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Argentina vs. Suiza: hora y dónde ver en Colombia a Lionel Messi y otras figuras en acción por los cuartos de final del Mundial 2026

El campeón del mundo buscará instalarse entre las cuatro mejores selecciones del planeta, mientras que el equipo dirigido por Murat Yakin sueña con dar el golpe del mundo deportivo

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Lionel Messi quiere ganar su segunda Copa del Mundo, y quedar en solitario como el máximo goleador en la historia de los Mundiales-crédito Dale Zanine IMAGN IMAGES vía Reuters - Albert Gea/REUTERS
Lionel Messi quiere ganar su segunda Copa del Mundo, y quedar en solitario como el máximo goleador en la historia de los Mundiales-crédito Dale Zanine IMAGN IMAGES vía Reuters - Albert Gea/REUTERS

La Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, entra en su tramo decisivo. El primer turno fue para Francia, que ya se instaló en las semifinales del torneo de selecciones más importante del planeta. Con cinco países de la UEFA aún en carrera, Suiza sueña con dar el golpe.

Pero en su camino estará Argentina, vigente campeona del mundo, que continúa en carrera con un Lionel Messi inspirado y un equipo que Lionel Scaloni reconstruye poco a poco para buscar resultados.

Argentina viene de remontar ante Egipto y Suiza eliminó a Colombia-crédito Simon Fearn - IMAGN IMAGES via Reuters/Amanda Perobelli
Argentina viene de remontar ante Egipto y Suiza eliminó a Colombia-crédito Simon Fearn - IMAGN IMAGES via Reuters/Amanda Perobelli

El partido se jugará el 11 de julio de 2026 en el estadio de Kansas, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Dsports (610-1610), DGO, Paramount Plus, Amazon Prime Video, DAZN, Directv 4K, Disney Plus Premium, Gol Caracol, Fútbol RCN.

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El árbitro principal del partido será el portugués João Pinheiro.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Argentina

El campeón del mundo viene de pasar un susto ante Egipto, pero impuso su jerarquía-crédito Amanda Perobelli/REUTERS
El campeón del mundo viene de pasar un susto ante Egipto, pero impuso su jerarquía-crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugaron un partido complicado ante Egipto, el 7 de junio de 2026, y que terminaron ganando por 3-2.

El inicio no fue fácil: al minuto 15, Yasser Ibrahim marcó el primer gol para los “Faraones”, y seis minutos después, el máximo artillero de mundiales Lionel Messi tuvo el empate, pero Mostafa Shobeir atajó su cobro al 21.

Para el segundo tiempo, pese a la persistencia egipcia con el delantero Mostafa Ziko marcando al 67 de partido (tras un gol anulado al 58), los argentinos lograron la hazaña en 15 minutos.

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El descuento llegó por medio de Cristian “Cuti” Romero al 79 de cabeza, luego Lionel Messi tuvo su desquite y empató el juego al 82. Finalmente, para sellar un partido épico en la historia de los mundiales para los tres veces campeones del mundo, el volante Enzo Fernández selló el 3-2 final, y aseguró el tiquete a los cuartos de final del Mundial.

A continuación, así viene Argentina en sus últimos cinco partidos:

  • 7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Argentina 3-2 Egipto
  • 3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Argentina 3-2 Cabo Verde (tras los tiempos extras)
  • 27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Nortemaérica: Jordania 1-3 Argentina
  • 22 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Argentina 2-0 Austria
  • 16 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Argentina 3-0 Argelia
Lionel Messi fue el líder deportivo de la remontada argentina-crédito TyC Sports

Suiza

El orden suizo fue más efectivo que el talento colombiano, y los tiros penaltis sellaron la suerte del cuadro helvético-crédito Agustin Marcarian/REUTERS
El orden suizo fue más efectivo que el talento colombiano, y los tiros penaltis sellaron la suerte del cuadro helvético-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Por su parte, la selección de Suiza protagonizó un partido intenso desde lo físico y lo táctico ante Colombia, el 7 de junio de 2026.

Pese al empate, el juego tuvo opciones de gol tanto en el arco defendido por Gregor Kobel, y la portería de Camilo Vargas.

El clasificado se tuvo que definir desde los tiros del punto penal, pese a la jugada que tuvo el delantero Jáminton Campaz al minuto 115, y que envió por encima del arco.

Ya en los tiros desde el punto penal, la mala suerte de los tiros de Dávinson Sánchez pegando en el palo, y de Juan Camilo “Cucho” Hernández con su tiro atajado por parte de Gregor Kobel, el equipo suizo fue más efectivo, y con el cobro de Rúber Vargas, los dirigidos por Murat Yakin lograron su pase a los cuartos de final, y sueñan con seguir dando golpes en esta Copa del Mundo.

A continuación, así quedaron los últimos cinco juegos de los helvéticos:

  • 7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia (pasó desde los tiros del punto penal por 4-3)
  • 2 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Suiza 2-0 Argelia
  • 24 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Suiza 2-1 Canadá
  • 18 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
  • 13 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Qatar 1-1 Suiza
Suiza hizo de Vancouver su fortín, y sacó a Colombia del Mundial 2026-crédito TyC Sports

En lo que se refiere al último duelo mundialista que jugaron, hay que ir al 1 de julio de 2014 en el estadio Neo Química Arena de São Paulo, cuando en los octavos de final del Mundial de Brasil, con gol de Ángel Di María, vencieron a los europeos.

Así está el historial de los últimos cinco juegos:

  • 1 de julio de 2014 - Copa del Mundo de Brasil: Argentina 1-0 Suiza (tras los tiempos extra)
  • 29 de febrero de 2012 - Amistoso internacional: Suiza 1-3 Argentina
  • 2 de junio de 2007 - Amistoso internacional: Suiza 1-1 Argentina
  • 8 de mayo de 1990 - Amistoso internacional: Suiza 1-1 Argentina
  • 19 de junio de 1966 - Copa del Mundo de Inglaterra: Argentina 2-0 Suiza

Así va el cuadro del Mundial de 2026

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