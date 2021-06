Así le fue a Yina Calderón probando la keratina de su hermana durante el lanzamiento de su emprendimiento

Foto: redes sociales

A Juliana Calderón, hermana de la influenciadora y exprotagonista de Nuestra Tele Yina Calderón, finalmente se le cumplió su sueño y este martes 8 de junio lanzó su primera tienda de keratinas en Bogotá, un negocio que ha estado promocionando durante los últimos meses generando polémica en redes sociales por presuntamente hacerle competencia a la famosa ‘Epa Colombia’.

De acuerdo con los detalles que ha compartido, sus productos son naturales y con precios asequibles para todo el público. De hecho, en medio de la controversia por la supuesta copia del negocio de Daneidy Barrera Rojas, Juliana Calderón le dijo a sus seguidores que prefería que le compraran los productos a ella para que se dieran cuenta de su “mala calidad”.

“¿Ustedes creen que yo me voy a copiar de un producto pésimo, malo, porque no es malo... es re malo, que tiene mil demandas encima, que hace calvicie, da granos, da caspa? ¿Ustedes creen? No sean tan ilusos”, fueron las duras palabras que compartió en su momento y que muchos rechazaron en internet.

Ahora, la hermana de la exprotagonista de Nuestra Tele dio inicio a su negocio con una pequeña tienda en el antiguo local que Yina Calderón utilizó para su línea de fajas, ubicado en plena zona industrial de la avenida 68 con Américas. Según le prometió a sus seguidores, desde allí demostraría que lograría hacer algo a lo que nadie se ha atrevido: arreglarle el cabello a su hermana.

“Llegó el día del gran lanzamiento de mi keratina, vamos a hacerle la keratina a Yina y le vamos a dejar ese cabello divino, perfecto. El que le recupere el cabello a Yina es un monstruo en ese tema”, precisó Juliana Calderón horas antes a la apertura del local.

Por su parte, Yina Calderón mostró a través de sus historias en Instagram el minuto a minuto de la celebración y se dejó ver muy emocionada por el tratamiento que recibiría para su cabello. Se quitó las extensiones y lo dejó tal cual, ondulado, con sus tintes azul y fucsia, listo para probar los productos de su hermana.

“Llegó la hora de la verdad, que empiecen los juegos del hambre. Aquí están mis ‘mechitas’, que me han crecido demasiado. Acá todos me están diciendo que el pelo me ha crecido de una manera impresionante. Vamos a ver si con esta keratina me sirve o no me sirve, si me pica o no, si se me ve más largo o no”, expresó la reina de la guaracha en sus videos.

Así las cosas, Yina Calderón mostró uno a uno los productos para el cabello de su hermana que utilizarían para lograr alisar su cabello y de alguna u otra forma repararlo de tantos daños. En las grabaciones que subió también se vieron algunos detalles de cómo fue la celebración de inauguración de la tienda a punta de mariachis.

Al final, la exprotagonista de Nuestra Tele reveló los resultados y efectivamente su cabello quedó diferente a como lo tenía. “Voy a llorar, voy a llorar, esto es un milagro, me dio nostalgia”, se le escucha decir a su hermana Juliana mientras le secaba el cabello.

Vale mencionar que, Yina Calderón también se prepara para el lanzamiento de su nueva tienda y spa de uñas en Bogotá, cuya cita será el próximo sábado en horas de la tarde. Tal y como aseguró, se demoró en el mismo porque estaba buscando a los mejores expertos para ofrecer sus servicios.

