Juan Fernando Quintero envió mensaje de apoyo a Jáminton Campaz tras la eliminación de Colombia y las amenazas que recibió: la FCF también se pronunció

La eliminación de Colombia ante Suiza en octavos de final del Mundial 2026 abrió la incertidumbre sobre el futuro de varios referentes del plantel-crédito JUAN MABROMATA/AFP

La eliminación de la selección Colombia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó sensaciones de amargura y decepción entre los hinchas del cuadro “Cafetero”, el 7 de julio de 2026.

Pero en medio de lo que fue el partido ante Suiza, la jugada de Jáminton Campaz frente a Gregor Kobel al minuto 114 de los tiempos extras marcó el camino para la clasificación de Suiza a los cuartos de final, ya que en caso de haber anotado en esa jugada, el cupo no se hubiera definido desde los tiros del punto penal, como finalmente ocurrió en el estadio de Vancouver.

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De esta forma, en medio del regreso de la Tricolor, se conoció por parte del periodista Camilo Pinto, de Caracol Radio, el 9 de julio de 2026, que el futbolista de Rosario Central recibió amenazas en sus redes sociales. Posteriormente, el mismo jugador confirmó esta información a través de un mensaje emotivo en su cuenta de Instagram.

El volante de River Plate le dio una muestra de apoyo al delantero de Rosario Central tras recibir amenazas, situación que no le permitió arribar a Colombia-crédito @bicho08_/@juanferquinterop/Instagram

Fue allí cuando las muestras de apoyo de figuras como Ángel di María se sumaron a las del volante Juan Fernando Quintero, quien, con un breve comentario, le mostró su cariño al “Bicho” (apodo por el cual es conocido Campaz en el fútbol argentino):

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“Vamo’ arriba mi negro te amo ❤️ y te voy a extrañar 🫶🏽“, dijo.

La amenaza que recibió Jáminton Campaz, y la reacción del delantero de Rosario Central

Mensaje de Jaminton Campaz tras la eliminación con la Selección Colombia y las amenazas en contra de su vida - crédito Instagram

Jáminton Campaz denunció las amenazas que recibió tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 y advirtió que “nada justifica vivir con miedo”, en un mensaje publicado después de la derrota ante Suiza en octavos de final que, además del golpe deportivo, derivó en hostigamiento en redes sociales y en un impacto directo sobre su seguridad.

El atacante incluso tuvo que postergar su regreso al país por motivos de seguridad, en medio de una ola de mensajes violentos que también alcanzó a su entorno cercano. La situación lo llevó a limitar los comentarios en sus redes sociales.

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El futbolista se pronunció a través de su cuenta de Instagram, donde pidió que la frustración por la eliminación no se transforme en violencia.

“Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, escribió.

Post de Camilo Pinto sobre las amenazas en contra de Jaminton Campaz - crédito X

El extremo de Rosario Central también se refirió al impacto deportivo de la derrota y a la responsabilidad que siente como integrante de la selección. Explicó que la tristeza no es ajena al plantel y que los jugadores también tenían la expectativa de avanzar en el torneo.

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“A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos”, expresó en el mismo mensaje.

En ese tramo del mensaje insistió en que no faltaron ni la entrega ni el compromiso dentro de la cancha.

“Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país”, señaló.

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El mensaje de Gustavo Puerta tras la eliminación de la selección Colombia

El volante del Racing de Santander se pronunció en su cuenta de Instagram tras el fracaso de la selección Colombia en el Mundial 2026-crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

El 10 de julio de 2026, Gustavo Puerta lamentó en Instagram la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y admitió que el equipo no tuvo “el final que soñábamos”, después de quedar fuera en octavos tras el 0-0 ante Suiza en Vancouver y perder en los penales. En su mensaje, el mediocampista escribió:

“No era el final que soñábamos, pero me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo en cada entrenamiento y en cada partido. Vestir esta camiseta y representar a mi país en un Mundial fue un orgullo inmenso y un sueño hecho realidad. Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a toda la gente que nos acompañó y creyó en nosotros hasta el final”, dijo.

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Puerta acompañó sus palabras con imágenes del último partido y cerró con otra reflexión:

“Hoy duele, pero también nos deja grandes aprendizajes. Seguiremos trabajando con la misma ilusión y compromiso para volver más fuertes. Gracias por el apoyo incondicional. Orgulloso de ser colombiano”, reflexionó.

En el torneo, el jugador del Racing de Santander fue titular en los cinco partidos, sumó 520 minutos y dio una asistencia, en el gol de Luis Díaz en el debut ante Uzbekistán. Con esas actuaciones, llegó a 11 partidos con la selección: fue convocado desde 2024 y debutó el 17 de noviembre de 2025 contra Nueva Zelanda, encuentro en el que anotó su único gol con la camiseta nacional.

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La Federación Colombiana de Fútbol rechazó las amenazas a Jáminton Campaz

El delantero del Rosario Central fue amenazado en las redes sociales-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El 10 de julio de 2026, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado de prensa, rechazando las amenazas contra la vida y la integridad del futbolista Jaminton Campaz y de su familia, denunciadas tras el partido entre las selecciones de Colombia y Suiza, según un comunicado oficial:

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública que rechaza de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad de Jaminton Campaz y de su familia, proferidas después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza”, explicaron.

Y añadieron que desde el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol solicitaron a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación:

“Ningún deportista, ni ningún miembro de su entorno debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo. El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jaminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la Selección Colombia y a la delegación en general. Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos", aclararon.

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