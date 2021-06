Pérdidas del sector hotelero ascienden a 400 mil millones por cuenta de los bloqueos

Gustavo Toro, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) (Colprensa - Foto: Cotelco, archivo).

Luego de más de 40 días de Paro Nacional, las diferentes industrias del país han divulgado, poco a poco, las pérdidas económicas que representan los bloqueos: desde los alimentos, pasando por los insumos médicos y hasta los hoteles son algunos de los sectores que han presentado grandes afectaciones en sus finanzas. Bien sea porque, o los productos no pueden salir y llegar a sus destinos, o los turistas tampoco tienen la posibilidad de movilizarse hacia sus puntos vacacionales.

El presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), Gustavo Toro, en entrevista con el diario El País de Cali, confirmó que el panorama en cuanto a déficit económico es alto durante el primer mes del Paro Nacional, y lo cual también se vio reflejado en cancelaciones masivas de reservas:

“Por causa de los bloqueos se han perdido $400.000 millones desde el 28 de abril hasta finales de mayo. Y pueden seguir aumentando de mantenerse los obstáculos a las carreteras y vías públicas. Esto ha sido muy duro para los hoteles, ya que hemos tenido una cancelación del 53% en las reservas de habitaciones y nuestro pronóstico era que en mayo estaríamos en 32% de ocupación y estamos en el 21%”, precisó.

Según Toro, los bloqueos, más allá de impedir que las personas circulen con normalidad por el territorio nacional, también tiene una connotación de temor, puesto que la población evita salir de sus hogares para no recibir hipotéticos ataques de los manifestantes: “Para el sector turístico la movilidad es fundamental. Si los colombianos no pueden hacerlo no hay turismo, ya que la gente no quiere salir a las carreteras por miedo a enfrentarse a un bloqueo y que le quemen su carro, o ser víctimas de cualquier acto de vandalismo”.

A corte del 28 de mayo, Cotelco había hecho un balance de sus finanzas, en el que especificaba que, en materia de ingresos para el periodo de abril a mayo de 2021, la industria hotelera presentaba un déficit de $1,1 billones de pesos, de los cuales el 35,9% ($400.000 millones) están asociados a los efectos del Paro Nacional.

La industria ya arrastraba problemas por la pandemia de la COVID-19, pues, dice el gremio, desde los meses de marzo a agosto de 2020 la operación y actividad turística se paralizó, y apenas hasta diciembre pudieron comenzar una recuperación paulatina. Sin embargo, el aumento en los casos de contagio, que vino de la mano con el tercer pico y las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, volvió a retrasar el proceso.

“Veníamos en una recuperación del empleo, y por supuesto eso se frenó. Obviamente que al llegar la reactivación los hoteles volvieron a contratar personal. Hasta antes de los bloqueos el sector había recuperado 18.000 empleos, eso fue a diciembre del 2020, de los 43.000 que perdimos, y ahora los hoteleros dejaron de contratar porque no necesitan gente al caer la ocupación”, añadió el presidente de Cotelco.

Una ‘buena noticia’ en medio de la crisis social es que, acorde a las cifras manejadas por Cotelco, no se han debido clausurar tantos hoteles como se preveía, pero más por la resistencia de los dueños, dice Toro: “Hay hoteleros que han resistido con muchas dificultades. Los cierres hasta ahora representan un 2% en la muestra de Cotelco. Sin embargo, no hay cierres masivos de establecimientos. Ese 2% son alrededor de 160 hoteles en todo el país, pero bajo la muestra de Cotelco son 18″.

Aunque ninguna de las regiones del país ha sigo esquiva a las afectaciones en el turismo, sí hay algunas que tienen un mayor grado de pérdidas: Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Cartagena, Bogotá, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Huila son algunos de ellos.

