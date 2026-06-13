La campaña “Vuelve a sentir en nuestros parques” inicia temporada ambiental en Cundinamarca por el día del padre

Desde el domingo 14 de junio, la agenda vacacional convoca a familias, amigos y visitantes a recorrer áreas protegidas con caminatas, observación, carreras y propuestas nocturnas orientadas al turismo sostenible y al cuidado ambiental - crédito CAR

Una temporada de actividades ambientales inicia en los parques de la región con la campaña “Vuelve a sentir” en nuestros parques de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Desde el domingo 14 de junio, la agenda vacacional invita a familias, grupos de amigos y amantes de la naturaleza a conocer la biodiversidad y las tradiciones culturales de Cundinamarca, según informó El Tiempo, diario colombiano.

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La campaña “Vuelve a sentir en nuestros parques” propone actividades ambientales, recreativas y culturales en seis parques.

Las opciones, accesibles para todo público, incluyen caminatas, observación, carreras y actividades nocturnas que promueven el turismo sostenible y el contacto responsable con la naturaleza.

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En el inicio del programa vacacional, los participantes recorrerán el bosque altoandino para identificar especies y conocer la diversidad de la zona, como parte de una serie de actividades ambientales y recreativas promovidas por la CAR - crédito ANI

La CAR ha organizado una programación especial que inicia el 14 de junio, y coincide con el Día del Padre. Desde temprano, los visitantes pueden participar en caminatas ecológicas y experiencias que integran cultura y aprendizaje ambiental.

Actividades de la agenda vacacional

La jornada inaugural comenzará a las 8:00 a. m. con la caminata ecológica “Sendero El Cable” en el embalse El Neusa, donde los asistentes podrán recorrer el bosque altoandino y descubrir la biodiversidad local.

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A continuación, a las 9:00 a. m., la Reserva Forestal Protectora Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca en Sesquilé ofrecerá “Preparándonos para la Fiesta del Venado”.

Esta actividad, inspirada en la tradición muisca y la celebración del solsticio, resaltará el valor patrimonial y ambiental del territorio mediante recorridos interpretativos.

Cerca al mediodía, a las 11:00 a. m, el Aula Ambiental Abierta Puente Sopó acogerá el Rally de la Tingua, una carrera de observación destinada a fortalecer la orientación, el conocimiento ambiental y el trabajo en equipo.

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Finalmente, a las 5:00 p. m., el embalse El Hato ofrecerá la experiencia nocturna “Una noche en el Hato”, en la que los participantes podrán conectar con los sonidos y dinámicas de la naturaleza al caer la tarde.

La programación incluye opciones recreativas y formativas para visitantes de todo público, con énfasis en el contacto responsable con la naturaleza y el conocimiento de la biodiversidad y las tradiciones de Cundinamarca durante vacaciones - crédito Gobernación de Cundinamarca

La información sobre las actividades y horarios puede consultarse en la página web aulasambientales.car.gov.co, detalló El Tiempo, diario colombiano.

Turismo sostenible y educación ambiental

La directora técnica de Sostenibilidad e Innovación de la CAR, Luisa Aguirre, explicó que la campaña busca fomentar los valores de sostenibilidad y educación ambiental entre todos los visitantes y ofrece experiencias diseñadas para aprender y disfrutar el patrimonio natural de modo responsable.

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Según El Tiempo, diario colombiano, la agenda refuerza el respeto por la naturaleza e impulsa la conciencia ecológica durante las vacaciones, aunando actividades al aire libre, cultura y formación ambiental.

La corporación recomienda consultar su portal para conocer la oferta completa y elegir las actividades más apropiadas para cada visitante.

La celebración del Día del Padre en Colombia se adelanta al 14 de junio de 2026

Colombia celebrará el Día del Padre el 14 de junio de 2025 de forma anticipada por una iniciativa de Fenalco para evitar que la fecha coincida con la segunda vuelta presidencial prevista para el domingo 21 de junio y afecte tanto los encuentros familiares como la actividad comercial de mitad de año.

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La modificación rompe con la tradición de conmemorar la jornada el tercer domingo de junio, una costumbre que este año se alterará por las elecciones presidenciales. El cambio busca preservar una fecha que el gremio considera clave para el consumo en el país.

Colombia celebrará de forma anticipada el Día del Padre el 14 de junio de 2025 por una iniciativa de Fenalco ante una eventual segunda vuelta presidencial - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Entre las tendencias de esta temporada aparecen los regalos ligados al Mundial de la FIFA 2026, como prendas de vestir alusivas al torneo y dispositivos tecnológicos. También ganan espacio las canastas gourmet, los artículos personalizados como tazas y camisetas, y los accesorios de viaje, de acuerdo con el texto fuente.

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Los destinos cercanos a las grandes ciudades atraen a quienes buscan desconexión y experiencias auténticas.

En paralelo, la oferta de regalos sigue siendo amplia: libros, experiencias gastronómicas, relojes, accesorios de cuero y herramientas para cocina y parrilla se mantienen entre las preferencias de los consumidores colombianos.

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El estilo personal también gana espacio en la elección de obsequios. Según el texto fuente, diversas marcas anunciaron alianzas durante el mes del padre para promover productos asociados con autenticidad, durabilidad y diseño exclusivo.