Fumaratto y sus reflexiones sobre la música electrónica en Colombia: “El cambio se debe a que los artistas lo han intentado”

Fumaratto ocupa un lugar central en la historia de la música electrónica en Colombia por su papel en la expansión de la guaracha - crédito cortesía Fumaratto

Cuando se habla de la historia de la música electrónica en Colombia, no cabe duda que la guaracha merece un capítulo especial en ese relato. Y para entenderlo, el nombre de Fumaratto es clave.

Gracias a una combinación de sencillos publicados de forma constante y presentaciones en distintos espacios como el Boiler Room o el Festival Estéreo Picnic, el productor antioqueño hizo que la fusión de elementos del EDM, el reguetón y la tradición de la música tropical en Colombia se convirtiera en una mezcla explosiva en las discotecas de todo el país, alcanzara popularidad en Latinoamérica y Europa y se transformara en una tendencia a seguir.

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Tras una década de trayectoria artística, Fumaratto señaló 2026 como el inicio de una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de su próximo larga duración, Énfasis, programado para estrenarse en plataformas digitales en septiembre. Adicionalmente, el DJ viene recorriendo Europa durante el verano presentando su repertorio, marcado por la curiosidad de nuevos sonidos y la adaptación a las tendencias del momento.

Poco antes de emprender su viaje al Viejo Continente, Infobae Colombia dialogó con el hombre detrás de la máscara de conejo que ya se volvió un símbolo de la escena, sobre la celebración de sus 10 años de carrera, la clave para seguir alimentando la curiosidad creativa, la motivación detrás de Énfasis, y reflexiones sobre el crecimiento de la música electrónica en Colombia en los últimos tiempos.

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Infobae Colombia: ¿Qué significa para usted celebrar 10 años de carrera con gira internacional y un nuevo álbum?

Fumaratto: Muy feliz de poder estar acá después de diez años, una década de muchos altibajos, pero que hoy tengo la oportunidad de celebrar con mi equipo de trabajo, con mi familia, con mi país, con el álbum Énfasis.

Vamos a estar de gira por Europa dos meses y medio aprovechando estos diez años. Quise hacer un proyecto que valiera la pena y que fuera del alcance de cumplir diez años. Entonces, vamos a sacar un nuevo álbum, a promocionar las canciones durante la gira, y en septiembre esperamos hacer el lanzamiento con un evento muy especial en Medellín.

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En estos diez años dedicados a la música y a impulsar la guaracha hasta volverla un fenómeno internacional, ¿cuál diría que fue el punto de quiebre o donde usted se dio cuenta que este proyecto podía funcionar?

El momento de quiebre y de inflexión para mí como artista fue cuando entendí que el dinero no solamente estaba en los shows, que la música que se reproduce por Internet, en la radio, en los videojuegos y en las películas también la podemos crear artistas como nosotros.

Una idea nunca es una mala idea. No la había escuchado de la manera adecuada. Me habían dicho hace mucho: “Fumaratto, saca una canción, hace música para que puedas vivir del streaming, del Internet”. Y no fue sino hasta que escuché el consejo que saqué mi primer canción. Ya tenemos siete años de haber sacado mi primer lanzamiento.

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Luego de ese primer lanzamiento entendí cómo funcionaba la industria y hoy tengo el orgullo de contarles que tengo un catálogo de más o menos 60 canciones. Ese fue el punto de quiebre, cuando entendí que la música, y mis fuentes de ingresos como DJ y como artista no solamente venían de los shows, sino de la música original.

La gira de Fumaratto por Europa durará dos meses y medio e incluirá la promoción de las canciones de 'Énfasis' antes de un lanzamiento en Medellín - crédito cortesía Fumaratto

¿Cómo se lidia con esa etiqueta de ser el “rey de la guaracha” y al mismo tiempo seguir encontrando fuego creativo, seguir sumando más cosas a su repertorio?

Es una casualidad que soy una persona bastante introvertida. El hecho de que sea un artista y que sea un DJ no ha hecho tanta mella en mi personalidad y me ha costado un poco adoptar ese calificativo.

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De pronto, dentro de la humildad con la que fui criado en mi hogar o una de esas características que tenemos tanto de ser regionalistas, creo que me dio una responsabilidad silenciosa que he intentado apaciguar preparándome demasiado, invirtiéndole mucho a mis videos musicales, invirtiéndole a la producción, invirtiéndole al estudio.

En estos momentos tengo la oportunidad de vivir con un productor musical que admiro hace 14, 13 años, porque fue de los primeros que produjo música electrónica en Colombia. Entonces, ha sido una responsabilidad silenciosa, porque no le he hecho mucho eco a eso al decirlo en palabras, sino con la constancia y con la disciplina de sacar una canción mensual, de hacer giras de medios, de hacer sesiones de fotografía, de invertirle a los videos, de prepararme y aprender no solamente de música, sino de marketing, de derecho musical, de cómo hacer una buena historia en el Instagram.

