle provecho. La experiencia para ellos va a ser increíble volverse a ver después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro historias muy interesantes en el camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención”, señaló Michel Brown durante la entrevista.

En una reciente transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Natasha Klauss fue consultada en repetidas ocasiones por sus seguidores, quienes le preguntaron si volvería a participar en la producción, comentando que por ahora no puede hablar mucho sobre “Pasión de Gavilanes 2” pero adelantó algunos detalles.

“Todo está en un proceso, lo cual quiere decir que es muy posible que efectivamente estemos todos y esto es una primicia, porque no he hablado nada de esto al aire. Yo opino que tenemos que estar los que somos porque o sino no es Pasión de Gavilanes 2”, expresó Klauss.

