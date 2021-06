Abelardo de la Espriella le pidió a Gustavo Petro “dejar de usar zapatos Ferragamo”

Abogado Abelardo de la Espriella y senador Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

El controvertido abogado Abelardo de la Espriella volvió a cuestionar duramente al senador progresista Gustavo Petro. Sin embargo, no lo criticó por sus particulares trinos, sus propuestas si gana la Presidencia, sino por uno de los aspectos menos relevantes: su manera de vestir y la marca de calzado que utiliza.

Recordemos que los zapatos Ferragamo, cuyo valor, depende el modelo, cuesta varios millones de pesos colombianos, ha sido una de las críticas más comunes que el líder de la Colombia Humana ha enfrentando desde hace varios años pues, se asegura, no puede apoyar el socialismo y financiar al capitalismo utilizando esos productos “tan costosos”.

De la Espriella no perdió oportunidad para, de nuevo, referirse al tema de los zapatos de Petro y en diálogo con Semana, dar su opinión sobre el tema.

“Él debe empezar por dejar de usar Ferragamo, si eso es lo que quiere [...] yo no pretendo que nadie sea coherente porque al final del día es difícil encontrar un ser humano que sea coherente, pero tratemos de serlo un poco. Tú no puedes pedirle a la gente en la calle que no compre productos importados si te vistes de una marca u otra extranjera. Pero claro, por supuesto que puede usar Ferragamo, cualquiera puede usar lo que quiera, de eso se trata el capitalismo, que todos tengamos acceso a la mayoría de bienes y servicios”, expresó el jurista en Semana

Además, sobre la derogación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que propone Petro para evitar más abusos policiales, de la Espriella opinó y obviamente desaprobó la iniciativa del congresista. De hecho, en las primeras preguntas sobre el precandidato presidencial, mencionó que era lógico que él y Petro tenían líneas ideológicas muy distantes.

“Esa no es la vía, con eso no logramos absolutamente nada”, expresó el penalista, mientras agregó algunas propuestas para superar la crisis social que enfrenta Colombia actualmente: “El camino es la reactivación económica a través de la creación de empleo y tenemos un modelo económico que hay que formar, de eso no hay la menor duda, pero para eso necesitamos fortalecer la economía, ponerle un detente a los bancos para quitarles ese monopolio y reactivar el agro colombiano, al igual que la minería”, agregó el abogado.

Y es que Gustavo Petro no fue el único que se ganó críticas del polémico abogado; otro de los candidatos ‘más fuertes’ para las elecciones presidenciales del otro año, Sergio Fajardo, no se salvó de las pullas que le envió el jurista.

Sobre el exgobernador antioqueño, de la Esperilla dijo que era “un culebrero ‘play’ que no sabe de nada y posa de intelectual”, además le envió otros duros cuestionamientos a él y a la llamada ‘Coalición de la Esperanza’, que es la alianza con la que políticos de centroizquierda esperan ganar las elecciones en 2022.

“-Fajardo- es como el tipo que te dice: ‘Aquí le tengo la pomada para la rasquiña, para el COVID, para el sida’. Es igualito, pero versión ‘play’ reformada. Es un culebrero que vende falacias, se las cree y se las hace creer a la gente”, advirtió De La Espriella, agregando que de los precandidatos, el exgobernador antioqueño es el peor de todos, pues “no sabe de economía, no sabe de nada”.

Palabras menos halagadoras tuvo para la Coalición de la Esperanza a la que pertenece Fajardo: “es un revoltillo del Carrusel de la Contratación de Samuel Moreno, del 8.000 de Samper, del Odebrecht de Santos”, dijo, lanzando dardos en contra de Robledo, Juan Fernando Cristo y el propio Fajardo. Tampoco quedó exento Juan Manuel Galán, de quien dijo, “su familia hace 30 años vive de la teta del Estado, qué esperanza tenemos con Juan Manuel Galán, por favor”. En resumidas cuentas, se refirió a esa colectividad como la ‘Coalición de la Desesperanza’.