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Entonces, ha sido una responsabilidad silenciosa que me ha dado una presión buena, porque cuando me dicen así en otros países que no es el mío, me genera una presión mayor, porque es desde afuera como me están viendo y ser el número uno genera que no puede ser el dos nunca, que si bajas de ahí, bajas de ahí. Es una responsabilidad silenciosa que me encanta que me lo digan, yo no decirlo y que sea así.

Hablando de la recepción que hacen de su música o de sus sets, cuando usted se presenta acá en Colombia comparado con lo que pasa en el exterior, ¿Cómo lo recibe el público? ¿Cómo siente las canciones?

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Bro, es muy interesante porque hay como una atemporalidad en los otros países frente al fenómeno de la guaracha. El oído es un músculo, los guaracheros de hace diez años ya llevan diez años escuchando música electrónica y en ese recorrido aparece no solo el fuego creativo, sino el fuego perceptivo.

Se te abre la visión musical, porque aprendes que la guaracha no es el único género, entonces tienes la oportunidad de explorar otros campos, y cuando voy a otro país en el cual no me han escuchado, es raro, porque ellos quieren escuchar la música del 2020, del 2021, al hacer o intentar hacer una propuesta. Incluso pasa mucho en Europa, porque como los que están en Europa se fueron hace cuatro, cinco, seis años del país, no tienen esa evolución que sí tienen los de acá. Entonces, hay que manejar una versatilidad en tu playlist y en tu actuación, adaptarse al momento de la música en donde esté cada país.

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Fumaratto atribuyó el crecimiento de la música electrónica en Colombia a la voluntad de los artistas de tomar riesgos,y al lugar que los festivales le abrieron a los DJs nacionales - crédito cortesía Fumaratto

El próximo álbum de estudio que se va a lanzar en septiembre, se llamará Énfasis. ¿Por qué ese nombre?

Énfasis es una palabra que hace continuidad a mi proyecto musical, ya que durante la pandemia tuve la oportunidad de aprender a producir y sacar mi primer álbum musical, que tuvo diecinueve canciones y se llamó Orígenes. Entonces, en reunión con mi equipo de trabajo, estábamos buscando una palabra que le diera continuidad al origen de mi carrera como artista.

Creo que le hemos dado mucha importancia al desarrollo musical, a la producción audiovisual. Haciendo como un sinónimo de la palabra importancia, al énfasis que le estamos haciendo en la evolución musical que estamos teniendo, explorando otros ritmos, no solamente la base rítmica característica de la guaracha, adaptando géneros que están en estos momentos en la música como el afro house, adaptando la inteligencia artificial a los videos... Es Énfasis en que como personas y como artistas hemos evolucionado y queremos que las personas vean eso en nuestro álbum.

Colombia tiene actualmente, más que una evolución, una proyección internacional grandísima en la música en general, pero particularmente en la electrónica. No solo la guaracha, sino en general, es más apreciada de lo que era hace diez o quince años. Desde su punto de vista, ¿A qué le atribuiría ese crecimiento?

Muy buena pregunta, y aprovecho para felicitar a todo lo que han hecho los chicos aquí de Bogotá y en todo el país, a Funk Tribu, a Peter Blue, a Noise Mafia... Hace rato uno no escuchaba que un DJ colombiano metiera a diez mil personas en el MedPlus.

El cambio se debe a que los artistas lo han intentado, a que han quitado ese sesgo a veces de “no soy capaz”, “me da pena” o “eso es muy difícil” y salieron a hacerlo. Tuve la oportunidad de ver un video de Funk Tribu en el 2020 disfrutando de una fiesta y seis años después, llena un coliseo. Y eso habla de que lo importante a veces en la vida es solamente intentarlo.

Yo veo esa evolución, no solamente a que se han arriesgado los artistas, que yo he tenido la oportunidad de escucharlos en directos y en entrevistas, y gracias a Dios nosotros hemos también abierto un poco ese camino que ellos tal vez quizás han llevado un poco más lejos. Funk Tribu ha estado en varios festivales, compartimos el Boiler Room hace dos años. Entonces, creo que ha sido un merecimiento, una meritocracia al intento y una aceptación muy bonita que tiene Bogotá a todo lo que pasa en el país. Esta es la capital y gracias a ese apoyo que le dio la misma ciudad, se volvió un fenómeno nacional el hecho de que los DJ sean los headliners de los festivales. Entonces, vemos como desde La Solar, como desde el Estéreo Picnic, nos empezaron a dar un lugar y este creo que fue el año en el que más DJ hubo en el Estéreo Picnic. Eso habla de la evolución y del momento que tenemos como industria.

Tiene gira por Europa, se viene el lanzamiento de Énfasis en septiembre. ¿Cuándo hay fechas para Latinoamérica y para Colombia, aparte del lanzamiento?

Fumaratto: Bueno, la verdad es que ya terminamos el ciclo aquí en Colombia. Vamos a esperar a que terminemos el ciclo de Europa y el lanzamiento del álbum para vender más fechas, porque queremos ver el impacto que eso pueda tener, no solo en la creación de un nuevo show para una experiencia específica del álbum, sino para medirme a mí como artista, a ver si en realidad sí funcionó el trabajo de este tiempo.