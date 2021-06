Así se correrá la etapa 4 de la Vuelta a Suiza

Hallaron en el fondo del mar objetos pertenecientes a un padre que desapareció con sus dos hijas en España

La búsqueda se activó cuando la madre puso una denuncia porque el hombre no había entregado a las menores a la hora acordada y saltaron las alarmas después de que la mujer recibiera la llamada de su ex pareja avisándola de que no volvería a verlas ni a él